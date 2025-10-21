Ima mjesto za svakim stolom, redovita je gošća u Bijeloj kući. Kako je izgledao uspon Trumpove miljenice?

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ovaj tjedan obilježava tri godine na vlasti. Njezina krajnje desna stranka Braća Italije popularnija je nego ikad, vlada je iznimno čvrsta, a gospodarstvo je stabilno i umjereno raste. Meloni je daleko od rekorda pokojnog Silvija Berlusconija koji je devet godina bio premijer, ali njezina koalicija ističe se po dugovječnosti u odnosu na sedamdesetak poslijeratnih vlada u Italiji. Njezina stranka vodi u anketama s ustrajnom potporom od više od 26 posto, koliko je osvojila na izborima 2022. nakon kojih je Meloni (22. listopada 2022.) postala prva talijanska premijerka. Na trima regionalnim izborima zadnjih tjedana porasla je potpora njezinoj stranci, čak i u Toskani, uporištu ljevice.

Na skupu na slikovitu Trgu sv. Lorenza u Firenci, Meloni je kritizirala oporbene stranke s ljevice, rekavši da im je dovoljno da Italija bude svedena na mlađeg partnera 'EU divovima' Francuskoj i Njemačkoj. Posebno je izdvojila gospodarski napredak svoje zadužene zemlje, istaknuvši da Italija ima niže troškove zaduživanja od Francuske. „Zemlja kao što je Italija nije ničija 'rezervna guma'”, rekla je, pozdravljena pljeskom pristaša.

Kao državnica, Meloni izgleda da ima mjesto za svakim stolom, gotovo je redovita gošća u Bijeloj kući i nedavno je bila jedina žena na potpisivanju sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze u Egiptu. Američki predsjednik Donald Trump ondje je prekinuo govor o svojim mirovnim naporima na Bliskom istoku kako bi je pohvalio, rekavši da je „nevjerojatna”, „jako uspješna političarka” i „lijepa mlada žena”.

„Talijani se ponose načinom na koji ih ona zastupa na međunarodnoj sceni. Ona briljantno komunicira”, rekao je jedan europski diplomat. U Garbatelli, radničkoj četvrti u Rimu gdje je odrasla, Martina Ladina s time se složila. „Kada razgovara s drugim šefovima državama, ona govori sve te jezike, zna se suočiti s muškarcima”, rekla je ta 36-godišnjakinja za AFP prošli tjedan.„Hrabra je”. Po mišljenju Lorenza Pregliasca, osnivača instituta za ispitivanje javnog mnijenja YouTrenda, premijerkin diplomatski aktivizam učvrstio joj je imidž liderice i „nije počinila nikakve veće pogreške”. Dodao je da i na domaćem polju nije provela veće promjene koje bi mogle odbiti njezino biračko tijelo.

„Mislim da nije kontradiktorno da stabilna potpora opstaje ako se na vlasti radi malo. Mislim da je to jedan od razloga”, rekao je Pregliasco za AFP. Ilegalna imigracija, koja je za Meloni i njezine saveznike u predizbornoj kampanji bila ključno pitanje, u padu je, ali je vlada također povećala broj viza za legalne radnike iz država izvan EU-a. Rim je smanjio poreze, postrožio kazne za prosvjednike i poduzeo korake na području reforme pravosuđa, ali tek treba prionuti strukturnim pitanjima koja po mnogima koče Italiju. Ispitivanja pokazuju da Talijane najviše zabrinjava kupovna moć jer im plaće stagniraju. Druga važna pritužba odnosi se na stanje javnog zdravstva. Ulaganja u zdravstvo ne idu u korak s inflacijom. Italija se nada da će joj deficit ove godine pasti u okvire koje je odredio EU, ali dug i dalje iznosi vrtoglavih 135 posto BDP-a.

Gospodarski rast trebao bi ove godine iznositi samo 0,5 posto, unatoč tome što je Italija dobila 140 milijardi eura na osnovi europskog plana za oporavak od pandemije covida, a 2026. očekuje još. „Gledajte, nismo učinili čuda”, priznala je Meloni u Firenci, ali i naglasila: „Ide nabolje.” Mnogi birači ne vide vjerodostojne alternative Pregliasco je istaknuo čvrstoću Melonine koalicije, koja uključuje krajnje desnu Ligu Mattea Salvinija i Berlusconijevu konzervativnu stranku Naprijed Italija.

To je u opreci s podijeljenom lijevom oporbom, koju čine Demokratska stranka i Pokret pet zvijezda. „Oni nužno ne vole Giorgiu Meloni, ali značajan dio talijanskih birača zaista ne vidi vjerodostojne alternative”, rekao je analitičar. Demokratska stranka i Pokret pet zvijezda sad više surađuju, ističući zajedničke kandidate na izborima i nedavno su pokušali iskoristiti nezadovoljstvo građana zbog rata u Pojasu Gaze.

Stotine tisuća ljudi izišle su zadnjih tjedana na ulice, tražeći od Meloni da zauzme strože stajalište prema Izraelu zbog njegovih postupaka u Pojasu Gaze i da se Italija pridruži drugim europskim zemljama koje su priznale Palestinu. U Garbatelli mještani poput Marija, Mirella i Lucrezia, koji su rado porazgovarali s AFP-om pod uvjetom da ne moraju otkriti svoja prezimena, rekli su da ne vole Meloni. „Glasala sam za nju jednom... Sada ne bih glasala za nju. Ona je jako pametna djevojka, ali u praksi nije učinila mnogo”, rekla je Maria (68), sjedeći na klupi s prijateljicama.

Mirella (62) bila je izravna: „Ona je velika fašistkinja. Kaže da nije, ali jest.” Lucrezia (58) se požalila na visoke poreze, probleme u javnom zdravstvu i nedovoljno policajaca na ulicama. „Ali ima divne naušnice”, našalila se.