Trump od svojih diplomata i kineske vlade tražio da istražuju Joea Bidena

Američki predsjednik Donald Trump nije samo ucjenjivao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, već su mu u pokušaju da iskopa neku prljavštinu o poslovanju sina svog političkog rivala Joe Bidena u Ukrajini, pokazuju to najnoviji dokumenti, pomagala i tri visokorangirana diplomata – Bill Taylor, američki veleposlanik u Ukrajini, Kurt Volker, posebni izaslanik Washingtona u toj zemlji te veleposlanik SAD-a u Europskoj uniji Gordon Sondland. Oni su izravno kontaktirali s ukrajinskim predsjednikom i vrlo mu otvoreno dali do znanja da će američki odnosi s Ukrajinom biti zaleđeni sve dok Zelenski javno ne objavi da se otvara istraga protiv Bidenova sina.

“Pripremanje” stranog lidera

No Ukrajina nije jedina zemlja od koje je tražena ista “usluga”. Trump je to tražio i od Kine kojoj je jasno rekao da je SAD u trgovinskom ratu s Pekingom i da će golemu moć koju ima iskoristiti kako bi zaustavio trgovinske pregovore s tom zemljom ako ona ne pristane otvoriti istragu protiv Huntera Bidena. Opet je u pitanju bila ucjena, a Kina je pokazala volju za nekim sitnim ustupcima poput otvaranja kineskog tržišta za modni brend Ivanke Trump.

Ukrajinska prepiska i telefonski razgovori trajali su od 25. srpnja do 9. rujna, a u svemu tome sudjelovali su i Rudy Giuliani, Trumpov osobni pravni savjetnik, i Andrej Jermak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. Trojica diplomata trebala su “pripremiti” Zelenskog kako bi bio dovoljno zastrašen da prihvati ucjenu.

Oni su u tu svrhu napisali i nacrt dokumenta koji su uručili ukrajinskom predsjedniku, što znači, smatraju neki, da je State Department bio izravno uključen u zloporabu položaja i predsjedničke moći i ovlasti te da je to učinio na nalog samog predsjednika.

Zelenski i njegov ured američkim diplomatima izrazili su svoju nelagodu zbog ovakvog zahtjeva, naglašavajući kako Ukrajina ne želi biti instrument u političkim obračunima u američkoj predsjedničkoj predizbornoj kampanji. No diplomati su naglasili da će u slučaju da Zelenski ne pokrene navedene istrage otkriti da je Ukrajina sudjelovala u namještanju američkih izbora, i to u korist Hillary Clinton. Čini se da su te prijetnje bile vrlo ozbiljno naglašene i da su Zelenskog nagnale da u prvi mah pristane na pogodbu. Trojica diplomata i Giuliani razmjenjivali su poruke o tome da za ukrajinskog predsjednika treba sastaviti govor kako bi bili sigurni da će reći upravo ono što oni žele. Kao protuusluga ponuđeno je određivanje datuma njegova službenog posjeta Washingtonu. No Zelenski je želio da se prvo objavi datum. Do velikog obrata došlo je kada su Ukrajinci na američkom političkom portalu Politico pročitali priopćenje o tome kako je Trump blokirao vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 250 milijuna dolara.

Veće od Watergatea?

Zelenski je u tom trenutku shvatio da Trump vrlo ozbiljno ucjenjuje njega i njegovu zemlju, što je dao na znanje njegovim diplomatima. Oni su mu tada izravno rekli da su vojna pomoć i posjet Bijeloj kući izravno uvjetovani otvaranjem istrage protiv Bidenova sina i drugih demokrata. Zelenskom je čak ponuđena “blaža” varijanta koja se sastojala od toga da otvaranje istrage objavi u intervjuu, no za takav oblik objave omogućit će mu se samo susret s Trumpom, ali ne i vojna pomoć. Cijela ova ucjenjivačka trgovina zastala je 9. rujna, kada je Sondland shvatio da sudjeluje u nečemu što će gotovo sigurno završiti velikim skandalom, između ostalog i zato što su koristili SMS poruke i elektroničku poštu.

U međuvremenu nastavlja se kongresna istraga, čiji je dio i cijela ova priča. Već je i ovo što je dosad otkriveno, prema kritičarima, tako skandalozno i neprihvatljivo da bi ove afere u osnovi mogle nadrasti glasovitu prisluškivačku aferu Watergate koja je dovela do ostavke republikanskog predsjednika Richarda Nixona.

