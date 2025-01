'I Milanović i Primorac jamci su propadanja Hrvatske'

1. Prema vašem mišljenju, što su pokazali rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora?

Prvi krug predsjedničkih izbora pokazao je mnogo toga. Pokazao je da su Milanovićeve doskočice te prigodni i odglumljeni izrazi rodoljublja i suverenizma urodili plodom kod velikog dijela birača tzv. desnice, ali pokazao je i svu težinu posljedica Plenkovićeve vladavine, odnosno otuđenosti i odnarođenosti aktualnog vodstva HDZ-a te Plenkovićeve sklonosti da preferira poslušnost pred karizmom i sposobnošću. A pokazao je i važne trendove na tzv. desnici, što je kod nekih urodilo nezadovoljstvom pa i djetinjastom potrebom da izborni debakl prikriju lažima i klevetanjem onih koji su doživjeli uspjeh.

2. Zašto drugi krug predsjedničkih izbora smatrate "poražavajućim izborom" te "tužnom i sramotnom alternativom"?

Zato što između Milanovića i Primorca nema supstancijalnih razlika. Obojica su oportunisti koji su u mladosti pristali uz propalu komunističku ideologiju, obojica su se potrudila ne sudjelovati u stvaranju i obrani hrvatske države od koje dobro žive, i obojica su na svoj način populisti – jedan poput trgovačkog putnika obećava brda i doline, drugi nudi viceve i doskočice. No, ono što je najvažnije, i jedan i drugi jamac su nastavka tihog propadanja Hrvatske.

3. Prije tjedan dana skoro 83 tisuće birača svoj je glas dalo vama. Kada je riječ o vašim budućim političkim potezima, obvezuje li vas povjerenje tih birača na nešto, odnosno koji su vam planovi za dalje?

Zbog osjećaja odgovornosti za sudbinu vlastitog naroda, politikom se – koliko sam znao i mogao – bavim od mladosti i jasno je da s time neću prestati sada kad imam određenu potporu hrvatskih birača. U kojem će se obliku to nastaviti, tek ćemo vidjeti. Nisam pristaša "mesijanskog" pristupa politici, zagovaram okupljanje konzervativnih i nacionalnih snaga oko načela i ideja. Potrebno je iznaći model suradnje na tzv. desnici i potrebno je iznjedriti novu političku paradigmu kako te političke snage ne bi izdale sebe i svoje birače, a da istodobno budu sposobne obnašati vlast u slobodarskoj, demokratskoj i europskoj Hrvatskoj. Nije to lagan zadatak, a s obzirom na to da me je još u pretkampanji javno poduprlo više stotina ozbiljnih i uglednih ljudi, jasno je da o svemu želim čuti i njihovo mišljenje.

