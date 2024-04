Intervencije zagrebačkih vatrogasaca: Pet metara duga grana se odlomila i pala na cestu

Zagreb je od samog jutra pod naletima jakog vjetra, a prve posljedice pogoršanja vremena su već vidljive. Zagrebački vatrogasci intervenirali su oko 12 sati u Gajevoj ulici, kod Arheološkog muzeja, gdje je komad stabla pao na osobni automobil taksi prijevoznika. Naime, vatrogasci su oko 12 sati i 20 minuta zaprimili poziv na intervenciju, a samo desetak minuta nakon poziva započeli su s uklanjanjem grane dužine pet metara s ceste.

Policijski službenik na terenu nam je potvrdio kako nije nastala značajnija materijalna šteta. No, nije to jedina intervencija zagrebačkih vatrogasaca. Od 7 sati do 12 sati i 30 minuta izašli su na tren čak 12 puta, potvrdili su nam. A radilo se o dva požara i osam intervencija vezanih uz uklanjanje grana i drveća, uklanjanju lima i jednom izvidu vezanim uz automobil na Savi.

VIDEO: Vatrogasci uklanjaju posljedice nevremena u Gajevoj ulici gdje su grane pale na cestu