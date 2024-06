Ilegalni način ribarenja gotovo je istrijebljen: Podravina se riješila krivolovaca

U nekim dijelovima Hrvatske još uvijek postoji mračna tradicija lovljenja ribe bacanjem dinamita u vodu ili mrežarenjem, oba su postupka zakonom zabranjena, a u Podravini su se riješili takvih ribiča, kaže ribočuvar Stjepan Blažic, koji lovi krivolovce po koprivničkom kraju. Blažic je rekao Hini da su napori ribočuvara i strogi zakoni uspjeli gotovo na nulu svesti ribokradice koji su do prije nekoliko godina ordinirali Podravinom. S lovljenjem riba dinamitom nije se za svog staža susreo, ali tvrdi da toga još uvijek ima u nekim dijelovima Hrvatske. No, imao je posla s ribičima koji po rijekama i jezerima love ribe mrežom i podvodnom puškom.

Takav ilegalni način ribarenja bio je do prije koju godinu gotovo pa dio tradicije, ali visoke kazne, stalni nadzor i smjena generacija to su gotovo istrijebili. Još se tu i tamo nađe pokoja mreža, ali to danas pripada u rubriku iznenađenja, kaže Blažic. Također, tu i tamo se nađe netko tko prodaje ulovljenu ribu, što je također prekršaj jer ulovljena riba može služiti samo za osobnu upotrebu, ističe Blažic.

Ribolov, koji u Koprivničko-križevačkoj županiji ima potencijal postati ozbiljnom turističkom granom, mučila je još jedna nepodopština lokalaca. Budući da se Drava, Mura i brojna okolna jezera nalaze pored poljoprivrednih zemljišta, nerijetko su se cisterne pune kemikalijama za špricanje ili gnojiva ispirale u tim vodama. Danas je to znatno rjeđe, ali nađe se još pokoji „biser“ kojem takvo što padne na pamet, kaže Blažic i poziva vlasnike polja da ne čine takve prijestupe jer time ozbiljno štete bogatoj flori i fauni uz Dravu i Muru.

„U našu županiju dolaze ribolovci iz Njemačke, Češke, BiH i drugih europskih zemalja“, ističe Blažic koji smatra da ribolov može znatnije napredovati kao turistička ponuda. Tim više što su mnogi ribolovci platežno jaki pa su spremni za dobar ulov platiti višednevni smještaj, dozvolu za ribolov i u trgovinama se dobro opskrbiti za višesatno čekanje ulova.

„Bogati smo raznom slatkovodnom ribom, nemojmo to uništiti nego učinimo od ribolova profit“, poručuje Blažic dodajući kako su pravi ribolovci savjesni i uvijek počiste za sobom. Većina njih samo se fotografira s trofejom i pusti ga natrag u vodu.