Kickl 'ispružio ruku' prema narodnjacima, uz ultimatum: 'Bez igara, bez, trikova i sabotaže'

Kontroverzni čelnik austrijske krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Herbert Kickl , s mandatom u džepu za sastav nove vlade, koji mu je u ponedjeljak povjerio austrijski kancelar Alexander Van der Bellen, održao je u utorak popodne u Beču konferenciju za medije, za koju je vladao veliki interes javnosti. Kickl je pred TV kamerama govorio o “ispruženoj ruci” prema Narodnoj stranci (ÖVP) i “zanimljivoj zajedničkoj prošlosti” s novom, privremenom čelniku ÖVP-a Cristianom Stockerom, koji je, čim je imenovan odmah rekao da je “spreman” pregovarati s Kicklom.

Za razliku od njegovog prethodnika kancelara Karla Nehammera, sada već bivšeg šefa ÖVP-a, koji nije htio pregovarati s Kicklom, a koji je prošlu subotu, nakon propalih pregovora narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i Neosa, pa potom i ÖVP-a i SPÖ-a o sastavu nove vlade, podnio ostavku ne samo na stranačku, nego i na kancelarsku dužnost. I ovaj petak, odlazi u povijest. Čelnik FPÖ-a je u svom prilično dugačkom izlaganju na Pressici rekao: “Odlučili smo se za put državno-političke odgovornosti”. Uz napomenu kako je njegova stranka točno 100 dana nakon održanih parlamentarnih izbora (29. rujan 2024.) i tri bespotrebno izgubljena mjeseca, jer se je odmah znalo tko je izborni pobjednik, spremna započeti pregovore s ÖVP-om. Kickl je naglasio da FPÖ želi preuzeti odgovornost za politički vrh i vladati “pošteno”.

“Svako onaj koji to ne može ili ne želi, ne može nam biti partner”, dodao je. “Sada ne bi smjelo biti nikakvih igrica, nikakvih trikova i nikakvih sabotaža”, poručio je Kickl čelništvu ÖVP-a. Uz opasku kako “mora biti jasno tko su u ÖVP-u “stvarni donositelji odluka”. “Ako suradnja s ÖVP-om ne uspije onda će biti novi izbori”, naglasio je Kickl. Dodao je kako mandat predsjednika Van der Bellena za sastav vlade nije prihvatio “kako bi bezuvjetno, i pod svaku cijenu postao kancelar”. On na to gleda kao na “demokratsku obvezu”. U nastavku je Kickl konstatirao kako bi FPÖ-u, možda bilo lakše da ide na nove izbore, s obzirom na dobre rezultate stranke, koje pokazuju ankete, ali prihvatio je mandat o sastavu nove vlade, jer nije gledao samo sebe nego se je odlučio za put “političke odgovornosti” prema državi i ljudima koji u njoj žive.

Ono što mu je posebno važno bilo je pregršt pokuda prethodnoj narodnjačko (ÖVP) - Zelenoj vladi pod vodstvom kancelara Nehammera, ustvrdivši kako je sada potrebna “politička vatrogasna brigada” kako bi ugasila “požar”, prije svega što se tiče negativnog državnog proračuna i stavilo da pod kontrolu, kako bi mogla započeti “nova era” s “zdravim razumom” i “zdravim domoljubljem”. A za to je, prema Kicklovim riječima potreban partner koji ima “slične ili identične” stavove i ciljeve. Uz znakovitu poruku upućenu narodnjacima : “Ako želite pošteno vladati, prvo morate pošteno pregovarati”. Na kraju svog izlaganja Kickl je rekao kako je on “načelno optimističan” i da se “glavni fokus može staviti na budućnost”.

Ali ipak, traži da se zna ”tko je odgovoran za pogreške iz prošlosti”. Prema Kicklovim riječima u utorak navečer se sastaje predsjedništvo FPÖ-a na čijem je čelu, na kojem se očekuje “zeleno svjetlo” za početak pregovora s narodnjacima (ÖVP). Posebno je naglasio da će potom prvo nazvati Stockera, uz opasku kako će se razgovori voditi u “vrlo uskom krugu”. Tako će, prema njegovom mišljenju vrlo brzo biti jasno “ da li je uopće moguća ta nova vrsta koalicije FPÖ-a s ÖVP-om”. Nakon “zelenog svjetla” FPÖ-ovog predsjedništva na potezu je stranačko čelništvo narodnjaka (ÖVP). Odnosno priopćenje glavnog pregovarača ÖVP-a Stockera, da li narodnjaci prihvaćaju poziv Kicklovog FPÖ-a. Gotovo svi austrijski mediji kritizirali su krajnjeg desničara Kickla zbog postavljanja uvjeta i ultimatuma Narodnoj stranci, i to prijetećim riječima.

