Jedan skočio u jezero i utopio se, drugog član obitelji našao mrtvog na padini

Muškarac (43) utopio se 25. srpnja u 12.25 u jezeru Trstenik 1 u Strugi Nartskoj, na području Dugog Sela, priopćila je zagrebačka policija. Kako je utvrđeno očevidom, on je u 12.29 na jezero došao s 44-godišnjakom i 45-godišnjakom kako bi se okupali. Skočio je u jezero, a njegovi su poznanici bili na obali i spremali su se također skočiti u jezero. No kako je prošlo neko vrijeme, a 43-godišnjak nije izronio, posumnjali su da nešto nije u redu. Pokušali su ga pronaći, a kako nisu uspjeli, pozvali su policiju. S policijom su došli i policijski ronioci, a tijelo 43-godišnjaka nađeno je oko 15 sati. Na tijelu nisu nađene ozlijede koje bi upućivale na nasilnu smrt, a tijelo je nakon očevida prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti.

Zagrebačka policija je nakon ovog tragičnog događaja ponovo upozorila građane kako da se ponašaju tijekom kupanja. Savjetuju da se ne pliva najmanje jedan sat nakon obroka jer je to jedna od najčešćih pogrešaka koju mnogi čine. Savjetuju da se ne pliva ako se konzumirao alkohol jer je alkohol najčešći uzrok utapanja kod mladih, ali i svih ostalih. Policija savjetuje i da se u jezero, rijeku ili more ne ulazi vruć jer to može biti šok za organizam. Savjetuju i da se ne skače u nepoznatu dubinu, da se ne kupa na osamljenim mjestima, ako nismo potpuno zdravi, ako se boluje od neki kroničnih i težih bolesti... Roditeljima se savjetuje da djecu stalno drže na oku, a upozoravaju se i neplivači ili oni koji slabije plivaju da koriste pomagala za plivanje. Upozoreno je i da je plivanje u slatkoj vodi zahtjevnije od plivanja u moru pa voda često zna biti mutnija zbog čega se teže percipira dubina.

U policiji savjetuju i da se ne pliva u samoći, da se pliva u blizini spasilaca i poštuje njihove znakove, da se u slučaju neke nevolje, ostane smiren, pluta na leđima i jednom rukom maše za pomoć te da se ako se uoči da je netko u nevolji odmah toj osobi pruži pomoć ili nazove 192 ili 112.

A nekoliko sati ranije, u 9.10 na i na području Jastrebarskog u mjestu Dol, na padini brijega vikendice, 44-godišnjak je našao mrtvog člana obitelji. Na tijelu mrtvog 37-godišnjaka nisu nađeni tragovi koji bi ukazivali da je riječ o nasilnoj smrti ili posljedici kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, radi obdukcije.