Izbio požar na Trumpovu tornju u New Yorku, dvoje ozlijeđenih

Dvije osobe, od kojih jedna teško, ozlijeđene su u požaru koji je danas izbio na Trump Toweru u New Yorku, rekli su vatrogasci.

Riječ je o 58-etažnoj zgradi u kojoj je i rezidencija Donalda Trumpa, aktualnog predsjednika SAD-a, koji je za vrijeme požara navodno bio u Washingtonu.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP