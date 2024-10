Iločanin ispunio listić za Eurojackpot, zaboravio ga uplatiti, a kada je vidio koji su brojevi izvučeni, čupao si je kosu

Svi oni koji igraju igre na sreću maštaju o tome da će ih ta sreća jednom pomaziti i na taj način riješiti sve njihove životne potrebe. Na isti način je razmišljao i Stjepan Švager (72) iz Iloka koji je u prosincu 2019. godine za malo dobio glavni dobitak na Eurojackpotu. Kažemo za malo jer je Švager pogodio sve brojeve na listiću, pet i plus dva dopunska, ispisao ih na listić, ali i zaboravio uplatiti.

– Bilo je to 27. prosinca 2019. godine. Kao i svaki put ispunio sam listić i ispisao brojeve 7, 12, 28, 34 i 45 kao i dva dopunska broja 3 i 6. Bio sam toga dana i kod susjeda da im čestitam imendan i tako nisam odmah otišao uplatiti listić. Tako sam i zaboravio – prisjeća se Švager koji se i danas sjeća svega što se događalo toga dana ali i kako je preživio iduće dane. Dodaje kako se tada Eurojackpot izvlačio samo petkom te da se listića nije sjetio sve dok se nije navečer vratio kući. Nakon što je upalio televizor odmah je uključio i teletekst kako bi za svaki slučaj provjerio listić.

– Možda bi bilo bolje da ga nisam provjeravao. Počeo sam gledati brojeve i kako dalje idem vidim da su to sve moji brojevi. To kolo dobitak je bio ne znam koliko milijuna eura. Imao sam pogođene sve brojeve, a opet nisam imao ništa. Kada sam shvatio da nisam uplatio listić srce je počelo da tuče, udara… Ne znam niti sam kako sam tu noć preživio. Popio sam litre vode i sigurno pola kilograma šećera da se smirim. Prevrtao sam se milijun puta, bukvalno čupao kosu… Muke su to bile. Nekako sam zaspao tek oko 4 sata ujutro – kaže Švager.

Sve to vrijeme bezbroj puta je vrtio film u glavi i pitao se zašto nije uplatio listić, kako se nije sjetio, kako to da ga nitko nije podsjetio… Razmišljao je i o tome na što bi sve trošio te silne milijune koji su mu bili nadohvat ruke.

– Dan poslije mi je bilo nešto bolje jer sam postao svjestan da ne mogu ništa promijeniti i da je to jednostavno to. Poslije svega prestao sam igrati Eurojackpot i od toga dana niti jednom više tu igru na sreću nisam uplatio. Ostala mi je samo fotografija kao uspomena na (ne)dobitni listić – ističe Švager.

Govoreći o tome kako je birao brojeve kaže kako nije imao neke svoje stalne kombinacije ali i da je vodio evidenciju koji brojevi češće se izvlače te da je tako i slagao brojeve na listiću. Kaže i kako je sve to podijelio i sa prijateljima iz Iloka koji su mu govorili svašta pa čak i govorili da je se to njima dogodilo kako bi se ubili i slično. Iako ne igra više Eurojackpot, igra neke druge igre na sreću ali sada jako pazi da mu se ne dogodi da ne uplati listić. Sada ima jedan poseban blok gdje drži listiće koje treba uplatiti ili koje je uplatio.

– Poslije sam razmišljao da sam i uplatio listić kako ti brojevi vjerojatno ne bi niti bili izvučeni kao i da zasigurno postoji razlog zašto ga nisam uplatio. Možda bi i bili ti brojevi ali je pitanje bi li preživio to saznanje da sam milijunaš – kaže Švager koji danas o svemu tome po malo nerado govori ali ipak pronađe i snage da se nasmije.

Kako god zna da bi si s tim novcem osigurao fin i lagodan život u mirovini. Inače, Stjepan Švager je do Domovinskog rata radio u iločkoj tekstilnoj tvrtki Iteks. Poslije rata je radio u Domu za starije i nemoćne osobe u Iloku gdje je, kako kaže, radio sve i svašta. Zadnji radni dan prije odlaska u mirovinu bio mu je 15. kolovoza 2017. godine kada mu je rođendan. Od tada je u mirovini.

