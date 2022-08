IAEA upozorava na 'realan rizik nuklearne katastrofe': Iznimno smo zabrinuti!

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pozvala je na hitan prestanak svih vojnih aktivnosti blizu ukrajinske nuklearne elektrane u Zaporižji, upozorivši na "vrlo realan rizik nuklearne katastrofe", javlja u subotu BBC.

Šef IAEA Rafael Mariano Grossi rekao je da je "iznimno zabrinut" zbog izvješća o granatiranju najveće europske nuklearne elektrane.

Ukrajina je objavila da su dijelovi postrojenja "ozbiljno oštećeni" u ruskim vojnim napadima. Rusija je zauzela elektranu u ožujku.

U njoj su zadržani ukrajinski zaposlenici, ali Kijev optužuje ruske snage da raketiraju civilne mete iz postrojenja, koristeći "taktiku terora". "Svako vojno vatreno djelovanje usmjereno na ili iz postrojenja znači igru s vatrom, s potencijalno katastrofalnim posljedicama", rekao je Grossi.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS International Atomic Energy Agency (IAEA) Director-General Rafael Grossi attends an IAEA board of governors meeting in Vienna, Austria, June 6, 2022. REUTERS/Leonhard Foeger Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Ukrajinski djelatnici moraju imati mogućnost obavljati svoje važne zadaće "bez prijetnji ili pritisaka", naglasio je, dodajući da bi njegova agencija trebala moći dati tehničku potporu.

"U svrhu zaštite ljudi u Ukrajini i drugdje od potencijalne nuklearne nesreće, svi moramo ostaviti po strani naše razlike i djelovati, odmah. IAEA je spremna", rekao je Grossi, nekoliko dana nakon što je izjavio da je elektrana "potpuno izvan kontrole ".

Operater elektrane u Zaporižji kazao je da su ruski raketni udari doveli do zatvaranja jednog od reaktora te da postoji opasnost curenja radioaktivnih tvari.

Dan ranije je ruska uprava okupiranog ukrajinskog grada Enerhodara objavila da su električni vodovi u nuklearki Zaporižja presječeni ukrajinskim granatiranjem, no Kijev tvrdi da odgovornost za granatiranje snosi ruska strana.