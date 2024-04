Petrinjski poduzetnik priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Osuđen na rad za opće dobro i novčanu kaznu od 7.000 eura

Prva nagodba pala je u slučaju Darinka Dumbovića, bivšeg gradonačelnika Petrinje, koji se našao na meti USKOK-a. Prošli tjedan bila je zakazana sjednica optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu koja je bila odgođena jer se jedan od Dumbovićevih suoptuženika odlučio na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Sada je sporazum i službeno sklopljen pa je Goran Norković, petrinjski poduzetnik i vlasnik tvrtke Pet plus na zagrebačkom Županijskom sudu priznao da je u dogovoru s Dumbovićem tvrtki Titan Commerce, u vlasništvu Darka Dumbovića, sina bivšeg gradonačelnika, prepuštao unosne poslove s gradom Petrinjom. Činio je to, iako prema Zakonu o javnoj nabavi nije smio podizvođaču prepustiti više od 30 posto radova pa je sada priznao da je u veljači 2021. to ipak učinio. Prema nagodbi osuđen je na sedam mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a mora platiti i novčanu kaznu od 7.000 eura.

Norković je sukladno nagodbi s USKOK-om priznao i kakvu je ulogu imao u radovima nakon potresa u Petrinji, točnije u ugovoru za gradnju platoa na koji su postavljani privremeni montažni objekti za ljude koji su ostali bez svojih domova. Prema optužnici, Darinko Dumbović je 26. veljače 2021. kao gradonačelnik Petrinje, osnovao stručno povjerenstvo koje je upit za dostavom inicijalne ponude bez ikakvog natječaja poslao Norkovićevoj tvrtki, koja je nakon toga dobila posao vrijedan 200.000 eura. No kako je Norković imao dogovor s Darinkom Dumbovićem i njegovim sinom Darkom, dio radova vrijednih ukupno 64.650 eura prepustio je Titan Commerceu, tvrtki mlađeg Dumbovića. Ta je tvrtka radove obavila, te ih fakturirala Pet plusu, a zatim je Norković sve proslijedio na naplatu Gradu Petrinji.

Tim potezom Norković je, prema sporazumu kojeg je potpisao s USKOK-om, pomogao Dumboviću da iskoristi svoj položaj i pogoduje svom sinu. Odnosno pomogao mu je u nezakonitom pogodovanju za što je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. USKOK je optužnicu protiv Dumbovića podigao u siječnju, a osim njega Norkovića i Dumbovićeva sina još su optuženi Dejan Dobrečević iz tvrtke Skela Banovina i Zlatko Zagorac iz tvrtke Zagorac. Hoće li se još netko od njih odlučiti za nagodbu za sada nije poznato, a Dumbović je nekada bio saborski zastupnik izabran na listi Milana Bandića, da bi kasnije pretrčao u Reformiste Radimira Čačića.

USKOK u optužnici Dumbovića tereti da je od listopada 2019. do svibnja 2021. kao gradonačelnik Petrinje, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi dogovarao poslove s tvrtkom povezanom s njegovim sinom. Riječ je o građevinskoj tvrtki Titan Commerce kojoj je osnivač supruga Darka Dumbovića, dok je on u toj tvrtki bio glavni prokurist i stvarni voditelj poslovanja. Prema optužnici, fingirali su se postupci javne nabave, na koje su javljale tvrtke trojica poduzetnika, pri čemu je bila lažirana dokumentacija. Grad Petrinja je bio naručitelj poslova, dobio bi lažne ponude, no stvarni izvođač radova je na koncu, tvrdi USKOK bila tvrtka Titan Commerce jer bi joj ostali prepustili poslove koji su dobili. USKOK navodi da je tako Titan Commerceu protuzakonito dodijeljeni poslovi vrijedni 1, 4 milijuna eura. Radilo se o poslovima rekonstrukcije dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici i izgradnje dječjeg i sportskog igrališta – Vatrogasno, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. , izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta uz Poduzetničku zonu Mošćenica Poljana te radovima na građenju platoa radi postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje stanovništva u Poduzetničkoj zoni Mošćenica.

