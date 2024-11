Kekin predstavila slogan i prioritete svog programa: 'Cijelu kampanju postavljat ću ovo pitanje'

"Čitavu kampanju postavljat ću pitanje čemu služi država, ali ću i jasno prezentirati kako bih, u okvirima institucije predsjednice, radila na približavanju državi kakvom ju ja vidim i kakvu građani zaslužuju. Država sada ne ispunjava svoje osnovne zadatke, što je direktna posljedica ozbiljnog disbalansa tri grane vlasti i krize upravljanja i rada institucija koje iz tih grana proizlaze, a na što smo se kao građani već navikli do mjere da to često više ni ne prepoznajemo", rekla je predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin prilikom predstavljanja slogana kampanje, "Predsjednica nove generacije".

"Slogan kampanje, predsjednica nove generacije, došao je vrlo prirodno, jer Ivana Kekin pripada potpuno novoj generaciji političarki koje nisu sa 16 godina ušle u stranku kako bi gradile političku karijeru tim putem, već je izgradila svoju znanstvenu i medicinsku karijeru, a ujedno djelovala kao aktivna građanka na zaštiti javnog dobra, ženskih i ljudskih prava i zalaganju za socijalnu državu, što je nastavila i ulaskom u politiku", rekla je prilikom predstavljanja slogana Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo. "Upravo to su politički prioriteti naše predsjedničke kandidatkinje nove generacije: dati odgovor na pitanje čemu služi država i što znači socijalna država i zalagati se za sve one politike, mjere i korake putem kojih će se to zaista i ostvariti."

Kekin je predstavila pet predsjedničkih prioriteta. Jedan od njih je "zemlja za dobar život". "Većina građana u ovoj zemlji slaže se da je Hrvatska zemlja jednakih građana, jednakost i ravnopravnost temeljne su ustavne vrednote. Unatoč tome, svjedočimo rastućoj nejednakosti hrvatskih građana, dramatičnoj do mjere da je imovina 10 posto najbogatijih u ovoj zemlji doslovce pet puta veća od ukupne imovine siromašnije polovice svih građana ove zemlje. Istodobno, Vlada se hvali rastom BDP-a, no imamo očiti disbalans tri grane vlasti jer kroz zakonodavnu i izvršnu komponentu nisu u stanju značajan rast BDP-a pretočiti u bolji život hrvatskih građana", rekla je.

"U svom mandatu uporno ću tražiti od zakonodavne vlasti da osigura kontinuirano povećanje mirovina kako bi one došle do 65% prosječne plaće, tražit ću ponovno redovno praćenje potrošačke košarice kako bi se plaće i mirovine definirale u odnosu na nju te ću inicirati razgovore s dionicima iz drugim zemalja članica EU upravo na temu velikih razlika u cijenama istih proizvoda što rezultira značajno nižom kvalitetom života u zemljama EU periferije. Isto tako, zakone za koje smatram da narušavaju ustavno načelo jednakosti i načelo socijalne države redovito ću slati na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu", istaknula je Kekin.

Drugi prioritet je – Sigurne od nasilja, slobodne u odlučivanju, jednake u pravima. "Država i njene institucije imaju ustavnu obavezu štititi žene od nasilja, dok upravo disbalans u radu institucija često pogoršava nasilje, rekla je Kekin. Navela je nedavni primjer, istaknuvši kako žene žrtve nasilja koje su istodobno zaposlene u sustavu predškolskog odgoja dobivaju otkaz nakon što prijave nasilje jer Zakon o predškolskom odgoju propisuje da "radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta". Istodobno ako žena koja je i majka prijavi nasilje, automatski joj se izriče mjera Centra za socijalnu skrb, što znači da će dobiti otkaz u vrtiću. "Služi li tome država? Ja kažem ne!" "Inzistirat ću da Sabor konačno posluša Ustavni sud i donese novi zakon koji se tiče slobode žena da odlučuju o vlastitom tijelu, kako se u Hrvatskoj više nikada ne bi ponovio slučaj Mirele Čavajde".

Ključnim vidi i obranu javnih resursa, zajedničkog prostora i imovine te poručuje da će kao predsjednica ići uvijek tamo gdje građani svojim tijelima i akcijama brane ono što je zajedničko. "Dva protukandidata koji predstavljaju dvije najveće stranke dosad su vrlo zorno pokazali kako oni vide što se treba raditi sa zajedničkim resursima. O Draganu Primorcu sve je rečeno kako uzima javne stanove, ali se tu i Zoran Milanović iskazao, sjetimo se kako je s funkcije predsjednika branio ilegalnu gradnju na pomorskom dobru svog donatora, a mještane nazivao zavidnim parazitima", kaže Kekin.

Četvrti prioritet je zemlja sigurnih građana i sigurnih zajednica. "Neplanirano i nestrateški ulažu se ogromna sredstva u vojnu opremu, u najskuplje tenkove koje mogu uništiti obični jeftini dronovi, bez donošenja ključnog strateškog dokumenta u kojima bi bilo jasno promišljeno i isplanirano što nam je u polju obrane potrebno, u kojem je roku ostvarivo i kako ćemo osigurati ravnomjeran i koristan, a ne paradan razvoj oružanih snaga", rekla je Kekin.

Istaknula je da je ulaganje u vojsku važno, no isto je tako iznimno važno da ne ignoriramo i druge i to vrlo stvarne, a ne potencijalne prijetnje koje su već tu, poplave, požari, suše – a koje odnose živote diljem Europe. "Zato ću se snažno zalagati za značajno povećanje ulaganja u sigurnost naših zajednica i kroz ulaganja u sustave prevencije poplava, urbanih bujica, jačanje kapaciteta i opremljenosti vatrogastva i općenito snažniji i agilniji sustav civilne zaštite u odgovoru na prirodne katastrofe." "Tražit ću i jačanje interoperabilnosti u djelovanju vojske i civilne zaštite kako bi povećali spremnost i efikasnost u odgovoru na nepogode."

Konačno, kao peti prioritet da Hrvatska bude zemlja jasnog i dosljednog stava, Kekin je najavila da će, postane li predsjednica, Hrvatska pronaći i zauzeti jasne stavove o ključnim pitanjima vanjske politike. Naglašava kako danas Hrvatska pod vanjskopolitičkim vodstvom Andreja Plenkovića nije u stanju zauzeti za mir i prestanak krvoprolića u Gazi, a on zloupotrebljava agresiju na Ukrajinu za unutarnjopolitičke ciljeve.

Hrvatska pod Plenkovićem nije uspjela zauzeti poziciju lidera u regiji, i nema nedvosmislen stav osude onih koji pokazuju jasne pretenzije na teritorij Republike Hrvatske, ocjenjuje Kekin i dodaje: "Istodobno, sadašnji predsjednik RH, koji je sukreator vanjske politike nešto više propituje ono na što Plenković samo klima, no istodobno svoje saveznike traži među onima koji dovode u pitanje same demokratske temelje EU i one koji zagovaraju ratne zločince po udžbenicima. Moj je primarni vanjskopolitički cilj stabilizacija našeg susjedstva, kroz pomoć Hrvatske da zemlje regije uđu u Europsku uniju. Tako će se smanjiti utjecaj Putina na regiju i spriječiti utrka u naoružanju koja će dodatno osiromašiti naša društva", istaknula je.

"Hrvatsku ću afirmirati kao zemlju izgradnje mira, se snažno zalagati za prestanak brutalnog ubijanja civila u Gazi, aktivaciju međunarodnih institucija u kažnjavanju odgovornih za ratne zločine u Gazi, te zabranu izvoza oružja Izraelu. Po inauguraciji, jedna od prvih stvari na kojima ću raditi bit će inzistiranje na priznanju Palestine od strane Hrvatske te stvaranje jake europske koalicije šefova država za priznanje Palestine i oslobađanje okupiranih područja u skladu s odlukom Međunarodnog suda pravde", rekla je Kekin i najavila inicijativu okupljanja žena liderica koje svoju politiku temelje na razumijevanju, empatiji, suradnji i solidarnosti, nasuprot danas prevladavajućem autoritarnom i šovinističkom narativu. "Otvarat ću stare teme na novi način. Primorac i Milanović su tu već 20 godina i bili su u izvršnoj vlasti - jeste li zadovoljni? Ja nisam, jer da jesam, ne bih bila ovdje", zaključila je Kekin.