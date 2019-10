Ukrao kamion i gazio sve pred sobom, 17 osoba je ozlijeđeno

Najmanje 17 ljudi je ozlijeđeno nakon što se predvečer jedan kamion zabijao u više automobila u njemačkom gradu Limburgu. Policija je izvijestila da je kamion otet 200-njak metara od mjesta gdje je počeo udarati u nekoliko automobila. Policija je samo izvijestila da je napadač u kamionu uhićen i pozvala građane da ne šire ne provjerene informacije.

Naime, muškarac je kamionom pokupio nekoliko automobila. Policija nije dala nikakve podatke o njegovom identitetu. Nekoliko svjedoka za Frankfurter Neue Presse kazalo je da je vozač kamiona ubrzao, udario u nekoliko automobila i zaustavio se nekoliko metara ispred semafora.

No vozač kamiona nije zapravo i vlasnik istog. "Čovjek me je izvukao iz mog kamiona", kazao je vlasnik. On je, kako je ispričao, stajao ispred semafora kako bi skrenuo na autocestu. Nepoznati muškarac je potom otvorio vrata kamiona. Kada ga je upitao što želi ovaj je šutio i samo ga izvukao van.

Muškarac koji je izazvao nesreću nakon toga je izašao iz kamiona i izgledao omamljeno, tvrde svjedoci. Jedna svjedokinja iz Limburga, koja radi u uredu blizu mjesta nesreće, čula je glasan prasak, istrčala je s kolegom van i vidjela muškarca koji je vozio kamion. "Krvario je iz nosa, ruke su mu bile krvave, hlače su mu bile rastrgane. Rekao je: sve me boli. Pitala sam ga kako se zove. Rekao mi je da se zove Mohammed", tvrdi svjedokinja.

Navodno je govorio arapski i spominjao Allaha, kažu neki od svjedoka.

Glasnogovornik policije Markus Hoffmann potvrdio je da je došlo do prometne nesreće. Trenutno je u Limburgu velika akcije policije, navedeno je u priopćenju. Vozač je uhićen.