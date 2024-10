Joško Jeličić: Točno, lagao sam USKOK-u. Bio sam u šoku i strahu. Nikakvi Englezi nisu postojali

- Točno, nisam govorio istinu USKOK-u jer sam se plašio kaznene odgovornosti, nikakvi Englezi nisu postojali, novac od nagodbe s Dinamom , konkretno 200.000 eura, primio sam od Zdravka Mamića u prostorijama kluba. Nikome nisam prodavao svoja potraživanja - ustvrdio je bivši nogometaš Joško Jeličić i izazvao iznenađenje u utorak na osječkom sudu, na suđenju braći Mamić. Riječ je o isplati dugovanja koje je Dinamo imao prema njemu, a koja je predmet optužnice za izvlačenje novca u sklopu zločinačkog udruženja.

Joško Jeličić stigao je iz Hajduka na Maksimir, u tadašnju Croatiu, 1993. godine, dvije godine kasnije prešao je u španjolsku Sevillu, da bi se 1997. vratio u Dinamo, gdje je igrao do 2002., kada je otišao u Južnu Koreju, gdje je i završio nogometnu karijeru.

"Dražen je izdržao..."

- Nisam dobio nikakvu naknadu što sam otišao u Dinamo kao slobodan igrač, no Hajduk je dobio odštetu od 300.000 maraka, gdje su bili obračunati školarina i sve što je uloženo u mene. Kao i svi igrači, imao sam u ugovoru pravo na podjelu transfernog obeštećenja pri budućem odlasku u inozemstvo. Ne znam tko to nije imao. Pri odlasku iz Dinama u Sevillu, nisam dobio dio novca od transfera jer Sevilla nije plaćala Dinamu kako je bilo dogovoreno, ali sam pri povratku u Dinamo dobio od kluba stan u Zagrebu kao kompenzaciju – ispričao je Jeličić, a kasnije se ispravio i rekao kako je od Dinama dobio novac kojim je kupio stan.

Potpisao je 1999. novi ugovor s Dinamom, s puno boljim uvjetima, ali on na koncu nije ispoštovan. - Pokrenuo sam onda tužbu. I ja i drugi igrači bili smo spremni na pregovore, no klub je pokrenuo preoblikovanje kluba, gdje bi udruga građana zadržala sva stečena prava, a obaveze bi ostale na športskom dioničkom društvu, u stečajnoj masi. Otišao sam 2002. u Južnu Koreju, kao slobodan igrač – rekao je svjedok.

- Dražen Ladić je izdržao i nakon 16 godina dobio što je zaradio, a ja i još neki igrači smo izgubili svoje sporove, imali smo i troškove. Nakon što sam vidio obrazloženje prvostupanjske presude, pristao sam se nagoditi s Dinamom, odnosno sa Zdravkom Mamićem. Zoran Mamić, s kojim sam u karijeri dijelio svlačionicu i bili smo prijatelji, i Zdravko Mamić su rekli kako ne vide način da dobijem traženi novac pa je najbolje da se nagodim. Razmislio sam pa pristao, dogovorili smo se za 200.000 eura, a moje je potraživanje iznosilo 884.000 eura – kazao je Jeličić, koji je novac primio u gotovini.

Zbog dugovanja, tri su igrača tužila Dinamo – Joško Jeličić, Dražen Ladić i Goran Jurić. Po optužnici, Zdravko Mamić, zajedno s Damirom Vrbanovićem i u dogovoru s Marijem Mamićem, ponudio je igračima da im u gotovini isplati određene novčane iznose kako bi odustali od tužbi. Cilj je bio, smatraju tužitelji, neosnovano pribaviti novac najmlađem Mamiću. Zdravko Mamić tada je bio izvršni dopredsjednik i član Uprave GNK Dinamo, a Damir Vrbanović glavni direktor kluba i član Uprave. Mario Mamić u ovoj je priči u svojstvu vlasnika tvrtke Real Sports Management Limited.

Tužba Dražena Ladića težila je konkretno 423.300 eura, dok je Goran Jurić tužio klub za 163.613 eura. Joško Jeličić najprije je sudski potraživao 844.050 eura, zatim je taj iznos povisio na 1.565.277 eura, da bi ga na koncu smanjio na početni iznos. Mamić je, tereti se, ponudio Jošku Jeličiću iznos od najviše 844.050 eura, Goranu Juriću 50.000 eura, a Draženu Ladiću 150.000 eura, u zamjenu da odustanu od tužbi. Dok su Jeličić i Jurić pristali na takvu nagodbu, Ladić ju je odbio. Prvoj dvojici novac je zatim isplaćen "od strane neutvrđenih osoba".

Kako piše u optužnici, Zdravko Mamić potom je s Damirom Vrbanovićem dogovorio da 12. prosinca 2007., u ime GNK Dinamo, kao tuženikom, s tvrtkom Real Sports Management Limited, kao tužiteljem, zaključi Ugovor o nagodbi u kojem se navodi da je ta firma preuzela potraživanja od Joška Jeliĉića u iznosu od 1.565.277 eura te od Gorana Jurića u iznosu od 163.613 eura. Dogovoreno je njime kako je u najboljem interesu i kluba i tvrtke da se tužbe povuku pa je utvrđen iznos nagodbe od 1.300.000 eura, koji će GNK Dinamo isplatiti firmi Real Sports Management Limited.

Znali su, tereti se, da nije bilo nikakve osnove za zaključenje nagodbe u navedenom iznosu koji premašuje ukupan iznos tužbenih zahtjeva Gorana Jurića i Joška Jeličića, pa da će se time društvu Real Sports Management Limited, a time i u korist Marija Mamića, neosnovano isplatiti najmanje 292.337 eura. No, Mario Mamić je, navodi optužba, u ime RSML-a ispostavio klubu fiktivni račun na 1.300.000 eura, a njegov otac Zdravko Mamić naložio je plaćanje tog iznosa s Dinamova računa.

Na upit tužiteljice Lare Kovačević kako objašnjava činjenicu da se Zdravko Mamić pristao nagoditi s njim, a prethodno mu je rekao da nema nikakve šanse u sudskom sporu, odgovorio je kako vjeruje da je na to utjecao Zoran Mamić, s kojim je bio blizak. - Što se tiče Marija Mamića, on nije bio ni na koji način uključen u pregovore oko nagodbe – odgovorio je Jeličić na daljnji upit tužiteljice. Tužiteljica mu je potom kazala kako je njegov odvjetnik Krešimir Ćurković, ranije ispitan na sudu, poručio kako ne može govoriti o detaljima spora oko duga zbog odvjetničke tajne, pa ga je upitala oslobađa li Ćurkovića odvjetničke tajne.

"Ne želim stvarati probleme"

- Ne želim nikome stvarati nikakve probleme, niti nametati nešto svome odvjetniku – odgovorio je on. U istrazi je Jeličić izjavio kako je novac u ime nagodbe dobio od Engleza, a na sudu je to demantirao. - Bio sam u šoku, pa i u strahu da ja možda ne snosim neku kaznenu odgovornost. Imam dvoje djece. USKOK mi je, pri ispitivanju, prezentirao dokument koji me uplašio i u njemu sam vidio da postoji neka strana tvrtka. Od straha i šoka, spomenuo sam da sam novac dobio od Engleza, odnosno od te tvrtke. To nije bilo istina. Istina je ono što sam danas rekao – izjavio je Jeličić.

- Nikakvih Engleza nije bilo? - priupitao je sudac Davor Mitrović. - Ne. To su bili šok i strah – odgovorio je. - Osjetio sam olakšanje kada je Zdravko Mamić na konferenciji za novinare rekao da se nagodio sa mnom i Goranom Jurićem pa sam postao svjestan da sam se nagodio s Dinamom, a ne nekim stranim tvrtkama – dodao je.

Nije mu poznata tvrtka Real Sport Management, sjeća se da je postojala neka tvrtka iz Londona, no ne sjeća se njezina imena. Joško Jeličić svojedobno je i poslovno surađivao sa Zoranom Mamićem, bio je jamac Mamiću za kupovinu zemljišta u Industrijskoj zoni u mjestu Čavle. - Taj je projekt Zorana Mamića ušao u probleme, a kako njegova tvrtka nije plaćala svoje obveze, banka je ovršila moje račune. Mario i Zdravko Mamić su stali iza tog duga i novac mi je vraćen, isplaćen je na moj račun u Sloveniji – ispričao je.

- Nisam nikada potpisivao nikakve ugovore kada bi posuđivao novac Zoranu Mamiću, ili on meni. Između Zorana i mene nema nikakvih repova – dodao je. Ispričao je i kako je po zamolbi Zorana Mamića odletio u Švicarsku, gdje mu je na aerodromu "jedan gospodin" predao 50.000 eura, preuzeo je novac, potpisao potvrdu o primitku, sljedećim letom se vratio u Zagreb i predao novac Zoranu Mamiću.

Na upit obrane, izjavio je kako za vrijeme trajanja sudskog postupka, svoje potraživanje prema Dinamu nije prenio na treću osobu. Odvjetnik Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića, pokazuje potom ugovor po kojem je Jeličić 2007. prenio sva svoja potraživanja na tvrtku Real Sport Management. Jeličić je ostao začuđen.

- Nisam ovo nikad vidio. Je li ovo pečat i potpis mog odvjetnika Krešimira Ćurkovića, ja to ne znam, ali moj potpis nije sigurno. Ja sigurno nisam ovo potpisao, niti sam o tome razgovarao s odvjetnikom Ćurkovićem – komentirao je. Od 200.000 eura koje je dobio od nagodbe s Dinamom, dodao je, odmah je isplatio 12.000 eura Ćurkoviću. Predočen mu je ugovor o cesiji iz 2007. kojim Jeličić na tvrtku Real Sport Management prenosi potraživanja u postupku protiv Dinama.

- Ne sjećam se da sam ikada vidio taj ugovor, ali dopuštam da je ovdje moj potpis, jer se radi o fotokopiji pa ne vidim dobro. Kako je Ćurković došao do njega, ja ne znam – kazao je. Ponovio je i kako nikakvi Englezi nisu bili uključeni u priču oko njegova potraživanja od Dinama. Glavaš mu je potom pročitao iskaz iz istrage, iz 2016. godine, kada je detaljno ispričao kako su mu prišla dvojica Engleza koja su mu ponudila da preuzmu njegova potraživanja, da se o tome savjetovao s Ćurkovićem, a s Englezima se i sastao te je od njih preuzeo novac. Nije tada htio otkriti iznos.

- Rekao sam odmah na početku, isključivi razlog bila je situacija u USKOK-u, ne poznajem pravo, igrao sam nogomet, zaradio svoj novac. Englezi su isključivo plod mog straha od kaznene odgovornosti. To se nije dogodilo – ustvrdio je Jeličić.

- Koliko je dugo trajao taj Vaš stres i strah? - upitao je odvjetnik Glavaš. - Do konferencije za novinare na kojoj je Zdravko Mamić rekao da se on s nama nagodio – odgovorio je. - Znači li da ste lagali u USKOK-u? Je li to laž? - nastavio je Glavaš. - Točno. Nisam rekao istinu - kazao je Jeličić. - Danas sam rekao istinu, ja znam da je to istina - ponovio je on nešto kasnije.

Odvjetnik Glavaš stavio je primjedbu na Jeličićev iskaz u dijelu gdje je rekao da je nije sklopio ugovor s tvrtkom Real Sport Management i da mu ta tvrtka nije isplatila novac. Sam je priznao da je lažno iskazivao pa tko može jamčiti da danas govori istinu - rekao je Glavaš. Ovo današnje iskustvo stvarno je posebno - komentirao je Jeličić na kraju.