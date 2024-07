'Ključno je vidjeti hoće li Trump sada postati neka druga osoba. Ovakve situacije mijenjaju ljude'

Kako ste taj događaj i taj scenarij jučer doživjeli, koja je bila vaša prva reakcija?

Zastrašujuć je događaj, srećom je preživio, ali on je stvarno pogođen u glavu. To što je metak Donalda Trumpa samo okrznuo i što je krvarenje bilo malo ne umanjuje nevjerojatnu dramu. To je strašan zločin i trenutak u kojem se demokratska bitka pokušava riješiti mecima. To ne može biti dobro u nikakvim okolnostima. Ono što je sada opasnost je da ionako polarizirano i radikalizirano društvo ovime postane samo još gore. Prije par mjeseci sam bio na Nu2 kod kolege Stankovića pa me pitao što predviđam za američke izbore pa sam rekao da su oni na rubu političkog građanskog rata. Vidimo u prvim reakcijama nakon što je Trump pogođen na društvenim mrežama među trending pojmovima je bio "civil war". U prvim izvještajima s terena novinar BBC-a razgovarao je s prolaznicima od kojih su neki rekli "ovo je *psovka* građanski rat", kao da su demokrati to režirali. Odmah se traži neprijatelj na suprotnoj strani, to je taj temelj za polarizaciju i radikalizaciju u američkom društvu zbog kojih sad postoji realna opasnost da političke borbe postanu još polariziranije.

Kako je došlo do te velike polarizacije društva? Čini se kao da ovaj put nije toliko politička polarizacija nego da su ljudi nezadovoljni na osobnoj razini. Što ste rekli, stalno se traži protivnik. Kako se Amerika dovela u tu situaciju?

Tragedija unutar ove tragedije je da je sam Trump doprinio toj polarizaciji. On je žrtva atentata, ali kada to maknemo u stranu, ne možemo zažmiriti na činjenicu da je on godinama, još dok je Obama bio predsjednik, imao zapaljive izjave u kojima političke protivnike nije predstavljao samo kao protivnike nego kao neprijatelje. To je ta radikalizacija, kada se o drugom počne govoriti kao o otvorenom neprijatelju. On je o Obami još u prvom mandatu bio veliki zagovornik te teorije da on nije državljanin SAD-a nego da je rođen u Keniji, što se pokazalo kao velika laž i velika zapaljiva iskra na temelju koje su neki Republikanci palili tu vatru. Kod Trumpa se to nastavilo do zadnjih trenutaka. Trump je do prije nekoliko tjedana govorio da je napad na supruga Nancy Pelosi, politički motiviran zločin, insceniran od strane demokrata. Kada bi netko njemu rekao da je ovo inscenirano da ispadne žrtva, i on i njegove pristaše bi se vjerojatno smrtno uvrijedili. Ali odmah da otklonimo, ovo nije moglo biti inscenirano.

Molim vas da to dodatno objasnite, kako je moguće da se unatoč svom osiguranju koje kandidat ima i njegovom privatnom osiguranju dođe do ovakvog događaja? Sigurnost se ne može dovesti do 100 posto no je li bilo propusta?

Prvi šef osiguranja predsjednika Tuđmana Mato Laušić ukazao je na dva ili tri propusta. Jedan od njih je što ta zgrada nije sterilizirana. Kada se gleda kako osigurati događaj, sigurnosne službe se popnu na pozornicu i promatraju. Krenu od daljine prema blizini. U steriliziranju makrolokacije je trebala biti vidljiva zgrada udaljena 150 metara, na krovu je trebao biti policajac ili je zgrada trebala biti zatvorena, a policajac pred vratima. Drugi propust sigurnjaci vide u reakciji tima tjelohranitelja kada je Trump pogođen - sve je to predugo trajalo, micanje njega s pozornice. U tom poslu uvijek se polazi od pretpostavke da može postojati sekundarni pucanj. Ovdje da je do toga došlo, da je postojao drugi napadač, on bi komotno imao još jednu šansu da puca jer su tjelohranitelji okružili Trumpa, no njegova glava je ostala iznad njihovih, što se ne smije dogoditi. On odmah mora biti bačen na pod makar mu bile polomljene noge, prioritet je sačuvati ga živog. U jednom trenutku vidimo tjelohraniteljicu koja namješta naočale dok ga drži, ona se bavi sunčanim naočalama.

Sve su te geste koje vidimo na snimkama koje stručnjacima govore da postupanje nije bilo savršeno ni prije ni nakon što je pogođen. Vidimo u Trumpovom intervjuu koji je dao za vrijeme leta gdje je objasnio zašto je spominjao svoje cipele. Kazao je da su u nasrtaju tjelohranitelja oni bili tako silni da su ga izuli iz cipela, i on im je govorio "čekajte da uzmem cipelu", ali iz sigurnosnog aspekta on njima ne smije dominirati. On je upucan u glavu, štićena osoba, bivši a možda i budući predsjednik. Tjelohraniteljima se možda teško nositi s njima kada im čak i u ovakvoj situaciji daje naredbe. Srećom, sve je završilo puno blaže no što je moglo. Da on u tom trenutku nije okrenuo glavu, skupljali bi ostatke njegova mozga s pozornice.

Navodno je 20-godišnjem pucaču otac kupio tu pušku.

Da, da. Ta puška je toliko raširena u Americi, što je tragedija sama po sebi. Nedavno sam u vijestima vidio da je jedna crkva u nagradnoj igri za 4. srpnja, američki Dan Državnosti, dijelila tu pušku kao glavnu nagradu. Crkva.

Niz fotografije odmah su ušle u svjetsku povijest. Trump i njegova podignuta pesnica, krv koja se slijeva niz lice, to je nešto na čemu on sada može graditi kampanju. Kako vidiš dalje situaciju u ovoj kampanji?

Sada je ključno vidjeti hoće li Trump postati neka druga osoba jer ovakve situacije mijenjaju ljude. On je u prvom intervjuu rekao "ja ovdje ne bih trebao biti mrtav ja bih trebao biti mrtav", ali vidjela se neka hvalisavost i ponos, rekao je "doktori u bolnici su mi rekli da nitko nikada nije preživio nakon što je pogođen metkom iz te puške". Hvalio se i slikom, rekao je kako je obično potrebno da čovjek umre da dobije ikoničnu sliku, a on nije morao umrijeti. Ja tu iščitavam da se on sada osjeća, makar svatko bi i ja bih se tako osjećao, slavodobitno, kao da je dobio drugu šansu za život. Ne treba ga kriviti zbog toga, ali treba gledati politički i analitički hoće li ga to promijeniti u smislu hoće li on biti kandidat koji neće samo riječima pozivati već i raditi na nekom jedinstvu koje je sada potrebno. Jedinstvu kao suprotnosti ovog razdora u društvu koje ako nitko ne zaustavi može dovesti do nekog puškaranja, do onog Domovinskog rata koji smo spomenuli kao opasnost. On sada poziva na jedinstvo i zajedništvo, ali u četvrtak ima veliki govor na Republikanskoj konvenciji. Trump je u intervjuu kazao da je imao spreman govor za četvrtak, ali ga je bacio u smeće. Znači njemu se ovo mijenja i sada sa suradnicima radi na novom govoru, želi reći nešto novo. Što će smisliti svi iščekujemo znati i prema tome će se vidjeti utjecaj na kampanju. On bi komotno mogao poslati besmrtni osvetnik, mučenik, preuzeti auru mučenika, koji će na tome graditi ostatak kampanje. Prva istraživanja javnog mnijenja će pokazati jesu li neki birači koji nisu nasjedali na Trumpove poruke sada skloniji dati mu glas.

Koliko ovo može promijeniti Ameriku? Kako komentirate reakciju Joea Bidena?

Reakcija predsjednika Bidena bila je na mjestu. Tako se to radi. Kada se dogodi ovakav šokantan događaj i želi se sačuvati društvo od danjeg propadanja, onda se to tako radi. Biden je nazvao Donalda, pokazao je neke druge osjećaje. Trump je isto komentirao novinarima da je to bilo lijepo od njega, nije napao Bidena. Ali on je sada u poziciji gubitnika, već dva tjedna se bori za politički život nakon debakla debate. On se nastoji izmigoljiti iz tog pritiska, ali sve ovo sada mijenja i tu dinamiku. Biden se možda nadao da će kritike koje ga pozivaju da s e makne iz predsjedničke utrke pasti, možda zbog ovoga padnu u drugi plan, ali kod Trumpa sada možemo vidjeti da će nove birače uspjeti privući samo ako to bude pomirljiviji, neki Trump koji više radi na okupljanju nego na razdiranju.

Hoće li on to napraviti s obzirom na to da i sam toliko doprinosi polarizaciji društva?

To je sada ta dilema. Njegov instinkt, njegov karakter, vuče da bude trijumfalni, besmrtni osvetnik koji se vraća u Bijelu kuću da potrpa u zatvor sve one koji su, on misli, njega potrpali iz političkih razloga, iako nisu. Čovjek je pokušao poticati nasilni upad u Kongres i poništiti demokratske rezultate izbora. Ako bude imao takav poriv i uđe u kampanju s očekivanjem da mora pobijediti i ako slučajno ne pobijedi njegov poriv bude "onda je sve to laž i prevara" i poziv birača na pobunu protiv rezultata, onda je to put u danji kaos u Americi. Mi nismo u potpunosti slučajni promatrači, kaos i slabljenje Amerike utječe i na druge zemlje koje žele neke svoje nedovršene račune ostvariti kada vide da Amerika nema budno oko. To se i u našem susjedstvu događa, imamo velike ne samo Trumpove simpatizere nego ljude koji priželjkuju i najavljuju njegov dolazak na vlast u nadi da će ostvariti neke svoje sitne ciljeve tu. To su Orban i Vučić.

Obično kada se u svijetu događaju stvari koje odvlače pozornost, na Balkanu se zna zakuhati situacija. Rekli ste da će mnogi iskoristiti ovu situaciju. Što po vama stoji iza atentata na Trumpa i da li njegove izjave u kontekstu da će zaustaviti rat, možemo li u tom pogledu gledati na događaj?

Osobno mislim da su to već teorije zavjere, ali prihvaćam i priznajem da je prva reakcija brojnima bila upravo taj tijek misli da je to nešto inscenirano. I ja sam na kavi s poznanicima komentirao događaj i jedan mi je rekao "ma to je sigurno namješteno". Ja mislim da je to potpuno pogrešno, ali dopuštam mogućnost da mnogi imaju taj poriv da ne vjeruju prvoj verziji nego traže neku dublju. Ja ne mislim da Trumpovo protivljenje politici koju NATO i saveznici vode prema Rusiji može biti ikome razlog da zapuca na njega. Po svemu što znamo o napadaču, on je čudak s mentalnim problemima koji je bio naoružan, ništa nam ne govori da je tu neka organizacija ili neka duboka ruka. Istraga možda dođe do toga, trenutno se tretira kao domaći terorizam, a za to je potrebna cijela mreža, ne samo jedan vuk samotnjak. Ne treba srljati, to su teorije zavjere koje dopuštaju da kaos u Americi ako podivlja obuhvatiti cijeli SAD, ali i svijet.

Meni je fascinantno kako je Vučić nakon atentata na slovačkog premijera Roberta Fica skočio na zaključak "ja sam znao da će se tako nešto dogoditi, i mene su skoro ubili, svi mi koji smo protiv"... Mi koji znamo Vučića i sve to, tu neku velikosrpsku mitomaniju, mi znamo da je to "bullshit" što bi Amerikanci rekli. Ali zabrinjavajuće je, Vučić je govorio 5. 11., na datum američkih predsjedničkih izbora, da će se svijet promijeniti, dolazi velika katastrofa, možda i gora od Drugog svjetskog rata, Trump će ili pobijediti ili će ga u tome spriječiti, on je već imao taj narativ koji gradi te neke velike geopolitičke promjene oko Trumpa. Ili on treba pobijediti pa će Trumpovim prijateljima biti dobro, ili će ga netko u tome spriječiti. To je ta neka teorija zavjere prema kojoj sam skeptičan jer vidim da je bila prisutna i od prije. Mislim da sada treba zadržati racionalnost i suosjećanje, neki spokoj normalne demokratske utakmice, ali i u reakcijama svijeta na to što se dogodilo. Sada je najlakše krenuti u divljaštvo, iščitavati ono što želimo vidjeti, mislim da treba reakcija biti suprotna, vrlo racionalna i pametna jer Amerika može utonuti u veliki kaos, ili se izvući i prebroditi ovu situaciju.

U kontekstu aktualnog predsjednika Joea Bidena. Kada vidimo njegovo vođenje Amerike i njegovo stanje u kojem on evidentno je, dolazimo do zaključka da ti izbori možda nisu više toliko bitni. Vjerujete li vi i dalje u njihovo poštenje?

Da bi rekli da nisu pošteni ili da se priprema prijevara, trebalo bi biti puno više dokaza. Dokazi koje Trumpovi pobornici nude je "dozvoljeno je poštansko glasanje, dakle namješteni su", a to nije tako. Poštansko glasanje je zakonski dopušteno i sve istrage nakon prošlih izbora na temelju dokaza koje su Trumpovi suradnici i pravni timovi donijeli, nijedan nije pokazao trunku prijevare. Za tako ozbiljnu tvrdnju potrebno je malo više od običnog vica. Svi koji su srljali na kraju su zbog toga kažnjeni na sudu. Trebamo se tu držati činjenica. U Trumpovom taboru i prije pokušaja atentata čuli smo ljude koji govore da nema šanse da izbori budu pošteni, sve će biti namješteno. Već se stvara ta pretpostavka u svrhu ostvarenja cilja, a to je po meni da mogu tvrditi da su pobijedili i ako ne pobijede. Mislim da je to taj kaos koji prijeti Americi, dio je viđen nakon posljednjih izbora, sada imamo upucanog kandidata, sada je Amerika stvarno na prekretnici, ali onaj koji ima najviše za volanom je Trump. Kako ga je atentat promijenio vidjet ćemo u četvrtak i do kraja kampanje. Jednom kada počnemo sumnjati u demokratske izbore, otvara se Pandorina kutija koja završava diktatorom koji će vješati ljude koji posumnjaju u njegove sposobnosti.

Što očekujete od ovih izbora, hoće li Trump pobijediti?

Teško je reći. Puno je tu sastojaka koji vode k njegovoj pobjedi. Da se trebam otići kladiti u kladionicu, da mislim da će nakon što je preživio atentat i uz čvrstu podršku koju ima od prije, koju nije izgubio dok je Biden na vlasti, njegovi podržavatelji ga gledaju kao božanstvo... On ima duboko ukorijenjenu potporu 40 posto biračkog tijela Amerikanaca. Možda govorim iz glave 40, ali radi se o velikom postotku. Ma što se dogodilo oni će glasati za njega, to je očito. I onda se još dogodi ovo. Onda se dogodi to da Biden izgleda slabašno i ne može ni svoje glasače uvjeriti da ima energiju. Sve to govori da Trump ima realne šanse, ali to je kampanja koja je potpuno nepredvidiva. Može otići u oba smjera. I kod Bidena se postotak podrške čvrsto drži, sve je još moguće, vjerujem da Trump ima velike šanse da ide prema izbornom trijumfu, ali vidjet ćemo u kakvom će se svjetlu prikazati i ide li Biden u tu utrku ili Demokrati traže nekog drugog...

