Plenković: Jamčim da oni do 76 glasova neće doći. Grbin i stric su dobili jedan mandat više

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je potvrdio da će biti nositelj liste na izborima za Europski parlament. "Hoću. Hoću", odgovorio je premijer Andrej Plenković na pitanje novinara hoće li nositi HDZ-ovu listu za Europski parlament. Opovrgnuo je tvrdnje oporbe da je to "bijeg u Bruxelles" i dodao da je to pobjednička lista onih koji stvarno rade za Hrvatsku.

"To je pobjednička lista onih koji stvarno rade za Hrvatsku u Europi, da bude jača", poručio je Plenković uoči sjednice predsjedništva HDZ-a. Plenković se obratio na konferenciji za medije i nakon sjednice te komentirao aktualne teme.

"Dogovorili smo da će HDZ, kada bude sazvana konstituirajuća sjednica Sabora, za predsjednika Sabora ponovno predložiti Gordana Jandrokovića. Dobio je punu potporu. Uvjereni smo da ćemo ga izabrati na tu dužnost. Nakon toga, radit ćemo u dogovoru sa strankama koje su spremne na suradnju na formiranju parlamentarne većine kako bismo po treći put dobili mandat", rekao je Plenković.

"Danas smo održali preliminarne razgovore s predstavnicima Domovinskog pokreta kako bismo napravili uvod u sljedeći period strukturiranih razgovor, vjerujem da ćemo postići dogovor o suradnji. Obavili smo prošli tjedan razgovore s predstavnicima nacionalnih manjina, kontaktirali smo i druge zastupnike koji nisu SDP, Most i Možemo", kazao je.

"Vrlo zadovoljni s još jednom pobjedom na parlamentarnim izborima. Danas smo donijeli odluku o listi HDZ-a za izbore za EP, sutra ćemo je predati. Ja ću je predvoditi kako bi dao podršku da uvjerljivo pobijedimo", rekao je Plenković te dodao kako su na listi još Dubravka Šuica, Davor Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glava, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Danijel Marušić i Marijana Petir.

Na pitanje oprašta li pojedinim članovima DP-a koji su ga nazivali lopovom i izdajnikom, Plenković je rekao: "Prije izbora je jedno, a poslije izbora drugo. Čini mi se, osim jedne iznimke, da su smanjili intenzitet svojih javnih komentara". Otkrio je kako su u pregovaračkom timu uz njega još Tomo Medved, Ivan Anušić, Krunoslav Katičić i Marko Milić. "Svi pregovaramo sa svima", pojasnio je.

"Formirali smo pregovarački tim. S DP-om smo imali sastanak. Okupljaju ideje novoizabranih zastupnika, koje su prioritetne teme...", nadodao je Plenković te kazao kako će HDZ nastojati nastaviti suradnju sa svim manjinskim zastupnicima. "Nastojat ćemo pronaći rješenja koja će biti takva da funkcionalnost bude takva da svi budu zadovoljni", komentirao je.

"Ja jamčim da oni do 76 neće doći, doći ćemo mi. Zbog kršenja Ustava došlo je do veće mobilizacije birača i to je utjecalo na rezultat izbora. To nema nikakve dileme. Grbin i stric su dobili jedan mandat više", rekao je Plenković.

Istaknuo je kako posljednjih dana nije puno nastupao u javnosti jer je imao smrtni slučaj te bio u Bruxellesu. "Vidim da se razvio debatni klub gubitnika. Govorit ću svaki dan kako bi kontrirali debatnom klubu gubitnika", naveo je.

Istaknuo je kako bi Zoran Milanović, kojeg naziva "kršitelj Ustava", sada trebao podnijeti ostavku jer je kršio Ustav mjesec dana, pojavio se na konferenciji SDP-a... "Ovo što se dogodilo bilo je vrijeđanje zdravog razuma. To neće proći. Ne možemo to prihvatiti zato ćemo formirati većinu", istaknuo je te kazao kako će prikupiti 76 ruku "iz dišpeta".