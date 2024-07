Još jedan poduzetnik priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Dobio 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro

Suđenje je trebalo početi, no početak je odgođen jer se jedan od trojice preostalih optuženika nije pojavio na ročištu zbog bolesti, dok je jedan odlučio svoje pregovore s USKOK -om oko priznanja krivnje i nagodbe i formalizirati. Tako bi se u najkraćim crtama moglo opisati ono što se jučer događalo na zagrebačkom Županijskom sudu gdje je trebalo početi suđenje Darinku Dumboviću , bivšem gradonačelniku Petrinje, njegovom sinu Darku Dumboviću i Dejanu Dobrečeviću, poduzetniku iz tvrtke Skela Banovina. USKOK tereti Dumbovića da je preko fingiranih postupaka javne nabave dodjeljivao poslove koje je financirao Grad Petrinja, tvrtki svoga sina.

Uglavnom, mlađi Dumbović je svoj nedolazak na sud ispričao bolešću, a Dobrečević je nakon priznanja krivnje na temelju sporazuma s USKOK-om, osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijeni radom za opće dobro. Mora platiti i 500 eura sudskih troškova, a što se tiče oca i sina Dumbovića, postupak je u odnosu na njih razdvojen te je suđenje zakazano za rujan. No neslužbeno se čuje da i oni razmišljaju, odnosno pregovaraju s USKOK-om oko nagodbi, a hoće li do toga i doći vidjet ćemo u rujnu. Kada je optužnica u siječnju podignuta njome je bilo obuhvaćeno pet osoba.

No ranije su još dvojica optuženika priznala krivnju te su na temelju nagodbi s USKOK-om već osuđeni. Riječ je o Zlatku Zagorcu iz tvrtke Zagorac građevinski radovi i Goranu Norkoviću, vlasniku tvrtke Pet plus. Zagorac je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura. Norković je osuđen na sedam mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a mora platiti i novčanu kaznu od 7.000 eura.

Dumbović je nekada bio saborski zastupnik izabran na listi Milana Bandića, da bi kasnije pretrčao u Reformiste Radimira Čačića. USKOK u optužnici Dumbovića tereti da je od listopada 2019. do svibnja 2021. kao gradonačelnik Petrinje, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi dogovarao poslove s tvrtkom povezanom s njegovim sinom. Riječ je o građevinskoj tvrtki Titan Commerce kojoj je osnivač supruga Darka Dumbovića, dok je on u toj tvrtki bio glavni prokurist i stvarni voditelj poslovanja. Prema optužnici, fingirali su se postupci javne nabave, na koje su javljale tvrtke trojica poduzetnika, pri čemu je bila lažirana dokumentacija. Grad Petrinja je bio naručitelj poslova, dobio bi lažne ponude, no stvarni izvođač radova je na koncu, tvrdi USKOK bila tvrtka Titan Commerce jer bi joj ostali prepustili poslove koji su dobili.

USKOK navodi da je tako Titan Commerceu protuzakonito dodijeljeni poslovi vrijedni 1, 4 milijuna eura. Radilo se o poslovima rekonstrukcije dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici i izgradnje dječjeg i sportskog igrališta – Vatrogasno, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. , izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta uz Poduzetničku zonu Mošćenica Poljana te radovima na građenju platoa radi postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje stanovništva u Poduzetničkoj zoni Mošćenica.

