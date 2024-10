Odgojiteljice dobile opomenu pred otkaz zbog ozlijeđene bebe: 'Navode da nisu ništa vidjele ni čule'

U jaslicama u Slavonskom Brodu, ozlijeđena je 15-mjesečna djevojčica. Imala je ogrebotine po licu i glavi pa je zabrinuta majka podijelila svoju priču. Nakon dva tjedna, roditelji još uvijek ne znaju tko je i kako ozlijedio njihovo dijete. Odgojiteljice daju različite izjave te su dobile opomenu pred otkaz, navodi Dnevnik Nove TV.

"Ja sam uzela dijete i odmah otišla na hitnu jer su ozlijede glave stvarno izgledale strašno i ozbiljno, hvala Bogu nisu, obavljeni su pregledi kirurga i neurokirurga, dane su upute praćenja zbog mogućeg krvarenja kojeg srećom isto nije bilo", objasnila je majka te dodala: "Odgojiteljice navode da nisu ništa vidjele ni čule, da ozlijede nisu bile vidljive, tako da evo, mi ne znamo ništa."

Od gradonačelnika Mirka Duspare zatražili su premještaj u drugi vrtić, a on je kazao: "Došlo je, nažalost, do propusta. Sve se ovo može dogoditi, to su normalne stvari kod djece, ali nije normalno da na nešto tako ne obavijestite odmah roditelje."

Slučaj istražuje policija, a roditelji su najavili tužbu. "Da se takvi događaji spriječe, da se ne ponavlja pokušaj zataškavanja, ne znam kako to mogu nazvati", rekao je otac. Inače, umjesto 12 djece, u skupini ih je bilo 20.