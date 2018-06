'Izazivao probleme': policajac upucao muškarca u katedrali u Berlinu

Policajac je danas upucao muškarca unutar berlinske katedrale, potvrdila je njemačka policija. Muškarac, koji je ranjen u nogu, navodno je izazivao probleme.

Na videosnimkama očevidaca vide se policajci s dugim cijevima i zaštitna traka oko katedrale.

"U katedrali je ispaljen hitac", rekla je Reutersu glasnogovornica policije.

"U 16 sati policija je intervenirala zbog osobe koja je izazivala probleme, a policajac je potom upotrijebio vatreno oružje", dodala je.

Područje je ograđeno, na teren je izašla naoružana policija i hitna pomoć, javlja RT. Prema nepotvrđenim informacijama lokalnih medija policajac je ozlijeđen.

Okolnosti incidenta zasad nisu poznate, a lokalni mediji navode da vjerojatno nije povezan s terorizmom.

Katedrala se nalazi u centru Berlina i značajna je turistička atrakcija.

