Kakve poklone 'tetke iz Njemačke' nose za rodbinu u domovini: 'Čini mi se da pola kofera bude puno bombona'

Kada Katharina za Božić posjećuje svoju obitelj u Peruu, njezini ujaci, tetke i rođaci unaprijed imaju "narudžbe". U Njemačkoj, posebno u Bonnu, postoji nešto što se teško drugdje može naći: gumeni medvjedići koje proizvodi upravo bonnski proizvođač slatkiša Haribo.

"Moja obitelj tada piše mom ocu koju vrstu Haribo bombona žele, jer baš takvih nema u Peruu ili su preskupi", kaže ona. Zatim njezin otac, još tijekom adventa, odlazi do prodavaonice Haribo bombona u Bonnu gdje naveliko kupuje. "Često mi se čini da je pola kofera puno bombona", kaže Katharina za Deutsche Welle. Ljubitelji njemačkih gumenih bombona često drugdje moraju platiti višestruku cijenu. Stoga je još ljepše kad slatkiši ispod božićnog drvca donesu radost.

Božić za mnoge ljude znači toplina doma. Tradicionalno, to je obiteljski blagdan, a ako vaši voljeni žive daleko, vrijeme uoči Božića je za njih vrijeme putovanja: u danima pred Badnjak, putovanja vlakom značajno su skuplja, a zračne luke bilježe dvostruko više posjetitelja. Ako za Božić želite biti kod kuće, morate se nositi sa zakrčenim ulicama i prepunim vlakovima. Dok oni koji imaju obitelj unutar Njemačke moraju svladati put tek koji grad dalje, oni drugi da bi se vidjeli sa svojim prijateljima, roditeljima, braćom i sestrama, moraju putovati puno dalje i duže: oko 21,2 milijuna ljudi, koji trenutno žive u Njemačkoj, korijene imaju u drugim zemljama.

Božić se slavi i u nekima od njihovih zemalja podrijetla, iako su običaji možda ponešto drugačiji. Pa se tako, primjerice, razlikuje običaj badnje večere, odnosno što se jede u krugu obitelji – što se, uostalom, razlikuje i od regije do regije unutar same Njemačke. Upravo je zato zanimljivo više naučiti o običajima u drugim zemljama. Kada je putovanje rezervirano, preostaje samo jedna stvar: božićni poklon iz Njemačke. Postoji dosta mogućnosti za darove.

Dok su nam stričevi i tetke iz Njemačke osamdesetih i početkom devedesetih još donosili obične mliječne čokolade, margarin ili banane, njemačka turistička zajednica za današnje, moderno doba ipak ima nekoliko boljih prijedloga: najbolji marcipan je iz Lübecka, Dresden nudi svoj autentični Stollen (kruh-kolač s kandiranim voćem), a Nürnberg originalni medenjak. Spekulatiusi (keksi sa začinima), Baumkuchen (kolač-drvo) i Bethmännchen (kuglice od marcipana iz Frankfurta), također su tipične njemačke slastice.

Ne mora svaki poklon biti jestiv. Ako ste ljubitelji ukrasa, obitelji možete pokloniti Orašara iz Saske ili kuglice od puhanog stakla iz Rudne gore (Erzgebirge). Tamo se ručno izrađuju i Räuchermännchen, ručno rađene drvene figurice u koje se može umetnuti i mirisna svijeća pa se kroz usta figure osjeti adventski miris.

A, znate li da adventski kalendar potječe iz Njemačke? Osmišljen je 1839. godine kako bi djeci iz jednog doma u Hamburgu uljepšao vrijeme iščekivanja do Božića. "Obitelj moje djevojke je iz Španjolske", kaže Alexander iz Düsseldorfa. "Za njih sam pripremio male darove s božićnim sitnicama te adventski kalendar uz to. Jako im se svidjelo."

Clémence rodom je iz Francuske, u Njemačkoj je zaposlena kao sopranistica, a kada za Božić posjećuje obitelj voli im donijeti Stollen, medenjake ili kalupe za pravljenje keksića. "I pivo im ponekad donesem", smije se. Nije u skladu s božićnom tradicijom, ali je njemačka posebnost. Andrea Conangla, čiji roditelji žive u Portugalu, u svom kovčegu obvezno kući nosi ukrase za božićno drvce i tradicionalne drvene igračke. S druge strane, smatra Cecilia iz Koreje, darovi ne moraju uvijek biti tradicionalni, to mogu biti i šalice s njemačkim božićnim motivima kakve se ne mogu kupiti drugdje.

Božićni sajmovi u novije se vrijeme održavaju i u Londonu, New Yorku i Singapuru. Njemačka je, doduše, kolijevka mnogih božićnih tradicija, no lijepi suvenir ne mora biti tradicionalan – poput posebnih vrsta Haribo gumenih bombona za Katharininu obitelj u Peruu. Sara na Badnjak odlazi u posjet svojoj obitelji u Hrvatskoj. Što nosi u kovčegu? "Aperol kupljen u zračnoj luci", otkriva ona. "Ili XXL-pakiranje Kinder čokolade. Za mene je to ultimativni simbol Zapada".

FOTO Hrvatska je zametena: Snijeg paralizirao dijelove zemlje