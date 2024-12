Upaljeni meteoalarmi zbog bure, padaju temperature: Do vikenda bi snijega moglo biti i u Zagrebu, Varaždinu...

U nastavku oblačnog i tmurnog tjedna očekuje se i snijeg, najavljuju prognostičari. Snijega bi moglo biti i već ovog utorka, no samo u gorju. Međutim, snijeg bi mogao stići i u nizine u idućim danima, što najavljuje i norveška stranica za prognoze YR. Snijeg u nizinama najavljuje se već krajem radnog tjedna, pa bi ga tako na sjeveru Hrvatske, u Varaždinu i okolici, moglo biti u petak, a u Zagrebu bi snijeg mogao pasti u nedjelju. DHMZ pak najavljuje u idućim danima pad temperature.

- Do petka u kopnenim krajevima pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše, uglavnom u gorju i susnježice i snijega. Mjestimice su moguća i kraća razdoblja sunca ili vedrine, pogotovo u petak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura dnevna bez veće promjene, jutarnja do četvrtka malo viša - najavljuje Tomislav Kozarić za HRT.

- Na Jadranu do petka umjereno i pretežno oblačno, na srednjem i južnom dijelu u srijedu s kišom, a u petak je vrlo vjerojatna i ponegdje na sjeveru. U četvrtak uglavnom suho. Zapuhat će jaka bura, olujne udare imat će osobito podno Velebita, a u petak će slabjeti i okenuti na sjeverozapadnjak. U srijedu na južnom dijelu još umjereno do jako jugo. Temperatura zraka u blagom padu - dodaje.

Inače, trenutno snijega nema nigdje u Hrvatskoj. Za ovaj utorak upaljeni su meteoalarmi na Jadranu, odnosno na Kvarneru zbog jakog vjetra, koji će biti nešto jači na Velebitskom kanalu pa će na tom potezu vrijediti i narančasti alarm. Vjetar će u srijedu ojačati pa će na tom potezu biti upaljeno najviše upozorenje, dok će bure biti duž cijele obale sve do kraja petka.

''Pretežno oblačno uz mjestimičnu oborinu, češću na Jadranu. U Dalmaciji ponegdje pljuskovi s grmljavinom, a ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj malo susnježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu zemlje jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom bez izraženog dnevnog hoda i bit će od 2 do 6 °C. Na Jadranu najniža temperatura između 7 i 10, a najviša većinom od 10 do 15 °C'', najavljuje se za srijedu.

