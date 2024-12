Kakvo nas vrijeme očekuje do petka: Upaljen crveni meteoalarm zbog olujne bure, u gorju snijeg

Pretežno oblačno mjestimice s oborinom, osobito na Jadranu, najavljuje u prognozi za srijedu Državni hidrometeorološki zavod. U Dalmaciji ponegdje pljuskovi i grmljavina, a u Gorskoj Hrvatskoj malo susnježice ili snijega, dok će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu zemlje jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom bez izraženog dnevnog hoda većinom od 2 do 6 °C. Na Jadranu uglavnom između 10 i 15 °C.

Što se tiče upozorenja DHMZ-a, duž Jadrana upaljen je žuti meteoalarm zbog vjetra koji će biti još nešto jači na Kvarneru, dok je na području Velebitskog kanala upaljen i crveni alarm zbog bure. Vjetar će do četvrtka ojačati i na Kvarneru pa će se crveno upozorenje proširiti i na to područje, dok se u petak očekuje blago smirivanje. DHMZ pak za četvrtak najavljuje i dalje oblačno vrijeme.

- Uglavnom u prvom dijelu dana u Slavoniji i na jugu Dalmacije mjestimice kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka, podno Velebita i olujna bura. Minimalna temperatura zraka od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Maksimalna većinom od 2 do 6, a na Jadranu između 10 i 13 °C - najavljuje se. Do kraja tjedna meteorolog Krunoslav Mikec prognozirao je i dalje oblačno vrijeme, no ipak sa sunčanim razdobljima.

- Na kopnu do subote promjenjivo oblačno. U prvom dijelu četvrtka te u petak popodne izgledna je mjestimična kiša, a u najvišim područjima može biti vrlo malo snijega. U subotu je prijepodne moguća magla. Na Jadranu u četvrtak još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, potom slabiji vjetar, najprije sjeverozapadni pa u subotu jugo. Bit će dosta oblaka, ali nerijetko i duljih sunčanih razdoblja. Na kišu treba računati u četvrtak prijepodne na jugu, a mjestimice je može biti i u drugome dijelu petka - prognozirao je za HRT.

HAK upozorava vozače na oprez zbog mjestimice skliskih i mokrih kolnika. Određenim skupanima vozila zabranjen je prolaz na određenim autocestama i državnim cestama već od jutra zbog jakog vjetra. Ipak, zasad nema ograničenja u pomorskom prometu tako da sve linije trajekta i katamarana voze uobičajeno.

''Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu, Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, državnoj cesti DC99 čvor Križišće-Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II.skupina)'', javlja HAK.

>> FOTO Znate li u kojem gradu napada najviše snijega? Svake godine bude oko 8 metara, evo kako izgleda