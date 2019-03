Iz Uljanika i 3. maja otišlo 1800 radnika

Na sjednici Vlade nema odluke o sudbini Uljanik grupe. Iako se u Banskim dvorima dugo sastančilo, svi ti razgovori nisu doveli do odluke o novoj pomoći riječkom i pulskom brodogradilištu. Loptica je prebačena na trgovačke sudove u Rijeci i Pazinu, koji će morati donijeti odluku hoće li poslati tvrtke 3. maj i Uljanik brodogradilište u stečaj. Vlada je, naime, mogla jedino donijeti odluku o novom zahtjevu za tzv. rescue aid jer stečaj formalno pokreće sud.

No, Vlada to ne želi učiniti jer se gotovo svi ministri zauzimaju za stečaj. S druge strane, ne žele ni priznati da neće donijeti spasonosnu odluku jer, kako izvori u Vladi kažu, premijer misli da bi im to moglo politički štetiti. Jedini koji se bori za restrukturiranje je ministar gospodarstva Darko Horvat, koji je prvo uvjeravao da stečaj košta isto koliko i restrukturiranje, a nakon što se pokazalo da je ipak dvostruko skuplje, sada tvrdi da se trošak restrukturiranja iz dana u dan smanjuje.

Debeljak: Svoje sam ponudio

– Neću reći da su te brojke iz dana u dan drukčije, ali nakon svake naše koordinacije trošak restrukturiranja se smanjuje. Imamo evidentiran trošak stečaja i u sljedećih dan-dva znat ćemo i konkretne brojke – kazao je Horvat. Ni strateški partner Brodosplit nije odustao od preuzimanja Uljanik grupe.

– Svoje smo i rekli i ponudili – komentar je Tomislava Debeljaka, vlasnika splitskog škvera, o novom raspletu događaja. Više je puta javno isticao da želi škverove očišćene od dugova kako bi ušao u te kompanije, a sada se iz izvora bliskih Brodosplitu može čuti da ne vjeruju da bi se iz klasičnog stečaja mogla izroditi situacija u kojoj se može spasiti poslovanje ijednog od škverova te da u tom slučaju nema mjesta ni za što osim za likvidaciju poslovanja.

I dok se u Zagrebu razmeću izjavama, radnici svakodnevno napuštaju dokove jer ne vjeruju da će cijela stvar za njih dobro završiti.

– Puno je radnika iz Uljanika i 3. maja otišlo u proteklih godinu dana, čak 1800, i to svih profila. Otišli su u Irsku, Njemačku, ali vjerujte mi, mnogi bi se rado vratili u Pulu i nastavili raditi za Uljanik. Ti su ljudi otišli kako bi mogli prehraniti obitelj, ne svojom voljom – kazao nam je Đino Šverko iz Sindikata metalaca Hrvatske u Uljaniku u Puli. On, kao i ostali sindikalisti koji su i dio štrajkaškog odbora, smatraju da odugovlačenje Vlade pri donošenju konačne odluke o sudbini brodogradilišta šteti svima.

Radnici i sindikati složni su u jednome, nitko ne može raditi bez plaće, a na plaću brodograditelji u Puli i Rijeci čekaju mjesecima. Oko sto milijuna kuna iznos je koji radnici na obje lokacije potražuju i bez isplate plaća ili garancije da će ih dobiti više se i neće vratiti za strojeve. Kako kažu, već su prekinuli štrajk i radili, ali su ponovo izigrani. Dio radnika koji je napustio Uljanik posao je našao u tvrtki Tehnomont Brodogradilište u Puli. U tu je tvrtku prešlo najviše kvalificiranih zavarivača, koji su deficitarni na svakom tržištu.

No, unatoč odljevu velikog broja radnika, uvjeravaju nas da je među 1600 radnika u Puli dovoljno radnika raznih profila, od varioca i brodomontera do cjevara i svih drugih struka, koji mogu i žele sagraditi brod. I sada tri broda u Puli čekaju da ih radnici završe; ogroman kruzer čiji je vlasnik grupacija Scenic koji uljanikovci rade već dvije godine. Kruzer ima šest restorana, kazališta, diskoklub, podmornicu, helidrom... Mogli bi ga uskoro završiti, a vlasnik je imao želju naručiti još pet brodova u Puli. No, čeka rasplet situacije. U Uljaniku je i brod koji se radi za Kuvajt, ali i jaružar, najveći kopač na svijetu u svojoj klasi. Napravljeno je već više od 85 posto radova, no Uljaniku treba još nekoliko mjeseci, oko 300 radnika i posao bi bio gotov.

Radili bi za vojsku

– Imamo radnike svih profila, znanje, želju za rad, samo nam treba podrška Vlade. Imamo i velika očekivanja od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je dosad svojim radom pokazala da joj je stalo i koja je već govorila da je za restrukturiranje Uljanika. Kao vrhovna zapovjednica vojske, može se založiti da Uljanik radi za Hrvatsku vojsku. Zašto ne? I to može biti dio poslovnih angažmana Uljanika ubuduće. Sve je bolje od stečaja – dodao je Đino Šverko.

Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata kaže da Uljanik ima posla za cijelu godinu Već je rečeno da je sudbina Uljanika i 3. maja politička odluka. Ne znamo što nam donose idući dani, ali znamo da Uljanik zaslužuje da opstane, kao i 3. maj, jer posla i kvalificirane ljude imamo, a model rada neka osmisle oni – dodao je Boris Cerovac.

