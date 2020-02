Joško Klisović: GUP-om je Plenković najavio odmicanje od Bandića. On mu više ne treba

Saborski zastupnik SDP-a Joško Klisović u studiju Večernjeg lista od 14 sati govori o inauguraciji novoizabranog predsjednika države Zorana Milanovića, njegovim prvim potezima i izboru savjetnika.

"Zoran se odlučio na takav model, a potpora je u javnosti velika", kazao je Klisović o inauguraciji Zorana Milanovića.

"Vrlo je konkuretan političar. Koga će on pozvati to je bila prvenstveno njegova odluka. On je sada predsjednik države. Ne vidim iti jednog šefa stranke da zamjera što nije pozvan. On se ne bavi funkcioniranjem stranaka", kazao je Klisović.

Voditeljica Petra Maretić Žonja je pitala Klisovića o savjetnicima Zorana Milanovića.

"On jako puno zna o vanjskoj politici. Treba mu par ruku koji će mu obavljati tehničke stvari, to je gomila posla, treba pripremiti sadržajne papire prilikom posjeta", kazao je Klisović o savjetniku za vanjske poslove.

"Ljudi ne poznaju Milanovića, svrstavaju ga u šablonu. Nakon osamostaljenja Hrvatske, svi koji ga poznaju znaju da on jako vrednuje hrvatske branitelje u stvaranju hrvatske državnosti. Mislim da je on isti Zoran Milanović kojeg ja dugo poznajem. Druga je stvar da netko uzima sebi da si prisvaja branitelje. On je uvijek poštivao branitelje ", kazao je Klisović na pitanje o tome što se Milanović odlučio na savjetnika za branitelje.

"Otvara se prostor za Pahora i Milanovića na stvaranju pozitivnog ozračja i smirivanja tenzija", kazao je Klisović o odnosu sa Slovenijom

"Račan nikada ne može biti izdajnik. On je raspisao prve višestranačke parlamentarne izbore. Udario je temelje. Bez njega ne bi bilo Hrvatske. Naparavio je ključan potez da Hrvatska postane država. Bio je mudar da u proceduru ne pusti taj sporazum", kazao je Klisović.

Na pitanje ide li SDP u opoziv Vlade i ministra Štromara zbog afera, poput one s APN-om Klisović je kazao je da će tek donijeti odluku. "Ja osobno mislim da je Štromar odgovoran za ono što se događa u njegovom resoru. Ako nije znao, sad zna", kazao je Klisović.

"Plenković može biti miran i njegov potez s GUP-om je plod razmišljanja i pripreme za parlamentarne izbore", kazao je. "GUP je bio taj trenutak kada su svi usrodotočeni na to. Time Plenković najavljuje odmicanje od Bandića. On mu više ne treba", dodao je. "Ako pobijedi Plenković se mora obračunati s korupcijom i klijentelizmom", kazao je Klisović.

Klisović je rekao da se pripremaju za izbore.

"Ono što je mislim za kandidacijske liste je da su bitni reputacija i ugled", kazao je. "Jaki ljudi teško zajedno komuniciraju, a ako imaju kvalitetnog lidera to je put za uspjeh. Vido sam kako je Bernardić donio liste za EP. Uspio je bez obzira na odnose s Milanovićem predložiti njega za kandidata. Pokazao je da je u kritičnim situacijama sposoban donijeti kvalitetnu odluku", kazao je Klisović