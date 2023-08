Keramičari najviše digli cijene, no tu nije kraj: Polovica obrtnika bit će još skuplja

Četiri od pet obrtnika (80 posto) povećalo je cijene u posljednjih godinu dana, najviše keramičari, tvrtke za obnove i adaptacije, fasaderi i električari, a najčešće zbog porasta cijena sirovina i materijala. Od ostalih usluga, najviše su rasle cijene cateringa, dok su najmanje poskupjeli knjigovođe te servisi za čišćenje, a i u sljedećim mjesecima cijene dizati planira 44 posto obrtnika i poduzetnika.

Rezultati su to istraživanja koje je portal trebam.hr proveo prošlog mjeseca, u kojem su sudjelovala 534 vlasnika određenog biznisa iz cijele Hrvatske, a koji su, po kategorijama, pojasnili kakvo je stanje u njihovoj branši. Idemo sad konkretno; električari su u godinu dana cijene digli 18 posto, pa se sad izrada električnih instalacija plaća 16,5 eura po kvadratu umjesto 14. Postavljanje pločica skuplje je 21 posto, odnosno keramičari po kvadratu naplaćuju 17 eura (lani je bilo 14), dok fasaderi za izradu fasade s materijalom uzimaju 42 eura po četvornom metru, što je 18 posto, odnosno sedam eura više no lani. Identično je poskupljenje i kod usluge adaptacije cijele kupaonice, 630 eura po kvadratu mora se danas izdvojiti za taj zahvat, dok se prošle godine plaćalo čak sto eura manje.

Što se majstora tiče, 18 posto digli su cijene i vodoinstalateri, pa se postavljanje vodovodne instalacije uglavnom ne može naći po cijeni manjoj od 19 eura za kvadrat (bilo je 16), a i bojenje zidova skuplje je 16 posto, odnosno stoji 2,8 eura po četvornom metru, umjesto 2,4.

Daleko najviše, čak više i od električara, skuplji je catering, 23 posto više nego prošle godine naplaćuje se topli meni, odnosno danas se za njega mora izdvojiti 16 eura (bilo je 13). I izrada web-stranice skuplja je 18 posto, do deset stranica platit će se 950 eura, odnosno 150 eura više nego na ljeto 2022. U jednoznamenkastom postotku zadržali su se servisi za čišćenje, čije su cijene išle gore za osam posto pa sad iznose 2,7 eura po kvadratu za generalno čišćenje stana (bilo je 2,5), dok knjigovodstveni servisi naplaćuju devet posto, tj. 10 eura više no lani, odnosno poduzeća njihove usluge sad plaćaju 120 eura mjesečno. A zašto? Poskupljenje sirovina i materijala dovelo je do toga, reklo je 65 posto obrtnika i poduzetnika, 35 posto njih kaže da su razlog više cijene struje i goriva, dok 27 posto ispitanika poskupljenja opravdava uvođenjem eura.

Podizanje cijena u sljedećim mjesecima planira 44 posto ispitanih obrtnika, a od njih, 30 posto će ih poskupjeti za do deset posto, dok 20 posto njih cijene diže i za više od deset posto.

