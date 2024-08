Jelena Balog otkriva kako voditi uspješan posao s vinima

Vinski biznis ne svodi se samo na proizvodnju i prodaju vina. Njegove mogućnosti su široke i raznovrsne. To je složena industrija koja uključuje sve, od uzgoja vinove loze do strateškog plasiranja proizvoda na globalna tržišta. U toj sofisticiranoj i dinamičnoj industriji, vinski brokeri igraju ključnu ulogu kao stručnjaci koji selekcioniraju, konfekcioniraju i integriraju proizvode u komercijalne procese, osiguravajući da vrhunska vina dospiju do pravih potrošača.

Jelena Balog, jedina vinska brokerica na veliko, osim što se bavi uzgojem grožđa u vlastitim vinogradima te proizvodnjom vlastitog vina, suvereno vlada svim aspektima vinskog poslovanja. S bogatim iskustvom, ona je priznati autoritet u vinskoj industriji, poznata po svojoj sposobnosti da predvidi promjene na tržištu i prilagodi se istima, sve s ciljem postizanja optimalnih rezultata za svoja vina, kao i ona svojih partnera i svojih klijenata. Njeno opsežno znanje uz bogato iskustvo uključuje detaljnu analizu tržišnih trendova, strateško pregovaranje s domaćim i međunarodnim klijentima te kreiranje dugoročnih poslovnih strategija.

Jelenin rad ne svodi se samo na prodaju odnosno povezivanje proizvođača i potrošača već ona aktivno doprinosi razvoju vinske kulture i edukaciji tržišta kroz Vinolog Wine Club koji je osnovala, koristeći pritom svoju stručnost za promoviranje visokih standarda kvalitete i inovacija u vinarstvu. Kao vrhunski profesionalac, ona osigurava da svaki aspekt njenog poslovanja odražava izvrsnost te potvrđuje njezinu strast prema vinima. Ujedno, vlasnica je poznatog wineshopa Vinolog u Zagrebu, a trenutno u Samoboru nadgleda izgradnju vlastite vinarije.

Foto: Goran Matijašec

„Distribucija vina je ono s čime sam i započela svoju vinarsku karijeru kada sam s 25 godina osnovala svoju tvrtku“, govori Jelena o počecima svoje karijere. „Obilazeći brojne profesionalne sajmove, značajne proizvođače i predstavnike vinara ili vinskih regija, shvatila sam kako je ponuda kvalitetnih vina puno veća od one koja se nudi na našim policama. Odlučila sam osigurati njihovu distribuciju kroz hrvatske trgovačke lance, restorane i hotele“.

No, ljubav prema vinima nije se rodila samo tako. Jelena vinograde i vinski biznis nije naslijedila, sve je stvorila sama, krenuvši gotovo od nule. Svoju ljubav prema vinima odlučila je pretvoriti u svoj profesionalni poziv još kao studentica surađujući s domaćim vinarima. Iako od svojih roditelja i obitelji nije naslijedila vinograde niti vinariju, prenijeli su joj ljubav prema kvalitetnim vinima kao i strast prema poslu općenito s naglaskom na profesionalnost, posvećenost i radnu etiku, poštovanje i razumijevanje suradnika. Sve ove vrijednosti kasnije su joj u karijeri iznimno koristile kako u razvoju vlastita poslovanja tako i ostvarenju uspješnih poslovnih suradnji.

Mnogi se sigurno nikada nisu susreli s pojmom odnosno profesijom vinskog brokera i može im na prvu biti nejasno čime se Jelena zapravo bavi.



„Koliko mi je poznato jedini sam vinski broker u Hrvatskoj, budući da mi se nikad nitko nije javio kako bi mi ponudio neku rinfuzu vina za preprodaju. Biti vinski broker znači da se bavim otkupom vina u rinfuzi kojeg dalje prodajem potencijalnim kupcima. Riječ je o uobičajenom poslu u svijetu, osobito u vinskim zemljama. Naime, godišnje se u svijetu oko 40% proizvedenog vina proda upravo u rinfuzi. Naš posao kao vinskih brokera, odnosno ovaj oblik prodaje, ovisi o ponudi i potražnji na tržištima vina točnije zahtjevima kupaca te uspješnosti berbi. Brokeri od vinara otkupljuju veće količina proizvedenog vina ili sirovina i po godinu dana prije nego berba započne čime, uz određene rizike po nas kao posrednike, osiguravamo njihov biznis i opstanak“.

Foto: Goran Matijašec

Jelena je odličan sugovornik za doznati koliko je truda potrebno kako bi se razvio vinski biznis u Hrvatskoj.



„Sve lijepo zvuči kada se ispriča, ali iza kulisa je drugačije. Potrebno je neopisivo puno truda, odricanja. Angažman je vrlo velik i zahtjeva precizno planiranje i visoku efikasnost. Radim tijekom cijele godine. „Vinsku godinu“ započinjem obilaskom sajmova u zimskim mjesecima te istraživanjem tržišta. Proljeće obilježavaju praćenje radove u vinogradu uz pregovore i ugovaranja s dobavljačima i kupcima. Ljeto donosi kratku stanku koju koristim za učenje i usavršavanje prije nego započne berba. Zatim kreće najdelikatniji dio posla – vinifikacija. Gotovo istovremeno na globalnom tržištu kreće formiranje cijena rinfuze vina, zbrajaju se količine i postavljaju procjene o prodaji te kako će izgledati police trgovačkih lanaca i vinske karte. Tijekom cijele godine putujem - posjećujem brojne sajmove, otkrivam i upoznajem nove vinare, kušam permanentno vina, održavam degustacije. Time konstantno dopunjavam svoje znanje što je meni samoj iznimno bitno”.

Uz svakodnevni posao vinskog brokera koji zna biti stresan i iscrpljujuć, u kojem su ulozi i rizici iznimno veliki jer kupuje znatne količine vina još prije nego grožđe dozri, Jelena paralelno upravlja i s vinogradima u tri različite vinske regije.

"Meni osobno bi bilo jako neobično baviti se ovim poslom, a ne poznavati i iskusiti proizvodnju vina, od zemlje do punjenja iz bačvi u boce. Kao strastvenoj ljubiteljici vina bilo mi je važno pokriti sve tri važne vinske regije - Hrvatsko Podunavlje, Istru i Dalmaciju. Iz vlastitog vinograda u Iloku dobijem najbolje grožđe Caberneta i Graševine. U Istri u strateškom zakupu imam vinograd Malvazije s čijom sam pozicijom jako zadovoljna, dok na Pelješcu radim kroz vinarsko partnerstvo. Trenutno sam primarno fokusirana na jačanje poslovanja upravo u Dalmaciji gdje sam u potrazi za većim strateškim partnerom budući da mi nedostaje plavaca. Naime, svoj Plavac proizvodim drugom stilistikom nego ostali, traženiji je, a time je i sama potražnja veća“.

Što je to toliko posebno u njezinom plavcu i njegovoj proizvodnji?

„Plavci koje proizvodim su pitkiji, ne strše tanini, nisu trpki. Oni su lagani i ukusni za razliku od drugih. Riječ je o moderniziranoj stilistici, proizvodnji kombinacijama tehnika koje sam vidjela kod kolega vinara u Francuskoj i Italiji. Moja berba iz 2013. okrunjena je zlatnom Dekanter nagradom. Cijelom ovom poslu pristupam tako što kontinuirano pratim inovacije i uvijek tražim načine, metode, ideje kojima bih mogla unaprijediti procese našeg uzgoja i proizvodnje. Ne bojim se istraživati i u tome vidim posebnu čar ovog posla. Rizik uvijek postoji, naravno da mnogi planovi ne uspiju iz prve, no uporna sam i sa svojim timom si konstantno postavljam velike izazove.“

Foto: Goran Matijašec

No, ne treba zaboraviti niti umanjiti važnost i drugih vina koje Jelena proizvodi.

„Kada sam kretala s proizvodnjom, cilj mi je bio proizvoditi vodeće internacionalne kao i najpopularnije autohtone sorte. Zanimalo me kako ću ja to napraviti. Željela sam istražiti hoće li moja vina uspjeti stajati uz bok najboljima. Prvih desetak godina sam proizvodila isključivo monosortna vina, već spomenuti Plavac, Graševinu, Malvaziju i Cabernet, a onda sam odlučila otići korak dalje te se proširila i na bordošku kupažu, Merlot i Cabernet, te pjenušac koji se proizvodi Charmat metodom što znači da se sekundarna fermentacija vina odvija u velikim inox tankovima. Najveći iskorak napravila sam sa vinom Eclat Le Premier kojeg su pojedini ugostitelji prozvali “Superhrvat”. Radi se o prvom ekskluzivnom coupageu koji savršeno objedinjuje najfinija autohtona bijela vina iz vinogorja Hrvatske - istarsku malvaziju, dalmatinski pošip te slavonsku graševinu“, priča Jelena s lakoćom dok izgovara sve ove stručne nazive i u najsitnije detalje objašnjava kako nastaje koja sorta.

Na tržištu su nedavno predstavljena nova vina iz Jelenine radionice - nova berba pjenušca Lectus od graševine te odležana vina iz linije Éclat wines: Chardonnay iz 2019. godine, Cabernet sauvignon iz 2018. te Plavac mali iz 2017. godine.

„U njihovu proizvodnju uloženo je jako puno truda, strpljenja i brige. Za proizvesti vina s visokim alkoholima, a da su do kraja istančana, može se uspjeti jedino ako se baš sve odradi perfektno. To znači da, osim vremenskih uvjeta moram paziti na vinograd, sve radnje pravovremeno napraviti, tempirati pravi trenutak za berbu kako bi parametri u grožđu bili idealni. No, to nije sve. Nakon toga moram napraviti enologiju, vinifikaciju i naravno donijeti ključne odluke oko bačvi i odležavanja. Ma koliko iscrpljujuće i izazovno to sve zvučalo i bilo, mene to veseli i ispunjava“.

Prije nešto manje od četiri godine na zagrebačkoj Trešnjevci Jelena je otvorila svoj wineshop koji je i mjesto za vinska druženja i edukacije.

„Željela sam u Zagrebu stvoriti mjesto na kojem će biti zastupljena sva bitna domaća i svjetska vinogorja s dostupnim vinima koja sam u zadnjih desetak godina kušala i koja su me oduševila, a koja nisu bila dostupna u Zagrebu ili Hrvatskoj. Cilj mi je bio ponuditi tržištu nešto što nitko nema, dovesti ili stvoriti još neke brendove, a posebno predstaviti inovacije iz svijeta te time nadahnuti domaće proizvođače. Ono na što sam osobito ponosna jest da polovica ponude domaćih vina na policama Vinologa drže manje poznati hrvatski vinari s velikim potencijalom. Ta na prvu možda pomalo riskantna poslovna odluka za naše tržište bila je vrlo uspješna, pokazalo se kako imamo zavidan dio kupaca koji su otvoreni za vinarske novitete. U Vinolog wineshopu kupci mogu danas pronaći oko 300 etiketa vina, za što smatram da je optimalan broj za održavanje kvalitete. Naime, vino ima svoju kondiciju, čim sazre počne padati kvaliteta, stoga smo ograničili broj etiketa kako bi u wineshopu mogli pratiti njegov razvoj“.

Foto: Goran Matijašec

Osim prodaje u Vinologu je velika pažnja posvećena edukacijama i promocijama.

„Organiziramo tematske degustacije i ciljane prezentacije vinara i vina. Smatram kako je to iznimno bitno za kvalitetan razvoj vinarstva i vinarske industrije u Hrvatskoj, kao i vinske kulture općenito. Vinarima je to dobro za njihov posao i promociju, a nama je neophodno za poslovanje“.

Kao logično se nameće, razgovarajući na ovu temu, pitati Jelenu što prepoznaje kao najveće izazove vinske industrije i proizvodnje.

„Izazov o kojem bismo trebali svi razmišljati, a ne samo vinari ili poljoprivrednici, jest globalno zatopljene. Utjecaj nepovoljnih vremenskih uvjeta poput velikih vrućina i suša, jakih i obilnih kiša ili tuča, iznimno otežavajući utječu na vinare. Prisjetimo se iznenadnog kasnog mraza u Hrvatskoj u proljeće 2016. koji je oštetio vinograde diljem zemlje, posebno u sjevernim i kontinentalnim dijelovima, poput Slavonije i Hrvatskog zagorja te uzrokovao značajne gubitke u prinosima grožđa. Neki domaći vinari prijavili su tada gubitke i do 50% uroda. Francuska je jedna od najteže pogođenih zemalja zbog klimatskih promjena. 2021. zbog proljetnog mraza godišnja proizvodnja vina smanjena je za 29%, što je dovelo do najniže proizvodnje od Drugog svjetskog rata. Prije nekoliko dana u požarima kod Skradina izgorjeli su vinogradi ugledne vinarske obitelji Bibić. Sve to snažno utječe na naš posao kao i cjelokupnu nacionalnu ekonomiju. Kao sljedeći ključan izazov vidim nedostatak radne snage s kojom se susreće trenutno cijela Europa, na svim razinama, osobito one stručne. Sklona sam inovacijama, dostignućima u području umjetne inteligencije, robotike i slično, no vrhunsko vino može proizvesti isključivo tim vrhunskih stručnjaka, znači ljudi. Nedostaje nam nekoliko generacija obrazovanih i iskusnih enologa, koji su u idealnim uvjetima imali priliku usvojiti stručno znanje i tehnike kod kuće i u svijetu, a koji će zatim imati dovoljno hrabrosti i odgovornosti preuzeti vođenje vinograda i podruma. Govorila sam ranije o tome, vinski biznis nisu samo obilasci vinskih podruma, kušanje vina, odlasci na sajmove i druženje u wine barovima. Vinski biznis je iznimno zahtjevan i težak posao koji iziskuje puno znanja i iskustva, kao i spremnost na rizike”.

Nemoguće je ne zapitati se kako sve stigne – vinogradi, proizvodnja vina, brokerski posao, prodaja i preprodaja, sajmovi, stručne konferencije i događaji, predavanja na poslovnim i stručnim školama, wineshop?

„Osim truda te stalnog usavršavanja i primjeni inovacija, važan dio ove cijele priče je i moj tim. Uz mene stoji izvrsna grupa vrijednih stručnjaka koji su posvećeni onome što radimo, koji razumiju ovu priču, koji na posao ne dolaze samo zbog posla već zato što vole i vjeruju u ono što rade. Naravno, tu je i obitelj koja mi je podrška u ovom poslu od prvog dana“, jasna je Jelena.