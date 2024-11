Izbor gospodarstvenika i događaja godine: Obilježili su 2024., a uz njih ćemo rasti i 2025.

Gospodarski događaj godine prema izboru čitatelja Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika jest otvaranje pogona tvrtke Jabil u Osijeku, žiri se odlučio za podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na investicijsku razinu, dok je u kategoriji za gospodarstvenika godine slavio predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak, i to dvostruko.

Da upravo njemu treba pripasti titula za 2024., odlučili su i čitatelji i žiri, a izborom su bili oduševljeni i ostali nominirani koji su se okupili u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade. Devetu godinu zaredom Večernjak i Poslovni dnevnik biraju gospodarski događaj i gospodarstvenika godine, a zašto, objasnio je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Poticaj drugim gospodarstvenicima

– I Večernjem listu i Poslovnom dnevniku želja je bila da se o gospodarstvu ne govori samo kad je problem, nego i kad može biti poticaj nekom drugom da se odluči baviti istim. U ovoj zemlji, koja je u 30 godina prošla puno, nije lako biti gospodarstvenik jer prema njima su često nepravedni i politika i društvo, a kad je najteže, od njih se očekuje najviše. Iako smo mi naslonjeni na brojne brendove iz starog sustava, pojavljuju se i novi, a stari uspješno odgovaraju na nove izazove. Žiri je ove godine odradio zahtjevan posao jer je imao zadatak ocijeniti one koje su obilježili 2024. godinu, a mi možemo biti ponosni što živimo u zemlji koja se može nositi s izazovom koji se zove zajedničko tržište – kazao je Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, koji je u listopadu i studenom proveo anketu među pedesetak vodećih gospodarstvenika odabranih prema kriteriju broja zaposlenih, visine prihoda, tržišnog položaja i profitabilnosti u Hrvatskoj.

Kada je u pitanju budućnost, među ispitanicima vlada optimizam. Njih 83 posto uvjereno je da će hrvatski BDP u idućoj godini rasti. Od toga 45 posto ih smatra da će BDP rasti po godišnjoj stopi između dva i tri posto, a oko 10 posto ispitanika mišljenja je da će se, unatoč svim geopolitičkim izazovima, zadržati na ovogodišnjim stopama i premašiti godišnji rast od tri posto. Kao najveći izazov u idućoj godini 86 posto ispitanih menadžera velikih kompanija predviđa povećana očekivanja radnika kada je u pitanju rast plaća. A zadovoljni zaposlenici ključni su i svim gospodarstvenicima koji su se prekjučer našli u Esplanadi, pogotovo ovogodišnjim laureatima.

Nagrada za gospodarski događaj godine prema izboru čitatelja pripala je tvrtki Jabil za otvaranje pogona u Osijeku. Realizirana je time najveća gospodarska investicija u posljednja tri desetljeća u najvećem gradu Slavonije, a Jabilov proizvodni pogon prostire se na 47.938 četvornih metara te raspolaže najsuvremenijom infrastrukturom. Novi će pogon, istaknuto je na njegovu otvaranju, opskrbljivati ključne industrije, uključujući automobilsku, prijevoznu industriju i sektor zdravstva, te uvoditi napredne tehnološke mogućnosti i otvarati visokokvalitetna radna mjesta u regiji. Podignut je u svega 15 mjeseci, a gradilo ga je više od 1000 radnika iz 140 različitih tvrtki. Povijest Jabila počela je 1966., a danas posluje na više od sto lokacija u 25 zemalja svijeta i broji oko 140.000 zaposlenika. Osječki centar bit će od ključne važnosti za pružanje podrške europskom poslovanju tvrtke, kao i za ispunjavanje potreba njezinih klijenata diljem svijeta.

– Zahvalan sam svim članovima žirija, čitateljima i glasačima što su otvaranje ovog vrijednog proizvodnog pogona u Osijeku prepoznali kao hrvatski poslovni događaj godine i kao dobru, pozitivnu priču. Ova nagrada za nas ima posebno značenje jer znači da su nam čitatelji ukazali povjerenje i podršku, a nadam se kako ćemo im to kroz naš rad uspjeti i vratiti. Naš novootvoreni pogon u Osijeku opskrbljuje ključne industrije, uključujući automobilsku i prijevoznu te sektor zdravstva, a već otvara visokokvalitetna radna mjesta u regiji. Prioritet nam je sigurnost zaposlenika, odgovornost prema okolišu i angažiranost prema zajednici – kazao je Aleksandar Vrbanec iz tvrtke Jabil.

Čitatelji su odlučili jedno, a žiri ipak drugo pa je podizanje kreditnog rejtinga na investicijsku razinu ove godine popraćeno jednim kuriozitetom – taj je gospodarski događaj, koji je žiri ove godine proglasio najvažnijim, dobio najmanje glasova čitatelja, što se u devet godina postojanja ovog izbora nikad nije dogodilo. Hrvatska je, podsjetimo samo kratko, jedina zemlja na svijetu kojoj je od početka pandemije do danas kreditni rejting povećan za čak tri stupnja u dvije agencije (S&P i Fitch), a za dva stupnja u trećoj agenciji (Moody's).

Na investicijsku razinu

– Podići ekonomski ugled države, gospodarstva, ekonomije i financija u svega nekoliko godina i izvesti državu na stabilan put, iz neinvesticijskog rejtinga na investicijsku razinu, doista nije mala stvar. Činiti to u ovim izazovnim okolnostima isprepletenih kriza s kojima smo se suočavali, čini taj uspjeh još većim. Naravno, on ne bi bio moguć bez snažnog, otpornog gospodarstva i podrške građana. Moram priznati da ova informacija kako je došlo do tolikog nerazmjera u smislu podrške čitatelja i stručnog žirija stavlja pred sve nas i zadaću objasniti što to kreditni rejting znači i koliko je važan za hrvatsko gospodarstvo te kakvi će biti njegovi učinci, ne samo na gospodarstvenike nego i na sve građane. Ovime je stvoren temelj za snažniji rast hrvatskog gospodarstva, izvoza, produktivnosti i konkurentnosti te ulaganja u inovacije i nove tehnologije – kazao je ministar financija Marko Primorac, koji je nagradu posvetio svojim kolegicama i kolegama u Ministarstvu.

Gospodarstvenikom godine žiri je proglasio predsjednika Uprave Končara Gordana Kolaka, kojem je ovo bila peta nominacija, kako je istaknuo glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koji mu je predao nagradu. – Treća sreća, kaže narod, meni je peta, čini se, a već sam se i naviknuo dolaziti ovamo svake godine kao nominirani gospodarstvenik. Ovo je znak da sam ili dosadio čitateljima ili da sam zaslužio. Moram reći da ovo nije pojedinačni sport, nego timski, u kojem pobjeđuje, u ovom slučaju, tim koji se gradio generacijama, jer nema proizvoda koji napravite preko noći. Akumulirate znanje, radite korak po korak i dođete do nečega što predstavlja svjetski konkurentan proizvod – kazao je Kolak, koji se iznenadio kad je nagradu za gospodarstvenika godine dobio i od žirija. Predala mu ju je izvršna direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović.

– Mnogi od vas znaju da nisam krenuo kao gospodarstvenik, nego kao vojnik pa mislim da priliči reći "oba su pala" – rekao je Kolak, za čiju je tvrtku prošla godina bila iznimno uspješna. Prihodi, dobit i profitna marža dosegnuli su najveću razinu dosad, a novougovoreni poslovi premašili su iznos od 1,3 milijarde eura, od kojih se čak 76,6 posto odnosilo na izvoz. Trend je nastavljen i ove godine pa su tako u prvom polugodištu konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili 478,7 milijuna eura, što je za 95,8 milijuna eura ili 25 posto više u odnosu na usporedno razdoblje iz 2023. godine.

Uspjesi su ostvareni i u izvozu, koji je porastao za 94,7 milijuna eura ili 37 posto u odnosu na prvo polugodište 2023. te s iznosom od 351,3 milijuna eura zauzima udio od 73,4 posto u ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga Končara. Gordan Kolak na čelo ovog elektroindustrijskog diva došao je početkom 2020. godine, a pod njegovim upravljanjem Končar se nametnuo kao jedan od najsnažnijih domaćih izvoznika, koji većinu poslovnih prihoda ostvaruje na tržištima 130 zemalja. Sam je Kolak tijekom profesionalne karijere razvijao znanja i vještine na području strateškog upravljanja organizacijama, ali i u području nacionalne/domovinske sigurnosti, te sveučilišnim obrazovanjem i kasnijim usavršavanjem na prestižnim američkim i europskim civilnim i vojnim učilištima.

Stručnjak je u poslovnom, financijskom i organizacijskom restrukturiranju složenih poslovnih sustava s iznimnim menadžerskim i konzultantskim iskustvom koje potvrđuje uspješnim vođenjem vlastite konzultantske tvrtke, usmjerene na poslovno savjetovanje u području ICT rješenja, planiranja, implementacije, nadzora i upravljanja strategijom poslovanja te korporativnog upravljanja i revizije.Kao pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske aktivno je sudjelovao u Domovinskom ratu i razvoju obrambenog sustava. Sudjelovao je i u UN-ovoj mirovnoj misiji u Sijera Leoneu, a i dalje je aktivan u razvoju nacionalnog sigurnosno-obrambenog sustava Republike Hrvatske.

Među gospodarstvenicima ove su godine još bili nominirani i Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, vodeće prehrambeno-prerađivačke kompanije, osnivač i predsjednik Nadzornog odbora najveće privatne energetske i logističke kompanije ENNA grupe Pavao Vujnovac, Neven Pivac, čelni čovjek Mesne industrije Braća Pivac, te Silvio Kutić, osnivač i predsjednik Uprave kompanije Infobip. Od gospodarskih događaja godine među nominiranima su još bili sporazum između Fortenova grupe i Podravke o preuzimanju poljoprivrednog biznisa, predstavljanje prvog baterijskog vlaka tvrtke Končar elektroindustrija te rekordna zaposlenost i rekordan udio stranih radnika.

U stručnom žiriju Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika bili su Mislav Šimatović (Večernji list), Vladimir Nišević (Poslovni dnevnik), Miodrag Šajatović (Lider), Ljubica Gatarić (Večernji list), Mladen Miletić (Poslovni dnevnik), Ana Blašković (Poslovni dnevnik), Željko Kardum (HTV), Boris Mišević (RTL), Marko Biočina (Nova TV), Ivan Hrstić (N1), Saša Ćeramilac (Al Jazeera), Ivan Brodić (EnergyPress), Luka Burilović (HGK), Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, Darko Tipurić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vinko Muštra, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, i Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.