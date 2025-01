Isplivala nova snimka Dabre: S kalašnjikovom u rukama stoji gol do pasa usred polja

Nova snimka Josipa Dabre s oružjem u rukama izašla je u javnost. Ovoga puta, nakon što je bivši ministar poljoprivrede morao odstupiti zbog snimke kako puca iz pištolja iz automobila u pokretu, Dabro je snimljen s kalašnjikovom, puškom čije je korištenje u Hrvatskoj nelegalno. 24sata su objavili najnoviji screenshot sa snimke Dabre kako gol do pasa, u crnoj trenici do koljena i sa šlapama na nogama drži kalašnjikov usred polja kukuruza. Uz to, navodi medij, na snimci se vidi obližnji gospodarski objekt koji bi bio u dometu puške.

Inače, nakon što se medijima brzinom munje proširila snimka Dabre kako puca iz pištolja, policija je pretresla njegovu kuću u Otoku, kao i kuću njegovog prijatelja. Dosad su iz njegove kuće izuzeta dva komada oružja, no dosad se kalašnjikov nije spominjao. Poznato je kako je do policije stigla i još jedna snimka, i to ona na kojoj Dabro s dvojicom dječaka puca iz automatske puške na otvorenom.

On je zbog tih snimki morao odstupiti s mjesta ministra te će njegovo mjesto vjerojatno zamijeniti DP-ov David Vlajčić, no za to se još čeka potvrda Sabora koji mora glasovati o tom pitanju. Ta je sjednica odgođena zbog smrti u obitelji HDZ-ove zastupnice, pa na sutrašnjoj sjednici ne bi bilo potrebnih 76 ruku koliko HDZ-u, DP-u i partnerima treba da bi potvrdili svog novog ministra.

