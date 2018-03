Pero Ćorić, jedan od osnivača, isključen iz HSP-a AS

Odlukom Predsjedništva HSP AS višegodišnji glavni tajnik stranke Pero Ćorić, koji je i bio i jedan od njenih osnivača, isključen je iz HSP AS. Kako navode iz HSP AS do ove odluke je došlo tijekom rasprave u okviru koje je trebala biti donesena odluka o načinu refinanciranja duga nastalim obvezama iz razdoblja 2014.-2017. godine.

Iz stranke navode da je tijekom rasprave Ćorić otvoreno priznao kako je sabotirao rad Predsjedništva. Radio je to na način da je „pokušavao osigurati nedostatak kvoruma da bi u jednom trenutku kvorum pokušao osobno srušiti svojim odlaskom sa sjednice Predsjedništva pritom kazavši kako je on osnovao stranku te će je on i ugasiti!" Ponovnim osiguravanjem kvoruma Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo sve predložene odluke s ciljem financijske stabilizacije stranke. Tijekom sjednice Predsjedništva dopredsjednik stranke Ante Žoni Maksan Časnom sudu stranke na razini RH uputio je prijavu protiv glavnog tajnika Pere Ćorića s prijedlogom za isključivanjem iz HSP AS zbog kršenja Etičkog kodeksa stranke i priznavanja otvorenog rada protivno odlukama Predsjedništva stranke.

Časni sud je uvažio prijavu te isključio Peru Ćorića iz HSP AS. Usvojenim odlukama i isključivanjem Pere Ćorića iz HSP AS, Predsjedništvo stranke je odlučilo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku kako se sve stranačke odluke moraju donositi jedino i isključivo na stranačkim tijelima, a ne kao je to nerijetko bio slučaj putem izjava pojedinaca u medijima zbog čega su narušeni brojni odnosi s nekadašnjim i postojećim koalicijskim partnerima na svim razinama vlasti, ali je i narušena vjerodostojnost i ugled HSP AS među članstvom i simpatizerima, stoji u priopćenju HSP AS. Pero Ćorić bio je jedan od osnivača HSP AS i tijekom godina glavni stranački operativac koji je odlučivao o mnogo toga unutar stranke. U prošlom sazivu Hrvatskog sabora bio je zastupnik.