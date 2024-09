Helikopterska hitna intervenirala 558 puta u 5 mjeseci, najviše brački i krčki tim

Gotovo četiri intervencije dnevno, odnosno njih ukupno 558, i to u razdoblju od 30. ožujka do 27. kolovoza. Odradila je to dosad Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) osnovana upravo krajem ožujka u četiri baze — Osijek, Rijeka (Krk), Split (Brač) i Zagreb, kažu u Ministarstvu zdravstva dodajući da je najviše posla imao tim s bazom na Aerodromu Brač. Posvetit ćemo se njima detaljnije malo kasnije, idemo se prvo malo vratiti na samu ideju Helikopterske hitne službe.

– Primarna joj je uloga zbrinjavanje kritično oboljelih i/ili ozlijeđenih pacijenata na mjestu intervencije i tijekom njihova prijevoza u odgovarajuću bolnicu, a specijalizirani helikopteri značajno olakšavaju kvalificiranom medicinskom osoblju pristup hitnim pacijentima jer mogu slijetati na različite i znatno manje površine. Time se izravno utječe na brzinu zbrinjavanja hitnih pacijenata i uvelike skraćuje njihov prijevoz do odgovarajuće bolnice – podsjećaju u Ministarstvu zdravstva pa još jednom ističu i da Helikopterska hitna služba provodi tri vrste intervencija; primarne ili one kad su upravo helikopteri prvi na mjestu nesreće, sekundarne, u kojima helikopter dolazi nakon što je hitna služba već intervenirala i međubolničke, za akutno životno ugrožene pacijente koji se prevoze iz jedne ustanove u drugu. Sva četiri tima, odnosno ekipe iz četiriju aktivnih baza koje smo spomenuli na samom početku imala su najviše sekundarnih intervencija; ukupno 499.

– Najviše intervencija imali su timovi Helikopterske hitne službe s bazom na Aerodromu Brač, ukupno 265 intervencija, od čega sedam primarnih, 253 sekundarnih i pet međubolničkih. Slijedi tim smješten u Zračnoj luci Rijeka (Krk) s 257 intervencija, pri čemu 20 primarnih, 221 sekundarna te 16 medubolničkih. Očekivano, manji broj intervencija imali su timovi u unutrašnjosti. Timovi Zagreb imali su 27 intervencija; dvije primarne, 21 sekundarnu i četiri međubolničke, dok su timovi Osijek imali ukupno devet intervencija; dvije primarne, četiri sekundarne i tri međubolničke.

– Uz helikoptere civilnog HHMS-a, potpora hitnoj medicinskoj službi su helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane RH. U skladu sa Sporazumom o hitnom zračnom medicinskom prijevozu sklopljenom između Ministarstva zdravstva i MORH-a, helikopteri MORH-a i dalje se mogu koristiti na području Hrvatske u slučaju masovnih nesreća i/ili potrebe za specifičnim hitnim zračnim medicinskim prijevozom, dok se na području Dubrovačko-neretvanske županije koristi helikopter MUP-a u skladu sa Sporazumom sklopljenim između Ministarstva zdravstva, MUP-a i Dubrovačko-neretvanske županije. Procjenu koji će se resurs koristiti kako bi pacijentu bila osigurana pravodobna i kvalitetna zdravstvena skrb donosi medicinski dispečer za svaku intervenciju posebno, a u skladu s protokolima. Pri tome uzima u obzir zdravstveno stanje pacijenta, dostupnost resursa i njihovo racionalno korištenje s obzirom na eventualne zdravstvene potrebe šire zajednice – pojasnio je ministar zdravstva Vili Beroš saborskoj zastupnici SDP-a Sabini Glasovac, koja mu je uputila zastupničko pitanje o dosadašnjim intervencijama Helikopterske hitne službe, a i o dva specifična slučaja iz lipnja u kojima su se koristili helikopteri drugih službi te o činjenici da nijedan KBC nije osposobljen prihvatiti helikopterske pacijente bez upotrebe bolničkih vozila.

