Hrvatski radnici u Njemačkoj u strahu: 'Ne znam kako bismo podnijeli taj udarac'

Nakon što je krajem prošlog mjeseca njemački europski zastupnik Sven Schulze (CDU) ponovno aktualizirao odranije poznati zahtjev određenih političkih struja da se njemački dječji doplatak za strane radnike sravni s istoznačnim primanjima u njihovim matičnim zemljama, u strahu su i mnogi gastarbajteri iz Hrvatske. Jer - razlika između njemačkog i hrvatskog doplatka je ogromna.

- Teško je objasniti što bi mojoj obitelji značilo da nam Njemačka ukine državni doplatak za djecu, jer ni sam ne znam kako bismo podnijeli takav udarac - objašnjava za Deutsche Welle Dalibor iz Nove Gradiške, građevinac koji nešto više od godinu dana radi za jednu firmu u Oberhausenu, a kod kuće je radio na održavanju cesta. On i njegova supruga imaju troje djece za koje primaju, redom: 195 plus 200 plus 205 eura mjesečno.

- Poznato mi je da neki doslovno izmišljaju svašta o sebi, čak i krivotvore da imaju djecu, no to bi ipak bilo moguće primjereno službeno regulirati. A sve više naših dolazi, evo i meni su se u međuvremenu pridružila oba brata s obiteljima, a sad i kum ide po svoju djecu. Ma, ne znam tko će uopće ostati dolje - dodaje Dalibor. Naglašava ipak da ljudi uglavnom vjeruju kako je to još daleko od realizacije, nasreću, jer je i ranije takva inicijativa u više navrata bivala osujećena.

Hrvatski eurozastupnik Jozo Radoš (HNS) ne slaže se s kolegom Svenom Schulzeom.

- Budući da su svi strani radnici iz ostalih država članica EU u Njemačkoj u istoj mjeri kao i domaći radnici obveznici njemačkog poreznog zakona, imaju pravo i na jednak pristup socijalnim fondovima. Štoviše, smatram da EU treba imati jedinstveno zajedničko tržište rada i jednaka prava svih radnika u svim državama članicama - kaže Radoš.

