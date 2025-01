Pitali Hrvate što im najviše ide na živce, odgovori su samo počeli curiti: 'Jeste vidjeli ovo u dućanima?'

Svi imamo one male stvari koje nas frustriraju u svakodnevnom životu, a često se zapitamo ima li još netko tko dijeli iste takve frustracije. Upravo zato je Reddit idealna platforma – mjesto gdje ljudi dijele svoja mišljenja, razmišljanja i iskustva, često anonimno, ali s dozom iskrenosti i humora. Na Redditu se mogu naći ozbiljne rasprave, korisne informacije, ali i urnebesni komentari koji nas nasmiju do suza. Jedna takva objava privukla je veliku pozornost korisnika, a glasi: „Što vam ide na živce? Meni na primjer kad u pjesmi od Novih Fosila ponavljaju 'i opet i opet'. Ne mogu to čuti. Vas?“ Odgovori Hrvata bili su urnebesni, a s nekima se itekako neki od nas mogu poistovjetiti.

Jedan korisnik napisao je kako ga izuzetno nervira kada u kafićima ima hrpa ljudi, a konobari još pojačavaju glazbu tako da se mora derati da bi ga osoba do koje sjedi uopće čula. „Nije mi jasno zašto to rade, nije noćni klub pa da su ljudi došli plesati, nego kafić. I to usred bijela dana, ne navečer,“ dodao je.

Drugome pak smetaju nabrijane vremenske prognoze. "Kad najavljuju neviđene hladnoće i snježne apokalipse, dok prognoze za idući tjedan predviđaju temperature od 15 stupnjeva."

Nekome smetaju i ljudi koji sporo hodaju, dok treći ističe kako ga živcira kada netko glasno priča na mobitel u javnom prijevozu, toliko da cijeli tramvaj odzvanja. Slično razmišljanje ima i osoba koja se žali na one koji pojačavaju zvuk na mobitelu dok vrte TikTok ili Instagram u javnosti. Posebno su zanimljivi komentari o raznim tipovima ponašanja koji iritiraju, poput ljudi koji konstantno žele biti u centru pažnje, glasnih osoba, spore vožnje, dodavanja vrhnja u svako moguće jelo te pretjeranog korištenja engleskih riječi i fraza.

Jedan korisnik primijetio je i kako se u trgovinama sve više ljudi ponaša poput „muha bez glave“. „Nemaju pojma kud idu, sudaraju se u tebe ili s kolicima, ne znaju se pomaknuti, uopće ne doživljavaju ljude oko sebe ni prostor u kojem se nalaze,“ napisao je. Drugi korisnik je dodao: "Posebno frustrira i ponašanje Hrvata koji nakon potresa snage 1.8 zasuju EMSC Twitter porukama, dok mediji to prenose kao prijelomnu vijest." Pronalazite li i vi neke vaše svakodnevne frustracije u nekom od komentara?

