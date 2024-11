Stigla zima: Evo kad je na kopnu moguć snijeg, na Jadranu bujične poplave

Vrijeme će danas biti pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, lokalno i obilnija, a na kopnu se ponegdje očekuju susnježica i snijeg, uglavnom poslijepodne. Snijeg je u dijelovima Hrvatske već pao, uglavnom na sjeverozapadu. Zagorje International na Facebooku je objavio slike snijega. Zatim postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar okrenut će na sjeverni i sjeverozapadni, a na moru i buru. Temperatura zraka bit će većinom od 3 do 8, u početku ponegdje viša, a na Jadranu od 12 do 18 °C. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Izdana su upozorenja za područje cijele zemlje i to zbog vjetra, kiše ili grmljavinskog nevremena. Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog lokalno mogućih izraženijih i obilnijih pljuskova s grmljavinskom za dubrovačku regiju. Uz to, moguće su urbane i bujične poplave. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorava DHMZ.

Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme na snazi je za kninsku, riječku i splitsku regiju, dok je upozorenje zbog kiše izdano za gospićku i kninsku. Narančasto upozorenje zbog vjetra izdano je za gospićku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju. Niža razina upozorenja na vjetar na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju.

"Nakon smirivanja idućih dana će u većini kopnenih predjela prevladavati sunčano, osobito za vikend koji će početi prilično hladnim jutrom. Već u nedjelju jačanje jugozapadnjaka te porast temperature. U ponedjeljak oblačnije, u gorju i uz malo kiše. I na Jadranu većinom sunčano, u subotu i hladnije nego proteklih dana. U nedjelju će zapuhati jugozapadnjak te će se najprije na sjeveru gomilati oblaci. U ponedjeljak je moguća i koja kap kiše, no barem će temperatura porasti", prognozirala za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.