Jedan poziv promijenio im je život: 'Mislio sam da je pogreška, a sada živimo svoj san'

Bračni par iz engleskog grada Coventryja dobio je na lutriji prije sedam godina. Umjesto produžetka odmora, Bill (64) i Cath Mullarkey (63) vratili su se sa Svete Lucije s vrlo posebnom porukom koja im je rekla da su osvojili milijun funti na Nacionalnoj lutriji 2017. godine, prenosi LADbible.

"Mislio sam da je to nešto poput: 'Ovo biste mogli biti vi ako igrate večeras', ali ne, gospođa je rekla: 'Čestitamo, vi ste ponosni dobitnik milijun funti', i to je bilo to," rekao je Bill te dodao da im je dobitak promijenio život, no trebalo je vremena da se stvari slegnu. "Čak i nakon dan ili dva bilo je nadrealno. Razmišljao sam da će možda dobiti još jedan poziv i da će nam reći da je sve pogreška, ali nismo. Kada vidiš da je sve potpisano, zapečaćeno i dostavljeno, i stvarnost postane jasna kad vidiš svoj bankovni račun s nulama", ispričao je Bill.

Sa svim tim novcem na raspolaganju, par je odlučio živjeti svoj san preselivši se na Svetu Luciju. Nakon što su već posjedovali zemljište na karipskom otoku, ondje su izgradili dom i vlastiti restoran. "Uvijek smo razmišljali o vlastitom lokalu i otvaranju malog restorana. Nikada nismo mislili da će se to dogoditi, ali smo sanjali, a onda je to postalo prioritet, kao i pomoć članovima obitelji", rekao je 64-godišnjak.

Njihov restoran, koji je otvoren u studenom prošle godine, okružen je pogledom na planine i poslužuje hranu karakterističnu za Svetu Luciju. Iako im nedostaje "prelijepi" Coventry, život bračnog para promijenio se na bolje. "Bili smo sretni prije, ali sada smo još sretniji, znajući da imamo ovo. Zahvalan sam sam na svakom danu svog života, kao i Cath, za promjenu koju nam je uspio donijeti. Ono što sada radimo je za nas i živimo svoj san, a nismo mislili da je to moguće", zaključio je Bill.