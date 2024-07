Jedan od najboljih svjetskih snajperista: 'Čudno je što je promašio, a prošao je sve to osiguranje'

Umirovljeni snajperist Dallas Alexander čiji tim drži svjetski rekord u najduljem potvrđenom ubijanju snajperom vjeruje da je napadač Thomas Matthew Crooks (20) na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 'imao pomoć' prilikom izvršenja atentata. Alexander koji je proveo 14 godinu kao snajper u kanadskoj vojsci i gdje je među ostalim radio na zaštiti svjetskih čelnika, uključujući i kanadskog premijera, sugerirao je u videu koji je objavio na društvenim mrežama kako je 20-godišnjak morao imati pomoć iznutra.

"Vrlo sam upoznat s rasporedom ovakvih stvari i što bi posao trebao biti, a ono što se dogodilo, uopće ne sumnjam da je napadač imao pomoć negdje unutar agencije, organizacije ili vlade", rekao je u videu objavljenom na njegovom Instagramu i X (nekadašnji Twitter) profilu. Iako u ovom trenutku još uvijek traje istraga koja bi trebala utvrditi motiv, ali i sve okolnosti napada, FBI je izjavio kako se u ovom trenutku čini da je napadač djelovao sam. Crooks je, naime, legnuo na krov zgrade koja je udaljena samo 130 metara od pozornice na kojoj se nalazio Donald Trump i držao govor svojim pristašama, piše Daily Mail.

Alexander ističe kako se mladić nije smio moći toliko se približiti. "Čim sam vidio onu fotografiju iz zraka onoga što su rekli da se dogodilo - odmah mi je postalo besmisleno. Ne možete, usred bijela dana, doći na krov koji je nekoliko stotina metara od predsjednika. Ne možete doći u tu poziciju s oružjem dok predsjednik govori. To se ne može učiniti", tvrdi Alexander.

"Kao, čak ni ne moraš biti snajperist - to je je**** najočitija stvar, najočitije mjesto na cijelom svijetu. Mogli biste pitati učenika sedmog razreda - kao "Što moramo učiniti za sigurnost?" Pa pogledajmo ove krovove koji su skoro u dometu puške', našalio se i onda dodao: "Dakle, nešto se dogodilo, a ja ne upirem prstom ni u koga. Previše je očito da je ovaj tip imao pomoć da stigne tamo", kazao je.

Bivši snajperist uvjeren je kako je napad morao biti isplaniran do neke razine. "Dakle, bilo da je netko zažmirio na oko ili je bilo strateški isplanirano, moralo je biti isplanirano do određene razine, jer takvi događaji, takva sigurnost, to nije mala stvar - i to je očito mjesto", objasnio je. On smatra kako je vrlo čudno to što je netko dovoljno dobar do može proći osiguranje i približiti se na 130 metara od jedne od najtežih meta na svijetu i onda da promaši. "Na primjer, ako imate skup vještina da uđete tamo, izbjegavajući svu tu sigurnost, sve različite slojeve sigurnosti, onda ćete imati skup vještina da pogodite tu prvu rundu. Jednostavno to nema smisla", objasnio je.

Nezavisna istraga

Komentar bivšeg snajperista dolazi u vrijeme kad i republikanci i demokrati traže hitnu istragu vezanu uz postupke tajne službe i njihovu reakciju na pucnjavu. Naime, više svjedoka tvrde kako su upozorili policiju o tome da su vidjeli naoružanog muškarca kako se penje na krov zgrade. Mladića su isto tako vidjeli i policajci i mislili su kako nešto nije u redu, ali su ga izgubili iz vida.

Američki predsjednik Joe Biden obećao je neovisnu istragu napada. "Naredio sam neovisnu istragu nacionalne sigurnost koja je bila na skupu kako bi se utvrdilo što se uistinu dogodilo, a rezultate ćemo podijeliti s američkim narodom", kazao je Biden.