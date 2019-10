Jedan od najmlađih senatora u povijesti mogao bi postati najstariji američki predsjednik

Sigurnosne mjere bile su neviđene. I veće nego kada je hrvatsku metropolu pohodio Ivan Pavao II. Pet je godina prošlo otkako je neki visoki američki dužnosnik posjetio Hrvatsku. Njegovo prisustvovanje regionalnom sastanku procesa Brdo - Brijuni trebalo je označiti i američko vraćanje na Balkan, osvježavanje interesa. Teško da je bilo moguće očekivati Baracka Obamu, ali i sam američki potpredsjednik nosio je dovoljno karizme za poruku kako je Amerika još ovdje i želi da je se pita. Joe Biden u Zagreb je došao sa suprugom Jill avionom Airforce 2.

Danas je Joe Biden u situaciji da gleda kako Donald Trump malo pomalo ostavlja zapadni Balkan lokalnim igračima, Europi, držeći konce čvršće još u Bosni i Hercegovini, nastojeći napokon riješiti pitanje Kosova, no bez vidljivo ozbiljnih ambicija da ostane ovdje glavnim globalnim geopolitičkim igračem. Fokus je sada negdje drugdje, ponajprije na Bliskom istoku. Bidenovim demokratima to se ne sviđa. Nakon što je Hillary Clinton izgubila od Donalda Trumpa, “demsi” su se pogubili, lutali od Hillary do Bernieja Sandersa, a sada je kazaljka, izgleda, stala na Joeu Bidenu. A na njega, i njegova sina Huntera, usmjerio ju je sam Donald Trump tražeći, navodno, ponajprije od ukrajinskog predsjednika Zelenskog, ali i od kineskih vlasti, da istražuju poslovne aktivnosti njegova sina Huntera koji je sjedio u upravama kineske i ukrajinske kompanije. Pa i njega samoga. Tako se vrlo lako može dogoditi da vječnoga broja dva američke politike današnji broj jedan lansira u Ovalni ured. Nakon što se Trump ovako poskliznuo, a Hunter dao ostavku na mjesto u upravama, Biden stariji još je Donaldu zasolio poručivši kako nitko od njegove djece neće raditi ništa za američku administraciju postane li on predsjednikom. Kao što ni Hunter neće raditi ni za jednu stranu kompaniju nastane li se njegov otac i majka u Bijeloj kući. Ivanka Trump i njezin muž Jared u tom slučaju neće se ponoviti.

Prva pobjeda

– Sigurno vam neću dopustiti da ova situacija prestane biti vijest. Nitko, ali baš nitko nije utvrdio da smo moj sin ili ja učinili bilo što pogrešno. Nitko to i ne tvrdi, osim lažljivog predsjednika – rekao je Biden očito prilično odlučan u tome da demokrati Trumpu stanu na kraj. I opet će to za Bidena biti jedan nekonvencionalan protivnik, ali ipak na jedan malo drukčiji način nego što je to bila Sarah Palin 2008. kada su se Biden i Barack Obama natjecali za Ovalni ured s republikanskom legendom Johnom McCainom kojem je pridružena zgodna guvernerka Aljaske. No, ubrzo su u McCainovu stožeru shvatili da dobar izgled ne jamči više od nekoliko postotaka ako ste u situaciji da kandidatkinja ima problema s izgovorom protivnikova imena. Pa je Sarah Palin ime Joea Bidena izgovarala “Joe-O-Biden”. Nakon sati i sati vježbanja prije jedne potpredsjedničke debate, uspjeli su je natjerati da Bidenovo ime izgovori pravilno. I na kraju, Palin nije izgubila, time nekako istaknuvši da je karijerni političar Biden ipak materijal tek za drugog čovjeka.

Ako doista uspije dobiti demokratsku nominaciju pa onda i pobijedi, sa 76 godina postao bi najstariji američki predsjednik u povijesti. Bio bi to na neki način i odraz poštovanja prema starom prijatelju McCainu s kojim se družio 30 godina, a koji nije mogao smisliti Trumpa, kao ni on njega. Iako na suprotnim političkim polovima, to je prijateljstvo bilo duboko. Biden je McCainu držao oproštajni govor, nosio mu kovčeg, i imao s pokojnim republikancem još nešto zajedničko – McCain je umro od iste vrste raka kao i Bidenov sin Beau koji je preminuo 2015. I inače je život senatora iz Delawarea bio prožet teškom obiteljskom nesrećom. Nekoliko tjedana nakon što je izabran za prvi mandat u Senatu, u prometnoj nesreći poginule su Bidenova žena Neilia i jednogodišnja kći Naomi. Suprugin karavan udario je tegljač. Sinovi Hunter i Beau preživjeli su, prvi s lakšom frakturom lubanje, drugi sa slomljenom nogom. Razmišljao je budući američki potpredsjednik o ostavci, no razuvjerio ga je lider senatske većine Mike Mansfield. Kasnije se Biden prisjećao kako je vozač tegljača bio alkoholiziran u trenutku nesreće, no vozačeva je obitelj to opovrgnula, a i policija za to nije imala dokaza. Prisegnuo je i s 30 godina postao šesti među najmlađim senatorima u američkoj povijesti, 18. koji je prisegnuo prije 31. godine. Svejedno, smrt žene i kćeri nije se dala lako zaboraviti.

“Volio sam šetati opasnim kvartovima jer je ondje bila veća šansa da se potučem. Nisam znao da sam sposoban za takav bijes. Osjećao sam da me Bog gadno prevario”, kasnije je zapisao. Posao senatora je samo odrađivao, osoblje se kladilo na to koliko će još izdržati. Sinove nije želio prepuštati nikakvom slučaju. Svaki je dan putovao vlakom sat i pol od predgrađa Wilmingtona do Senata, a dao je uputu da ga izvuku s bilo kakve sjednice ako ga Hunter ili Beau nazovu. Za njega je 18. prosinca, kada su Neilia i Naomi poginule, uvijek neradni dan. Ipak, 1975. se ponovo oženio, Jill Tracy Jacobs upoznao je na “susretu naslijepo” koji je organizirao Joeov brat. Iako je on Jill već bio primijetio na nekom oglasu. Kasnije će upravo Jill zahvaliti za oživljavanje svoje političke karijere. A Biden je uspješan političar postao jer je slovio kao kandidat mladih. Naravno, i zbog toga što je u tom trenutku bio najmlađi američki senator. U vrijeme kampanje imao je 29 godina, a probio se do pobjede nad republikanskim senatorom Delawarea u dva mandata Caleom Boggsom inovativnom kampanjom koja nije podcjenjivala ni vrijeđala suparnika.

“Generacija Calea Boggsa sanjala je o pobjedi nad dječjom paralizom. Generacija Joea Bidena sanja o pobjedi nad heroinom”, stajalo je u oglasima budućeg velikog američkog političara. I onda još: “Za Calea Boggsa je nepošten porez glavarina iz 1948.”.

“Za Joea Bidena je nepošten porez na dohodak iz 1972. godine”, poručivalo se, uz dodatni slogan: “Čovjek koji razumije što se danas događa”.

Neprikladno ponašanje

Te poruke Biden je osmislio sam, a mijenjao ih je ovisno o dijelu države čijem se glasačkom tijelu obraćao. Zanimljivo, već je tada u kampanju uključio i klimatske promjene – prije 30 godina brinuti se o klimi značilo je pokupiti boce i limenke s plaže, a danas to znači sačuvati plažu kao takvu. I pobijedio je, s razlikom od samo tri tisuće glasova, a zakonsku dob za obavljanje dužnosti senatora dosegnuo je tek nekoliko tjedana nakon izbora. Bio je to veliki šok za političku Ameriku. Kao i početak karijere, koja će se sastojati od 36 senatorskih godina i još osam potpredsjedničkih, a koja bi, dakle, mogla završiti i samim predsjednikovanjem. Kada je konačno podnio ostavku na senatorsko mjesto kako bi postao potpredsjednik, bio je četvrti po starosti američki senator. Bio je vjerojatno izbor bilo kojeg demokratskog kandidata zbog svoje sklonosti vanjskoj politici.

Dugi je niz godina bio u Odboru za vanjsku politiku i njime predsjedao. Odluke su mu, međutim, bile prilično zanimljive. Naime, protivio se Zaljevskom ratu prvog predsjednika Busha, ali je zastupao intervenciju u Bosni i Hercegovini. Normalno, predsjednik je bio demokrat Bill Clinton. Ali, podržao je Busha mlađeg u napadu na Irak, no protivio se povećanju američkih snaga u toj zemlji 2007. Ostao je, međutim, vjeran borbi protiv droge u vrijeme dok je bio u Odboru za pravosuđe, isto kao i borbi protiv kriminala te borbi za građanska prava. Ima zasluge i za donošenje nekoliko ključnih zakona za sankcioniranje nasilja. Sve to donijelo mu je još jednu povijesnu crticu – prvi je potpredsjednik rimokatolik u američkoj povijesti, u mandatu Baracka Obame. Moralo je biti tako jer je predsjedničku nominaciju uzalud tražio 1998. i 2008. godine, pristavši ipak biti kandidatom za potpredsjednika uz Baracka Obamu, koji je postao prvi crni američki predsjednik.

No, ipak u toj briljantnoj političkoj karijeri nije sve savršeno. U proteklih nekoliko godina zaredalo je nekoliko priča o njegovu graničnom ili čak neprikladnom ponašanju. Vrte se fotografije na kojima je “malo preblizu” ženama i djeci, gdje sam za sebe kaže da je “taktilan” političar. No, nekim se damama to nije svidjelo, poput Lucy Flores, članice skupštine američke savezne države Nevade koja tvrdi da ju je Biden u kampanji 2014. godine poljubio bez njezina pristanka. Bivši potpredsjednik rekao je da se toga uopće ne sjeća. Pa je onda pomoćnica kongresnika Jima Himesa, Amy Lappos, ustvrdila kako ju je Biden “eskimski poljubio”, dakle nosom. Naraslo je sve to do pritužbi sedam žena, pa se Biden na kraju ispričao jer nije razumio na koji način ljudi gledaju njegovo ponašanje. No kazao je da ne misli da je nešto nečasno učinio te da mu nema zbog čega biti žao. Joeu Bidenu šanse da postane predsjednik rastu, a čini se da će i to predsjednikovanje biti vrlo zanimljivo.