Još uvijek nemamo novu Vladu: 'Do dogovora bi moglo doći i brže nego što očekujemo'

Ključni događaji:

HDZ je na izborima osvojio 61 mandat, Rijeke pravde 42, Domovinski pokret 14, Most 11, Možemo 10, Nezavisna platforma Sjever 2, IDS 2, Fokus 1. Da bi se formirala saborska većina, potrebno je imati 76 ruku

Plenković je potvrdio da HDZ razgovara s Domovinskim pokretom oko formiranja većine

Most zaziva Domovinski pokret i Rijeke pravde na sastavljanje većine u Saboru i tzv. "anti-HDZ vlade"

Iz Fokusa su izvijestili da su na sjednici odlučili da ta stranka ne ulazi u većinu s HDZ-om

Ustavni sud u petak je zabranio Milanoviću da bude mandatar ili premijer čak i ako podnese ostavku na dužnost predsjednika RH

Ljevica ima novi plan za rušenje HDZ-a: Konstituiranje Sabora i donošenje zakona bez imenovanja Vlade

9:23 Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić komentirao je na Facebooku postizborne koalicije.

- Cilj bi trebao biti da se država dovede u red i državne institucije usklade svoje ciljeve i radnje s interesima Hrvatske. 30-tak smijenjenih ministara, Lex AP, lex Agrokor, još neriješene plinske afere, podilaženje MOL-u, ograđen Trg Sv. Marka, uništenje nade za naknadu 980 milijuna kuna Fonda hrvatskih branitelja, milijuni namjerno nenaplaćenih korištenja zemljišta u kampovima ili otpuštenih dugova države koja je u debelom deficitu su samo djelić tog mozaika zla. Treći mandat ovakve vlasti je katastrofa za Hrvatsku, a HDZ je pokazao da nema snage se obračunati sa svojim izdajnicima i lopovima dok god je na vlasti. Treba smoći snage za novu koaliciju koja će u jednoj godini izmijeniti izborni zakon, osnažiti DORH i postaviti dobrog državnog odvjetnika, uvesti elementarne mjere borbe protiv korupcije i depolitizirati pravosuđe, obrazovanje i zdravstvo, preuzeti brigu o strateškim državnim tvrtkama. To nema veze s ideologijom, to je osnovna higijena države. Onda novi prijevremeni izbori - napisao je Vanđelić na Facebooku.

9:10 Politički analitičar Krešimir Macan kaže kako bi do sastavljanja Vlade moglo doći brže nego što se očekuje.

- Već smo vidjeli da predsjednik Milanović najavljuje nekakve radikalne poteze ako do dogovora ne dođe u roku od 30 dana. I on stvara presing da do dogovora dođe što prije. Tako da vjerujem da ćemo ga imati brže nego što mislim. Trebamo biti realni, danas će tek biti objavljeni konačni rezultati izbora. Jučer su bili ponovljeni izbori - rekao je Macan jutros u HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog'.

- I dalje stoji opcija da ljevica može sastaviti koaliciju, ali dosta teže. Postoje druge opcije i za HDZ. Ako manjine kaže da se neće razbijati, može se napraviti liberalni blok. HDZ je percepcijski u prednosti - dodao je. Komentirao je i šuškanja kako DP od HDZ-a traži ministarstvo kulture, unutarnjih poslova, pravosuđe i regionalni razvoj.

- To su slična ministarstva koja je MOST svojevremeno uzeto. Tu ima dosta spinanja. Jedni i drugi su rekli da nije bilo formalnih razgovora. Ovo su možda neke želje. Možda netko projicira da bi se stvorio strah. Stvorio se strah da se vraćamo u 2015. godinu i da država ide nazad. Ako ljevica vidi da se ne može sastaviti Vlada bez DP-a i ako zahtjevi budu radikalni - moglo bi doći do straha na tom dijelu spektra - kaže Macan.

8:20 Danas će se održati sjednica Predsjedništva HDZ-a, s početkom u 16 sati. Nakon Predsjedništva će se održati sjednica Nacionalnog odbora HDZ-a, s početkom u 17 sati, izvijestili su iz HDZ-a.

8:10 Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u pratnji kandidatkinja i kandidata predat će listu za Europski parlament. Izjave za medije predviđene su nakon predaje liste, a očekuje se da komentira i sastavljanje Vlade.

8:05 Predsjednici Sloveniji susjednih zemalja, među njima i hrvatski Zoran Milanović, okupit će se danas u Brdu kod Kranja kako bi obilježili dvadesetu godišnjicu slovenskog članstva u Europskoj uniji.

Osim Milanovića, slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar okupit će u Brdu kod Kranja kolege iz Austrije, Italije i Mađarske - Alexandera Van der Bellena, Sergia Mattarellu i Tamasa Sulyokoa. Sudionici sastanka popodne će održati zajedničku konferenciju za tisak. Sastanak u Brdu kod Kranja ujedno je prva vanjskopolitička aktivnost predsjednika Milanovića nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.

8:00 "Ljubazno molim sve nervozniji SDP da shvati da je izgubio. HDZ kao pobjednik u čak 9/11 izbornih jedinica u ponedjeljak nastavlja razgovore o formiranju stabilne saborske većine sa svima koji su na to spremni. Opet ćemo sastaviti Vladu Republike Hrvatske", poručio je HDZ na Twitteru.