Je li Beroš u masonskom klanu? Božinović: Ne znam je li to točno, ali možemo govoriti da nije dobro

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, komentirao je u subotu slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je pod istragom zbog sumnje na korupciju. Bačić je izrazio uvjerenje da će hrvatske institucije jednako uspješno provesti istragu kao i Europsko tužiteljstvo (EPPO). "Uvjeren sam da će i DORH i USKOK, jednako uspješno kao što bi to radio EPPO, i obrnuto, temeljem zakona, provoditi izvide i istrage", izjavio je Bačić novinarima u Zagrebu.

Komentirajući zakon koji glavnom državnom odvjetniku omogućuje da odlučuje o nadležnosti između EPPO-a i USKOK-a, Bačić je istaknuo da je interes obje institucije trebao biti jednak. "Meni je neshvatljivo da dvije institucije koje se bave progonom dolaze u poziciju boriti se za predmet", kazao je. Smatra kako u slučaju bivšeg ministra zdravstva postupak pripada USKOK-u jer je, prema njegovim riječima, "u najvećoj mjeri pričinjena šteta hrvatskom proračunu".

Bačić je odgovorio i na kritike oporbe zbog odluke glavnog državnog odvjetnika o nadležnosti. Podsjetio je kako je zakon donesen gotovo jednoglasno u Hrvatskom saboru. "Sad kad smo došli u poziciju da on o tome treba odlučivati, čini mi se da se oporba ne drži načela, nego osobe, njima je sporno da bi Ivan Turudić trebao o tome odlučivati", izjavio je Bačić, dodajući: "Ako se držimo načela, onda ih ne bismo trebali mijenjati samo zbog toga što je na čelu DORH-a osoba koja njima ne odgovara." Također je istaknuo da isti model odlučivanja o nadležnosti koristi 14 država članica EU.

Bačić je poručio kako Vlada ostaje čvrsto posvećena borbi protiv korupcije, unatoč kritikama oporbe. "Očekujem da ćemo u toj raspravi pokazati ono što stalno govorimo, da smo mi najveći zagovornici borbe protiv korupcije. To njima možda nije lijek za uši, ali ovo što se događa, da se ministra uhiti za vrijeme obnašanja dužnosti, dovoljno govori o tome koliko je ova Vlada, HDZ, ostavila prostora tijelima progona da rade po zakonu, da ne biraju, da smo svi pred zakonom jednaki i da nećemo dozvoljavati, a najmanje podržavati bilo kakav oblik korupcije i kriminala."

Na pitanje o navodima da je bivši ministar zdravstva Vili Beroš bio član masonske lože, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da nema informacije o tome. "Ne mogu to komentirati, jer to što je netko napisao, ne znam je li točno, a načelno naravno, možemo govoriti da to nije dobro", odgovorio je Božinović na pitanje novinara o navodima Exspressa te dodao kako on osobno nije član nikakve lože.

GALERIJA Vili Beroš i osumnjičenici dovedeni na istražno ročište na Županijskom sudu