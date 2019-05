Čak 22 demokrata u utrci za stranačku kandidaturu

Preostalo je još samo pedesetak dana do prvog sučeljavanja predsjedničkih kandidata Demokratske stranke. Iako se tijekom svibnja očekuju još neke nominacije, broj zainteresiranih oporbenjaka za Bijelu kuću već sada je popriličan – 22, a na sučeljavanju zakazanom za 26. lipnja moći će sudjelovati samo njih dvadeset.

Šanse da se sučele imat će samo oni koji dokažu da im je popularnost u najmanje tri ankete koje su proveli mediji ili ovlaštene agencije, veća od jedan posto. Usto u ovoj je izbornoj sezoni Demokratska stranka postavila pravilo koje favorizira male donatore koji daju manje svote novca za kampanje.

Političke zvijezde i anonimci

Oni koji se žele kvalificirati za debatu trebaju imati najmanje 65 tisuća takvih donatora, i to minimum po dvjesto u 20 saveznih država. Iako će to u nekoj mjeri smanjiti nagužvano polje predsjedničkih kandidata, prava bitka za stranačku nominaciju započinje 3. veljače iduće godine, predizborima u Iowi.

Skup demokratskih predsjedničkih kandidata krajnje je raznolik. Zapravo bi se moglo ustvrditi da su se tu okupili predstavnici svih političkih usmjerenja i frakcija unutar te stranke, jedan od zanimljivijih podataka je da u toj grupi trenutačno ima više žena nego muškaraca i više onih koji nisu bijelci.

To je mješavina političkih zvijezda i kandidata za koje gotovo nitko u svijetu nije čuo. Ipak, već sada može se izdvojiti desetak njih koji bi se mogli krajem ožujka iduće godine naći u samom vrhu. Donald Trump ozbiljnu poruku do sada je odaslao samo bivšem potpredsjedniku Joeu Bidenu, kojeg možda priželjkuje za protivnika, a možda ga se i boji. Mnogi Trumpa vide kao ranjivog kandidata koji u dvije i pol godine svog vladanja SAD-om nije uspio proširiti svoju biračku bazu.

Štoviše, velik dio onih republikanskih birača koji su 2016. glasali za njega uspio je demotivirati da ponovno glasaju za njega. Bivši potpredsjednik Joe Biden u ovom je trenutku posljednji koji je ušao u utrku. Glavna motivacija za to jest spasiti dušu Amerike i njene temeljne, dugo njegovane vrijednosti, koje je Trump ozbiljno ugrozio.

Biden ima snažnu reputaciju među tradicionalnim biračima Demokratske stranke, a njegovo višedesetljetno političko iskustvo, osobito na planu vanjske politike, moglo bi ga staviti u sam vrh. Biden je omiljena osoba unutar stranke i poznat je po tome da se lako povezuje s biračima, osobito pripadnicima radničke klase. No Biden nije kandidat koji najbolje stoji. Mnogi američki mediji, koji već rade tablice popularnosti, stavljaju ga na četvrto ili peto mjesto.

Bernie Sanders kandidat je koji vodi na gotovo svim tablicama. Ovome demokratskom socijalistu, 18 milijuna dolara za kampanju doniralo je pola milijuna malih donatora. „Jedini način da dobijemo ove izbore i stvorimo vlast i gospodarstvo koji će donijeti dobrobit svima, jest stvoriti pokret u najširim slojevima stanovništva i to u takvim razmjerima kakve Amerika još nije vidjela“, kazao je Sanders koji svoja obećanja slaže po mjeri mlađih Amerikanaca obećavajući zdravstveno osiguranje za sve, besplatno visoko školovanje i porezni udar na milijardere čiji se sveprisutan utjecaj u društvu njemu ni najmanje ne sviđa.

Foto: Reuters/Pixsell Kamala Harris, sadašnja senatorica i bivša glavna tužiteljica Kalifornije, omiljena je među umjerenim stranačkim establišmentom

Ženske snage na ljestvici najpopularnijih predvodi Kamala Harris, za koju New York Times piše da bi u predsjedničku utrku mogla donijeti snagu prave političke zvijezde i potencijal da ove predsjedničke izbore učini povijesnima, što navodno ne može ni jedan drugi demokratski kandidat.

Sadašnja senatorica i bivša glavna tužiteljica Kalifornije omiljena je među umjerenim stranačkim establišmentom, ali ima i više nego dobar kontakt s biračkom bazom, koja se masovno okuplja na njenim skupovima. Pobornica je New Green Deala, velikog projekta protiv klimatskih promjena, a za korištenje obnovljivih izvora energije i otvaranje zelenih radnih mjesta. Podrijetlom je s Jamajke i iz Indije, što bi joj moglo pribaviti i većinu glasova onih Amerikanaca koji nisu bijele boje kože.

Želi okončati Trumpovu politiku poreznih povlastica za bogate i uvesti olakšice za radništvo i srednju klasu. Ako demokratski kandidat za predsjednika bude žena, to će sigurno biti Harris. Za njezinu stranačku kolegicu senatoricu Elizabeth Warren kažu da je u duši kapitalist i da se cijeli život trudila da taj politički i gospodarski sustav dobro funkcionira, i to na dobrobit radništva. I ona bi nametnula više poreze milijunašima i milijarderima, uvela bi razne pogodnosti za one siromašnije. Smatra da je srednja klasa pod izravnim napadom velikih korporacija i krupnog kapitala.

Foto: Reuters/Pixsell Pete Buttigieg

Bilo je nekih kontroverzi zbog njene tvrdnje da je djelomično indijanskog podrijetla. Kada ju je Trump počeo zvati Pocahontas i rugati joj se, ona je objavila rezultat DNK testa koji to doista potvrđuje. Pete Buttigieg, omiljeni gradonačelnik South Benda, grada sa stotinjak tisuća stanovnika, sve više pažnje privlači i na nacionalnoj razini. Kada bi bio izabran za predsjednika, bio bi prvi otvoreno gay predsjednik u američkoj povijesti koji bi u Bijelu kuću doveo svoga istospolnog supruga.

Privlači golemu pozornost birača, a u relativno kratkom vremenu uspio je prikupiti sedam milijuna dolara od 170 tisuća malih donatora. Izuzetno brzo misli i prilagođava se situaciji, a zasad mu je najveće predizborno obećanje da bi ukinuo elektorski sustav koji smatra zastarjelim i kompliciranim.

Beto O’Rourke, bivši kongresnik iz Teksasa, u trenutku kada je istaknuo svoju kandidaturu bio je gotovo apsolutna politička zvijezda koja je munjevito prikupila 9,4 milijuna dolara. No njegovi su rejtinzi ozbiljno počeli padati kada se kandidirao Buttigieg. U središtu kampanje mu je humaniji imigracijski zakon. Vole ga mlađi demokrati, podržavaju zaista brojni birači koji za njegovu kampanju izdvajaju tek pokoji dolar.

Foto: DPA/Pixsell Amy Klobuchar je dobra u pridobivanju konzervativnih političkih igrača, a Julian Castro jedini je latinskoamerički kandidat

Rejtinzi su mu trenutačno u padu, no treba pričekati prva sučeljavanja u kojima bi on mogao postići dobar rezultat, kako i Cory Booker, senator iz New Jerseya, kojega u govorničkoj vještini uspoređuju s Barackom Obamom. No njegov vrlo otvoreni liberalizam i progresivizam u velikoj mjeri „potkresala“ je afera vezana za problematične odnose s Wall Streetom, točnije s velikim farmaceutskim tvrtkama. U središtu kampanje mu je želja da ponovno ujedini duboko razjedinjenu zemlju i pomogne onima koji su pali na dno društvene ljestvice. Na dnu ljestvice pretendenata na najvišu funkciju nalaze se Amy Klobuchar i Julian Castro.

Priprema za 2024.

Ono u čemu je Klobuchar izuzetno dobar jest pridobivanje konzervativnih političkih igrača, što uključuje i neke republikanske senatore. Castro je jedini latinoamerički kandidat i jedan od najmlađih. Za vrijeme kampanje Hillary Clinton bio je mlada nada stranke, no u posljednje vrijeme njegova zvijezda kao da je potamnjela. Problem je i novac za kampanju pa će Castro vjerojatno biti jedan od onih koji će brzo izaći iz utrke.

U cijelu ovu sliku treba ukalkulirati i neke nove birače, ponajprije mlađe, koji su zbog svega što Trump radi i te kako motivirani da izađu na izbore. Upravo toj skupini najviše bi odgovarao kandidat koji naginje ljevici, i to onoj vrsti koja se zalaže za socijalnu državu, ponajprije onakvu kakva postoji u skandinavskim zemljama.

Dobar dio demokratskih kandidata toga je svjestan, no na kraju bi ovi izbori mogli postati samo jedna velika priprema za kandidaturu karizmatične Alexandrije Ocasio Cortez 2024. godine, koja će tada imati dovoljno godina da krene u utrku.

