VIDEO Jučer u Zagorju 30°C, a danas pada snijeg: Zabijelila se i Slovenija, padala je i tuča

Iako je dan započeo visokim temperaturama za travanj, promjena vremena praćena znatno hladnijim zrakom stigla je u Hrvatsku do podneva. Zasad je jak vjetar srušio nekoliko stabala, a hoće li biti veće štete, znat će se u idućim satima. Međutim, hladna fronta koja je stigla zahvatila je i Sloveniju te izazvala nešto veće poremećaje.

Državni hidrometeorološki zavod objavio je ranije upozorenje u kojem su upozorili na pad temeprature i promjenu vremena. DHMZ je za cijelu zemlju proglasio meteoalarm, uzevši da je proglašen crveni meteoalarm za područje Kvarnera i Kvarnerića te Velebitskog kanala, što znači da je tamo vrijeme izuzetno opasno.

Tijek događaja:

15:13 - Promjena vremena zahvatila je i područje Osijeka, odakle nam je čitateljica poslala snimka te se požalila na znatne vremenske promjene.

- Grozno, koliko god je bilo nenormalno 30 stupnjeva u travnju, ni ovo nije normalno. Razlika u temperaturi skoro 20 stupnjeva jučer i danas... Opet moramo palit grijanje, spremila sam zimsku odjeću sad je moram vaditi - kazala nam je nezadovoljna Osječanka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:43 - Meteorologinja Petra Mikuš Jurković komentirala je za HRT promjenu vremena koja je stigla.

- Temperature zraka su pale, primjerice u Varaždinu pala je na 10 °C i tijekom dana više neće rasti. Bit će u daljnjem padu. Zahladnjenje sa sjevera će relativno brzo zahvaćati i ostatak zemlje. Prvo unutrašnjost i sjeverni Jadran, a tijekom noći i Dalmaciju - kazala je. Dodala je i kako se očekuje olujni vjetar te kiša, a lokalno i pljuskovi i grmljavina.

- Ništa nije ekstremno, ali je vrlo naglo. Radi se o upozorenju na vjetar i to olujan vjetar u unutrašnjosti, a na Jadranu prvo olujno I jako jugo, a nakon toga okreće na jaku, pod Velebitom, i olujnu buru s orkanskim udarima. Potpune stabilizacije nema na vidiku. Nastavlja se promjenljivo vrijeme - poručila je.

14:39 - U Zagorju, gdje je jučer bilo 30°C, danas je pao snijeg. Čitatelji su za Zagorje International i snimili snježne nanose. Snijeg je snimljen tako kod Trakošćana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:28 - U Sloveniji su već zabilježeni pljuskovi, a ponegdje se očekuje i grmljavina. U općini Šoštanj kod Velenja snimljena je i tuča, kao i u Koruškoj. Na 500 metara visine, između Velenja i Slovenj Gradeca pao je i snijeg. Osim toga, piše 24ur, nije isključeno da će snijeg pasti i u Ljubljani.

14:01 - Oko 14 sati je kod zgrade pošte, u vukovarskom naselju Borovo naselje, od siline udara vjetra slomilo se i jedno stablo koje je palo na parkirano vozilo. Za sada je nepoznata šteta, a ubrzo je na lice mjesta stigla i policija. Za sada nema informacija ima li u ovom događaju i ozlijeđenih osoba.

13:03 - Zagrebački vatrogasci intervenirali su oko 12 sati u Gajevoj ulici, kod Arheološkog muzeja, gdje je komad stabla pao na osobni automobil taksi prijevoznika. Naime, vatrogasci su oko 12 sati i 20 minuta zaprimili poziv na intervenciju, a samo desetak minuta nakon poziva započeli su s uklanjanjem grane dužine pet metara s ceste.

Policijski službenik na terenu nam je potvrdio kako nije nastala značajnija materijalna šteta. No, nije to jedina intervencija zagrebačkih vatrogasaca. Od 7 sati do 12 sati i 30 minuta izašli su na tren čak 12 puta, potvrdili su nam. A radilo se o dva požara i osam intervencija vezanih uz uklanjanje grana i drveća, uklanjanju lima i jednom izvidu vezanim uz automobil na Savi.

