VIDEO Je li im stvarno 'pukla' sezona? Dva pomfrita 16 eura, par ležaljki 200 eura, a septičke se prazne u more

Turistička sezona u Crnoj Gori ove godine postala je tema u regiji. Nedavno se pisalo o praznim plažama, kafićima i restoranima, ali i apartmanima. Javnost je uzburkala vijest o ležaljkama u Pržnu, u blizini Svetog Stefana, čija cijena doseže vrtoglavih 200 eura, dok se na gradskim plažama cijene kreću od 15 do 120 eura. Privatni smještaj varira od 40 do 90 eura i više, ovisno o lokaciji i uvjetima. Ove godine zabilježili su i mali broj gostiju iz Srbije i Bosne. Na Instagramu 'crnogorski_vodic' objavljena je snimka gdje je pobrojano sve ono što je navodno utjecalo na sezonu.

"Razmišljao sam hoću li objaviti ovaj video ili ne, ali nakon toliko poruka i onoga što sam vidio, morao sam. Ne može se na ovaj način baviti turizmom. Na svim poljima škripi. Zračne luke nisam ni spomenuo, neljubaznost na mnogim lokacijama, smeće posvuda... Da bismo napredovali, moramo prihvatiti činjenice. Cijene su potpuno nerazumne. Septičke jame izlijevamo na pojedinim plažama, ne daj Bože... O turizmu ovisi čitava zemlja. Turizam je ono od čega preživljavamo. Kako komentirati radove na cesti na najprometnijoj dionici na obali? Skandal. Ova zemlja ima mnogo toga za ponuditi, a uporno pokazuje svoje najružnije lice. PAMET U GLAVU", napisano je uz objavu snimke.

"Dva pomfrita za 16 eura, suvenir magnet 20 eura, par ležaljki 200 eura, septičke jame se prazne u more, taksimetri u Budvi brži od popularnih aplikacija, sve plaže postale ekskluzivne, točeno pivo 4 eura, a radovi na cestama u jeku turističke sezone", stoji u tekstu snimke.

Objava je izazvela i reakcije. Neki se baš i nisu složili s objavom snimke. "Na cijelom našem primorju i svakoj plaži su ležaljke po 100 eura i pomfrit 8 eura? U svakom gradu i na svakom štandu su magneti 20 eura? Do ove sezone se nije izlijevala kanalizacija u more? Radovima usred sezone sam blago rečeno zgrožena. To se nije smjelo dogoditi", "Ne znam gdje su ležaljke dvjesto eura??? Tko može i želi plaćati to je u redu. U Buljarici su 15, u Baru od 10-15, Ulcinj 15€... Čemu ovakva "reklama" u jeku sezone?!", pitao se jedan korisnik.

"Plaže na Sitoniji i otocima u Grčkoj su raj na zemlji. Duge, pješčane, more toplo i čisto. I tamo deru s cijenama, da se razumijemo, ali tamo barem znam što plaćam pa mi nije žao. A u CG prvo slomim nogu dok ne dođem do vode, usluga nikakva, sve preskupo a ponuda mršava. Svaka naredna sezona će vam biti sve gora i gora ako ne korigirate cijene svega što nudite", "Cijene su skandalozne. Usluga isto. Nedostupnost za turiste, nemamo letova... blokade i radovi na putu. Ljudi pokušavaju za mjesec dana zaraditi za cijelu godinu. Bahatost na svakom koraku", neki su od komentara.

"Iskreno sam iznenađena da crnogorski vodič ovo objavljuje, generalizira i priključuje se lošoj kampanji koja se forsira u medijima. Ležaljke su 15-20€, 30€ prvi red na Slovenskoj. Ljubazni jesmo, dobri domaćini jesmo, uvijek ima iznimaka. Gosti iz Beograda kažu da su cijene hrane iste ili niže... Prikazujte ljepote Crne Gore, kulturna događanja, plaže. Da ima pogrešaka ima, najvažnije je da naučimo nešto iz njih, a pogotovo oni koji sjede u Ministarstvu turizma i povezanim resorima", mišljenja je jedan korisnik.

