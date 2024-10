Policija završila istragu o slučaju iz Slavonskog Broda: Jedno je dijete ozlijedilo drugo?

Petnaestomjesečna djevojčica zadobila je ozljedu glave u dječjem vrtiću u Slavonskom Brodu. Majka je opisala svoje traumatično iskustvo, a događaj je uznemirio roditelje diljem grada i izazvao reakciju nadležnih institucija. Policija je završila istragu, a izvješće je poslano nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, Zavodu za socijalni rad i prosvjetnoj inspekciji. Kako doznaje RTL, sve zasad upućuje da je jedno dijete ozlijedilo drugo, a odgojiteljice nisu to na vrijeme primijetile.

Prema riječima majke, dijete ostaje u vrtiću do 11.30 sati jer je u procesu prilagodbe. Nije lako prihvatilo vrtić, još uvijek plače, ne spava te odbija jesti u vrtiću. Tog kobnog dana došla je po curicu u vrtić u uobičajeno vrijeme, ali odgojiteljica joj je rekla da je malena zaspala te da, ako hoće, može je ostaviti na spavanju, na što je pristala. Bila je iznenađena, jer dijete do tog dana nijedanput nije zaspalo u vrtiću. Odgajateljica koja je preuzela djecu na spavanju zvala ju je oko 12:15 i rekla da se malena probudila. Kad je došla, zatekla je šokantne ozljede na glavi djeteta.

– Na desnoj strani glave bila je velika ozljeda s krvavim podljevima i modricama, a ispod desnog oka krvava ogrebotina – opisala je majka. Na njezino pitanje što se dogodilo, odgajateljica je odgovorila da "ne zna ništa" o ozljedama, a zatim uputila majku na odgajateljicu iz prethodne smjene.

Preplašena i zabrinuta za sigurnost svoje kćeri, majka je odmah odvela dijete u bolnicu, gdje su obavljene snimke glave i pregled kod kirurga te neurokirurga. Na sreću, nije došlo do prijeloma kosti lubanje, no liječnici su savjetovali roditeljima da pažljivo prate ponašanje i zdravstveno stanje djeteta zbog mogućeg unutarnjeg krvarenja. Majka je brzo reagirala, obavijestila ravnateljicu vrtića, policiju i gradonačelnika. Od gradonačelnika je dobila odgovor u kojem stoji kako je vrtić poduzeo sve potrebne korake te proveo disciplinski postupak. U dopisu je pisalo kako je do incidenta došlo zbog organizacijskog propusta uprave i nedovoljne pozornosti odgajateljice te kako djelatnici dječjeg vrtića nisu postupili prema propisanom protokolu, zbog čega ih je uprava dječjeg vrtića disciplinski sankcionirala.

– Jasno nam je da se propusti mogu dogoditi, ali propusti u smislu nepoštivanja propisanih protokola su nedopustivi! Srećom, ovaj put nije došlo do ozbiljnih posljedica, ali možda idući put neko drugo dijete neće biti te sreće – poručila je majka. Ravnateljica vrtića potvrdila je incident za medije te otkrila kako su zbog teških povreda iz radnog odnosa dvjema odgajateljicama izrečene mjere upozorenja. Više o slučaju donosimo OVDJE.