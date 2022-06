Kada Plenković od glavnih Milanovićevih ljudi zatraži da predsjednika napuste, to je već objava rata

Još donedavno većina hrvatskih birača koji su na predsjedničkim izborima svoj glas dali Zoranu Milanoviću nisu zbog toga bili zažalili. Sada tomu više nije tako, Milanović svakodnevno i slijeva i zdesna gubi potporu i razumijevanje tih birača. Jer oni su glasali za dr. Jekylla, a ovo što sada gledaju je sve češće Mr. Hyde.



Za većinu Milanovićevih pobornika sve je bilo izdržljivo još do početka brutalne agresije Rusije na Ukrajinu. Do tada je Milanović još ispunjavao svoju zadaću, točno onakvu kakvu naši birači vole, kompetitivnu i konkurentnu HDZ-ovoj Vladi Andreja Plenkovića. Naši birači vole zamišljati kako je dobro na drugom političkom brdu imati drugu političku opciju od one u Banskim dvorima, da je to samo po sebi zdravo, jer će predsjednik s Pantovčaka ipak nadzirati i korigirati bahatost vladajućih.