Ivan Rakitić poziva na humanitarnu utrku na splitskoj rivi: Prijavljeno je više od 3500 sudionika!

U sklopu humanitarne utrke „Race for the Cure“ koja se trči u nedjelju na splitskoj rivi, a u znak podrške za sve osobe oboljele od karcinoma, dan ranije, u subotu, na zvonik sv. Duje podignuta je zastava s ružičastom vrpcom. Zastavu dugu 15 metara postavio će penjač Ivica Matković, a izradili su je članovi DES-a. Ovaj mjesec ružičaste boje posvećen je borbi protiv raka dojke, a Race for the Cure je utrka koja se jednom godišnje održava u 140 gradova. Šesti put trčat će se na splitskoj rivi, u organizaciji Županijske lige protiv raka - Split. Prikupljena sredstva ove će godine biti upotrijebljena za kupnju posebnog uređaja za KBC Split koji značajno smanjuje opadanje kose pri kemoterapiji.

Prijavljeno je više od 3500 sudionika koji će trčanjem ili šetnjom dati podršku obljelima, a i brojne su se tvrtke uključile donacijama ili prijavama svojih timova. Jedna od njih je Hotel Ambasador koji će kroz cijeli listopad izdvajati dio prihoda od svakog pink pića te na taj način financijski podržati akciju, a i sa svojim timom sudjeluje u utrci koju su ove godine podržale glumice Ecija Ojdanić, Nives Ivanković i Ana Gruica Uglešić, pisac Bruno Šimleša, redatelj Ivan Leo Lemo, pjevači Luka Nižetić, Izabela Martinović, Marko Pecotić Peco i brojni drugi.

Među ambasadorima važno mjesto ima i HNK Hajduk Split, a svojom podrškom se priključio i Ivan Rakitić. - Pozivam vas sve na utrku za borbu protiv raka dojke u nedjelju, 6. listopada u 11 sati na Rivi, da budemo svi skupa - rekao je Rakitić. Akcijom se želi naglasiti važnost ranih pregleda i prevencije, i dati podršku osobama koje se liječe. Po završetku trke u nedjelju 6.listopada točno u podne, zvona svetog Duje zvonit će duže nego inače u znak sjećanja i podrške, nakon čega se ružičasta zastava skida. Još uvijek se možete registrirati na www.raceforthecure.eu i dati podršu osobama koje se liječe od karcinoma dojke.

