Hrvati u Los Angelesu spremaju se za najgore: 'Kvartovi izgledaju kao površina Mjeseca, opkoljeni smo'

Ozren Paltrinieri je Hrvat koji živi u SAD-u već više od 40 godina, a sada je na mogućem udaru velikog požara koji od ponedjeljka guta luksuzne kvartove u Los Angelesu. Za HRT je ispričao kako su do temelja izgorjele kuće vrijedne više milijuna dolara, a nedostatak vode i snažni vjetrovi još samo pogoršavaju situaciju.

- Prošao sam tim područjima mnogo puta prije. Sada izgledaju kao površina Mjeseca. Pritisak vode je toliko nizak da hidranti nisu upotrebljivi. Situaciju su pogoršali i budžetski rezovi vatrogasnim službama, zbog čega je reakcija bila sporija nego što je mogla biti - ispričao je, no dodao kako je vatra i dalje okružila Los Angeles.

- Trenutno sam praktički opkoljen. Vatra je u Sylmaru, Hollywoodu i Pasadeni, a jaki vjetrovi mogu prenijeti iskre na udaljenost do dvije milje - kazao je, zbog čega on i brojni stanovnici trenutno spavaju ''napola otvorenih očiju''.

- Kuće vrijedne 30 do 35 milijuna dolara izgorjele su do temelja. Osiguravajuće kompanije teško će pokriti sve te gubitke - kazao je. Čuo se i s nekoliko Hrvata koji žive u San Pedru te potvrdio kako ljudi zasad nisu ugroženi. ''Ovo je gadna situacija, ali vjerujem da ćemo se izvući'', zaključio je.

Inače, i generalna konzulica RH u Los Angelesu Renee Pea potvrdila je ranije kako nijedan Hrvat nije zatražio pomoć. Hrvat iz četvrti Sherman Oaks Jadran Lazić također je ispričao kako ovakav požar ne pamti u 35 godina koliko je Kaliforniji. On i njegova supruga su u kući, ali spremni čekaju u slučaju da dođe nalog za evakuaciju.

Među Hrvatima u SAD-u je i Međimurka Rebeka koja već nekoliko godina živi u Los Angelesu gdje se i školuje. Njezin stan je u sjevernom Hollywoodu gdje još nije stigao poziv za evakuaciju, a njezina obitelj za 24sata ispričala je kako je jako zabrinuta.

- Da gori pored mene, ne bi me tangiralo mogao bi i skočiti u vatru, ali kad je tvoje dijete u opasnosti i to u drugoj vremenskoj zoni na drugom kraju svijeta...Tad shvatite da vas život bez obzira na sve što ste prošli to tad - može gadno protresti. U kontaktu smo, ali kad se ne javlja nekoliko sati, tad nas uhvati panika - ispričao je njezin otac Dejan za 24sata pa dodao kako je kćer u šoku.

- Još jučer je bila ok, pisala nam je kako je vatra dosta udaljena od njih. Danas više nije tako, sad se već boji. Kako kaže, gradovi poput St. Monice,Pasadene i Malibu su za Ameriku kao za nas Opatija i Dubrovnik i kaže mi kći: 'Tata, sve ono što smo gledali u filmovima, najljepša mjesta Kalifornije su izgorjela i više ih nikad neće biti'. Sad se već boje i za živote jer žarnice požara lete i do 2 kilometara i rade požare unutar grada - dodao je.

