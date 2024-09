Ivan Bosančić: Predložit ćemo da se članstvo Šarića u HDZ-u stavi u mirovanje

Uhićenom gradonačelniku Otoka Josipu Šariću članstvo u HDZ-u je stavljeno u mirovanje do okončanja kaznenog postupka, potvrdio je u poslijepodnevnim satima to zastupnik Nikola Mažar, prije sastanka u stranci. Današnje uhićenje gradonačelnika Otoka ranije je komentirao i predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić, koji je prvi u javnost iznio informacije o tome da bi se Šariću moglo zamrznuti članstvo.

On je najavio da će prema Časnom sudu HDZ-a ići prijedlog da se dalje članstvo Josipa Šarića stavi u mirovanje te da on do daljnjeg neće biti ni u jednom tijelu stranke ili nekom položaju. Podsjetio je kako je HDZ na isti način postupio i kod slučaja bivšeg župana Damira Dekanića.

– Svatko je odgovoran za ono što radi i čime se bavi, a posebice odgovorni moramo biti mi političari, ponajprije prema građanima koji su nas izabrali. Nikada ne bismo trebali zlouporabiti njihovo povjerenje – rekao je Bosančić dodajući kako je Šarićevo uhićenje, kao i prošlotjedna ostavka na mjesto saborskog zastupnika, za njega iznenađenje.

