Inspekcija razotkrila kaos u vrtiću u kojem je izgrizena djevojčica: Preko 600 djece više od dopuštenog

Dječji vrtić "Ivana Brlić Mažuranić" u Slavonskom Brodu upisuje ukupno 643 djeteta više od dozvoljenog propisima. Jasličke skupine djece u dobi od 1 do 2 godine, umjesto propisanih najviše dvanaestero djece, broje 25, 27 i više djece, a s njima u jednoj smjeni radi samo jedna osoba. Vrtić posjeduje dopuštenje za osnivanje 47 odgojnih skupina, no ima ukupno ustrojene 53 skupine. Vrtić nema rješenje o početku rada u ovakvom obliku. Pokazao je to nadzor prosvjetne inspekcije kojoj su vrtićke uvjete 4. listopada prijavili iz udruge Sidro, najveće strukovne udruge u Hrvatskoj koja se bavi pravima djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, nakon slučaja djevojčice koja je tokom boravka u jaslicama zadobila tragove ugriza i ogrebotina po glavi a da nitko nije znao kako su nastali.

Bili su, kažu, uvjereni da će inspekcijski nadzor nedvojbeno utvrditi značajne nepravilnosti, ali nisu očekivali da će one biti ovakvih razmjera. Za ovaj prekršaj, prosvjetna inspekcija izdala je prekršajni nalog i propisala je novčanu kaznu Vrtiću u iznosu 1.327,23 eura, a odgovornoj osobi, ravnateljici, kaznu u iznosu od 663,61 eura, te naredila vrtiću da u razumnom roku, a najkasnije do 31. kolovoza 2025. uskladi broj djece u vrtiću s odredbama Državnog pedagoškog standarda i uskladi skupine na način da uzrast djece bude u skladu s propisima Državnog pedagoškog standarda.

Kako navode iz udruge Sidro, inspekcijski nadzor utvrdio je kako je u skupini djevojčice koja je ozlijeđena, upisano 27 djece, umjesto najviše 12, i sva su ta djeca u redovitom desetsatnom programu Vrtića. Iako nije utvrđeno što se djevojčici točno dogodilo, jer to i nije zadaća prosvjetne inspekcije već policije, u izvješću o nadzoru jasno se ističe ''prekomjeran broj djece u odgojno obrazovnoj skupini izravno je pridonio nemogućnosti primjerenog nadzora odgojiteljica nad djecom i lošim sigurnosnim uvjetima u skupini, a što je rezultiralo ozljeđivanjem…''

"Unatoč toj činjenici, ravnateljica je 10. i 16. listopada izrekla nekoliko upozorenja na obveze iz radnog odnosa zbog teže povrede iz radnog odnosa, jer se nije postupalo na način sukladno Sigurnosno – zaštitnom protokolu. Upozorenja je izrekla trima odgojiteljicama, voditeljici područnog objekta i stručnoj suradnici pedagoginji. Dana 25. listopada ravnateljica je donijela odluku o Provođenju opservacije skupine u kojoj se kako ističe, kritični događaj dogodio, i uputila stručni tim na provođenje opservacije kako bi utvrdili daljnje činjenice.

Utvrđeni broj djece, kako stoji u izvješću o inspekcijskom nadzoru, koji značajno premašuje dopušteni broj u gotovo svim odgojnim skupinama Vrtića, kao i druge navedene nepravilnosti utvrđene nadzorom, ukazuju na ozbiljne propuste u upravljanju i organizaciji rada vrtića, ističu iz Sidra. Također ukazuju da vrtićem upravlja i rad organizira ravnateljica. Upravo ona koja je dopustila ovakvu situaciju, koja je odgovorna za provedbu svih propisa, čak i u ovakvoj situaciji, sprema je dijeliti opomene pred otkaz, upitno utemeljene, okrivljujući druge za ono na što ni na koji način nisu mogli utjecati.

Podsjećaju da se u izvješću o nadzoru pojašnjava da ''ravnatelj Vrtića, kao odgovorna osoba, dužan je osigurati poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te organizaciju rada Vrtića na način koji jamči sigurnost i dobrobit djece. Ravnatelj Vrtića, iako nije izravno odgovoran za donošenje odluka o upisu djece u Vrtić jer tu odluku formalno donosi Upravno vijeće Vrtića, odgovoran je za zakonitost rada ustanove. To uključuje i upozoravanje i sprječavanje provođenja odluka koje bi bile u suprotnosti s Državnim pedagoškim standardom ili drugim pozitivnim propisima.''

- Najveći problem vrtića u Hrvatskoj je upravo to što oni koji zapravo donose odluke, a to su Osnivač i Upravno vijeće koje većinski čine članovi iz reda Osnivača, obzirom na postojeće pravne norme, ni na koji način ne mogu odgovarati za nezakonitosti u radu vrtića. Ravnatelji su jedini koji će odgovarati kada razne inspekcije pokucaju na vrata. No ravnatelji većinom šute, potpisuju sve želje i zamisli osnivača, jer ih postavlja upravo taj isti osnivač i to isto njegovo Vijeće.

Oni koji ne šute, riskiraju žurnu smjenu. Baš kao što se to sada, u ovom primjeru Slavonskog Broda, dogodilo i ovoj ravnateljici. Zbog grubih povreda odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i odredbi Državnog pedagoškog standarda, čime su ugroženi sigurnost djece i zakonito funkcioniranje ustanove, inspekcijski nadzor završio je Prijedlogom za razrješenje ravnateljice Vrtića koji je upućen Gradonačelniku Slavonskog Broda. Što će Gradonačelnik učiniti, ostaje vidjeti - navode u udruzi Sidro.

Međutim, činjenica je da gotovo svaki vrtić u Republici Hrvatskoj broji više djece nego je dopušteno, zapošljava manje ljudi nego je propisano, isplaćuje plaće manje od zakonom propisanih, ne plaća brojne odrađene prekovremene sate i krši prava djece na sigurno i zdravo odrastanje na ovoj važnoj, prvoj, stepenici obrazovanja. - Kada bi inspekcijski nadzor češće pratio što se i kako radi, utvrdio bi brojna kršenja dječjih, ali i radnih i ljudskih prava. Bezakonje u kojem žive vrtići dolazi do prijelomne točke, možda zato i ne treba čuditi nedostatak od sada već gotovo 7000 odgojitelja, što se opasno bliži polovici od ukupno zaposlenih 16.500 osoba koje su odabrale ovaj poziv. Koliko još djece treba stradati, hoće li se čekati neki tragičniji ishod da se propisi počnu poštivati? Koliko će se još politika miješati u rad svakog vrtića? Do kada će politika umjesto dječje sigurnosti, osiguravati sebi glasove ovakvim nezakonitim odlukama? - pitaju se u udruzi Sidro.

>>> FOTO Počela je božićna čarolija diljem Hrvatske: Evo kako izgleda advent diljem Hrvatske