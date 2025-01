Hrvat frustriran jer mu nikad ne vrate 1 cent, odmah stigle reakcije: 'To je suludo i sramotno'

Jedan Hrvat bio je frustriran što mu se u trgovinama i kafićima često ne vraćaju sitni iznos, kao što je 1 cent, pa je odlučio podijeliti svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama. U svojoj objavi, ističe kako mu možda 1 cent ne znači puno, ali je to njegov novac, a 1 cent nije isto što i 1 lipa, već čak 7 lipa. Iako priznaje da je iznos malen, smatra da se on s vremenom može nakupiti. "Ako želim ostaviti bakšiš, želi biti taj koji odlučuje o tome, a ne da moram moliti prodavače i konobare da mi vrate puni iznos koji mi pripada." napisao je na Redditu .

Spominje i kako u Njemačkoj takve stvari nisu ni moguće, jer cijene se ne zaokružuju na više, pa pita gdje su inspekcije koje bi trebale spriječiti takve nepravde u trgovinama. U izjavi koju je podijelio na društvenim mrežama, ovaj Hrvat naglašava: „Nije velik iznos, ali to je moj novac. Ako želim ostaviti bakšiš, to je moja odluka, a ne da moram moliti da mi vrate pun iznos koji mi pripada."

Komentari ispod objave brzo su uslijedili, a mnogi su dijelili svoja iskustva. "To sa zaokruživanjem iznosa u dućanima traje otkad znam za sebe. Ludo mi je da to još uvijek prolazi", čudio se jedan. Drugi korisnik napomenuo je kako trgovci već godinama podižu cijene proizvoda na kojima je vlada zamrznula cijene, i to bez ikakvih sankcija. „Ako su to mogli raditi bez straha od inspekcija, zašto bi im onda bilo teško uzimati i te sitne iznose?“ pitao je korisnik u svom komentaru. Drugi je komentirao kako je, dok je radio u trgovini na blagajni, ako nije imao dovoljno sitnog novca za vratiti 1 cent, često bi vraćao 5 centi: „Nismo smjeli uzimati taj novac, pa sam ga ja nadoknađivao na svoj način,“ objasnio je bivši blagajnik.

Jedan od komentara bio je i o anegdoti iz kvartovskog dućana, gdje su mu redovito zaokruživali iznos, pa je počeo skupljati sitniš u većim trgovinama. Kad je došao s kesom od 1, 2 i 5 centa, ponudio je trgovkinji da zamijeni sitniš, ali ona mu je odgovorila da to nije potrebno. „Svi mi zaboravimo na sitniš, ali kad su u pitanju principi, mislim da bi trgovci trebali biti odgovorni za vraćanje točnog iznosa,“ komentirao je jedan od korisnika.

Na to je odgovorila još jedna korisnica, koja je istaknula: „To je suludo i sramotno. Znam kako je raditi u trgovinama, a poslodavci često ne omogućuju dovoljno sitnih kovanica za radnike. Ako radnici nemaju dovoljno sitnog novca, to je problem koji treba riješiti na višoj razini." Na tu izjavu jedan korisnik je dodao: „Iako se protive obaveznim bakšišima poput onih u Americi, vjerujem da ovdje nije riječ o tome. Riječ je o poštovanju principa i vraćanju točnog iznosa kupcima, čak i kada je riječ o malim iznosima. To se ne smije zanemarivati.” Jedan šaljivi komentar zaokružio je cijelu raspravu s izjavom: „Tko u malo gleda, malo i vrijedi“, dok drugi smatraju da bi trgovci i kafići trebali poduzeti odgovornost i ispraviti ovakve nepravilnosti.

>>> FOTO Provjerite svoje znanje: Ovo su jedni od najljepših europskih gradova, možete li ih prepoznati po jednoj fotografiji?