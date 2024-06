Istražili smo cijene toplice: Oko Zagreba je velika konkurencija, a u blizini je i jaka opcija van Hrvatske

Ukoliko se zaželite kupanja, a rijeke ili more još se nisu ugrijali zbog učestalih padalina, i to na jedan dan, najbolja vam je opcija otići u neke od toplica koje se nalaze u blizini Zagreba. Možete krenuti put Zagorja i prema sjeveru, sve do Toplica u Svetom Martinu na Muri ili otići na drugu stranu od Zagreba, prema Sisku i završiti u Toplicama Topusko ili se, pak odlučiti za opciju posjeta susjednoj Sloveniji i uživati u nekim ljekovitim termama u susjedstvu.

Tim više što su ovih dana sve terme otvorile i svoje vanjske bazenske komplekse koji vrve dodatnim sadržajima; od tobogana do raznih drugih animacija na vodi koji su posebno zanimljivi mališanima. Na vama je da odlučite koje su od tih sadržaja za vas i odlazite li na jednodnevni izlet s djecom ili u paru, te koju vrstu odmora želite. U svakom slučaju, svaki od termi u koje se uputite, ima i svoj wellnes sadržaj koji dodatno košta, ali može biti od velike koristi svima.

Što se cijena tiče, provjerili smo koliko je potrebno izdvojiti za neke od naših ili toplica u susjedstvu.

Terme Sveti Martin su, zapravo Helthness resort smješten u idiličnom prirodnom okruženju Međimurja na sjeveru Hrvatske i njih ubrajamo među najbolje terme u Hrvatskoj jer su poznati po stogodišnjoj tradiciji kupališnog turizma s jednom od najzdravijih termalnih voda u Europi. Tamo možete odsjesti u sobama hotela ili u apartmani i na vikend odmor povesti čitavu obitelj.

No, možete doći i samo jedan dan i uživati u kupanju. Aquapark Martilandia otvoren je i radi od 10 do 22 sata i cijena cjelodnevne ulaznice za bazene iznosi 17,5 eura u tjednu, odnosno 20 eura u dane vikenda, dakle petak, subota i nedjelja za odraslu osoba, a za dijete od pet do 15 godina cijena ulaznice je 11,50 eura u tjednu, odnosno 14,5 eura za vikend. Možete kupiti i poludnevnu ulaznicu; ona stoji 10,5 eura u tjednu, a 13,5 eura za vikend. Cijena ulaznice je nešto manja ukoliko dolazite iza 14 sati. Tada vas košta 15,5 eura u tjednu, a za vikend 17,50 eura. Cijena obiteljske ulaznice nešto je povoljnija; za vas četvero, dvoje odraslih i dvoje djece, ona iznosi 46,00 eura tijekom tjedna, odnosno 55 eura za vikend. Obiteljska ulaznica za tri osobe iznosi 37 eura, odnosno 44 eura vikendom. Za noćno kupanje odrasli će izdvojti 15 eura, djeca 11 eura, a možete ga koristiti petkom, subotom i dan prije praznika od 20 sati do ponoći.

Ovo je tek dio bogatog sadržaja koje ove toplice nude i u kojima možete uživati; od masaže, do wellnesa, ručka i drugih pogodnosti koje su navedene na stranicama toplica u blizini Mure.

Ukoliko pak, svratite u Terme Jezerčica uživat ćete i vodenom parku i proširenom Wellness & SPA dijeluo ukupne površine 2 800 m². Nalaze se u srcu Hrvatskog Zagorja, udaljeni niti sat vremena vožnje od Zagreba, i nalaze se na izvoru prirodne ljekovite termalne vode. Vanjski i unutarnji vodeni park s bazenima ispunjenim prirodnom termalnom vodom prilagođen je svim uzrastima. Unutarnji vodeni park otvoren je cijele godine i nudi pet bazena za sve uzraste i 2 velika whirlpoola, a vanjski vodeni park je otvoren u ljetnim mjesecima te možete uživati u velikom bazenu, bazenu s tri tobogana, hidro-masažom i masažnim topovima. Za najmlađe tu je bazen s toboganima te dječje igralište s ljuljačkama i spravama za penjanje.

Cjelodnevna ulaznica iznosi 15 eura u tjednu, 17,5 eura za vikend za odrasle, a 11 eura u tjednu i 13,5 eura za vikend za djecu. I u Jezerčici možete kupiti obiteljskeu ulaznicu; ona stoji 46 eura u tjednu, odnosno 55 eura za vikend za četveročlanu obitelji, a za tročlanu je obitelj cijena 37, odnosno 43,5 eura za vikend. Možete se odlučiti i za opciju obiteljskog kupanja za četveročlanu obitelj sa ručkom za 90, odnosno 105 eura za vikend. Naravno, odrasli mogu uživati i u wellnesu uz nadoplatu.

Na sjevernoj padini Medvednice, samo 40 km od Zagreba, smjestilo se pak kupalište i lječilište – Stubičke Toplice. Tamo Zagrepčani i lokalno stanovništvo odlazi još od 19. stoljeća kada su toplice postale istaknuto mjesto zdravlja i lječilišnog turizma. Bogatstvo Stubičkih Toplica jest ljekovita termalna voda temperature 46-63 stupnjeva Celzijusa na izvoru poznata po svojim iscjeljujućim svojstvima i dokazano pogoduje liječenju raznih povreda, upala mišića, te reumatizma. Ubrajaju se među najbolje toplice u Hrvatskoj za rehabilitaciju koje pruža tamošnja Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. No, ukoliko želite doći uživati u kupanju u bazenima, to svakako možete u unutarnjim i vanjskim bazenima, a možete odabrati i opcije wellnessa sa saunama ili prostore za masažu i relaksaciju. Spa zonu morate platiti 7 eura u tjednu ili 9 eura za vikend. Cjelodnevna ulaznica za korištenja bazena za odrasle stoji 8 eura tjedno, 10 eura za vikend, a za djecu od tri do 15 godina cijena se kreće od 6 do 7 eura. Cjelodnevna pak obiteljska ulaznica za četvero stoji 24, odnosno 30 eura za vikend, a za tročlanu obitelj 18 eura preko tjedna, 22 eura za vikend.

Tu su i Krapinske Toplice koje su u Hrvatskom zagorju, udaljene 45 km od Zagreba. Izvori hipertermalne mineralne vode dar su prirode Krapinskim Toplicama zbog čega su bile mondeno, europsko kupališno lječilište, kojem početak turizma datira takođe u 19. stoljeće. Tamo vas čeka Vodeni par k Aquae Vivae ukupne površine 18.000 četvornih metara, ima pet unutarnjih bazena (od kojih je jedan kombiniran, vanjsko-unutarnji) te jedan vanjski bazen s više od 160 vodenih atrakcija – slapova, gejzira, podvodnih bočnih masaža i masažnih ležaljki.

Dnevne ulaznice koštaju 17 eura za odrasle, 12 eura za djecu od 6 do 15 godina, no ukoliko ćete se kupati tri sata cijena je povoljnija; 13 eura za odrasle, 8 eura za djecu. Od obiteljskih ulaznica najskuplja je ona za četveročlanu obitelj sa dvoje djece koja iznosi 50 eura, a najjeftinija obiteljska ulaznica od 37 eura je za ekipu u kojoj su jedna odrasla osoba i dvoje djece.

Toplice Topusko za čitav dan kupanja na vanjskim bazenima za odrasle naplaćuju ulaznicu u iznosu od 7 eura u tjednu, a 8,5 za vikend, a za djecu 5,5 eura u tjednu i 6,5 eura za vikend. To su najskuplje ulaznice, no što manje sati želite boraviti na kupanju, manje ćete i platiti. Ulaznica za četveročlanu obitelj, pak iznosi 21 eura u tjednu i 24 eura za vikend.

Od toplica u susjedstvu izdvojimo Terme Čatež. Oni imaju najveći aquapark u regiji, a udaljeni su samo 25 km od Zagreba. Imaju niz posebnih ponuda za obitelji i parove, a u Termama Čatež možete prespavati ili se tek doći opustiti na jedan dan. Cijena ulaznica za čitav dan za bazene iznosi 17 eura za odrasle, a za djecu od četiri do 14 godina, 12 eura u tjednu, a subotom i nedjeljom od 21 do 24 eura, a za djecu 16 eura. Terme Čatež imaju i Wellness Rivieru za koju je ulaz preko tjedna 30 eura, a za vikend od petka do nedjelje 46 eura.