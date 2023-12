Kamiondžija pretekao vozačicu jer je vrludala pa ju ošamario

Incident koji je počeo blicanjem na cesti eskalirao je do fizičkog sukoba između vozača kamiona (39) i vozačice osobnog automobila (38). Njih dvoje 'zakačili' su se kod Rakovice na državnoj cesti DC1 u srpnju ove godine, a situacija je nedavno razriješena nepravomoćnom presudom.

Tog ljetnog poslijepodneva, vozača kamiona naljutila je, kako opisuje, opasna vožnja automobila ispred njega. Kaže da je vozačica "nekontrolirano vozila, vrludala po cesti, te non stop pričala na telefon", zbog čega je on blicao, trubio, palio duga svjetla i vozio vrlo blizu njenog automobila, prenosi Danica.

Vozačica je u jednom trenutku primijetila manevre kamiona iza sebe, no nije pozitivno reagirala već je otvorila prozor i pokazala vozaču srednji prst, što je njega razbjesnilo te je odlučio ubrzati, prestići je i stati ispred njenog automobila. Zatim su oboje izašli iz vozila te je muškarac počeo vikati na ženu, prozivajući je riječima "Was ist das? Kakva je to kultura, makni se s ceste". Naposljetku je "fizički nasrnuo na istu, udarivši je otvorenom dlanom ruke u predjelu lica" stoji u presudi.

Vozač se branio opisujući kako je vozačica bila jako arogantna, derala se na njega i pokušavala ga snimiti mobitelom. Ističe kako nije istina da ju je udario, već joj je samo pokušao uzeti mobitel. Vozačica, koja inače živi u Grazu, je kazala da je vozila prema propisima, a srednji prst vozaču kamiona pokazala je jer se osjećala ugroženo i bojala se da se nešto ne dogodi njoj i putnicima u vozilu, među kojima je bilo i malo dijete.

"On nas je tada pretekao i stao preko cijele ulice, blokirao je promet u oba smjera. Derao se na mene, a ja sam ga snimala nadajući se da će ga to spriječiti da me ne napadne. No, opalio mi je šamar i otišao" opisala je žena, dodajući kako je policiju zvala u stanju potpunog šoka.

Sud je odlučio da je vozač kriv u ovoj situaciji te mu je odredio kaznu od 80 eura uz 30 eura prekršajnih troškova, dok je vozačica oslobođena optužbi za pokazivanje srednjeg prsta, uz obrazloženje da radnja, iako društveno neprimjerena i nepristojna, u konkretnom slučaju nije predstavljala uznemiravanje i ometanje mira građana koje bi bilo sankcionirano. Presuda je nepravomoćna te se vozač i policijska uprava mogu na nju žaliti u zakonskom roku.

